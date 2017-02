VERBUND setzt Autotrader von VisoTech ein

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund":

Neue Lösung unterstützt den Intraday-HandelWien (ots) - Die VERBUND Trading GmbH startet mit dem Einsatz desAutotraders der Firma VisoTech den automatisierten Intradayhandel ander Epex Spot. Mit dem Autotrader versetzt VERBUND seineIntraday-Trader in die Lage, noch schneller auf die Anforderungen desvolatilen Marktes reagieren zu können und dadurch weiterhin optimalePreise zu erzielen. Damit kommt nun zusätzlich zu den bereitsbestehenden Fahrplan- und Kraftwerksdatenmanagementsystemen einweiterer Funktionsbereich der Periotheus Suite von VisoTech zumEinsatz.Die Volatilität am Strom-Intradaymarkt hat in den letzten Jahrenenorm zugenommen, und es wird erwartet, dass sich die Situation inden kommenden Jahren noch verschärfen wird. Bereits vor Jahren hatVERBUND Trading GmbH auf diese Entwicklung reagiert, indem eineigenes Team von Intraday-Tradern gegründet wurde. Diesem Team wirdmit VisoTechs Autotrader nun ein Instrument in die Hand gegeben, umnoch schneller auf die Anforderungen und speziell die Kurzfristigkeitim Intradayhandel reagieren zu können. Dadurch können die Händler ineinem immer komplexeren Markt weiterhin optimale Preise erzielen.Die Periotheus Suite ist bereits seit mehreren Jahren festerBestandteil der Systemlandschaft der VERBUND Trading GmbH undfungiert dort mit dem Fahrplanmanagement und demKraftwerksdatenmanagement als eine zentrale Datendrehscheibe.Ausschlaggebend für die Wahl der Lösung war letztlich auch, dass essich bei VisoTechs Autotrader um eine der wenigen im produktivenEinsatz befindlichen Lösungen am Markt handelt. Ein weiterer Grundfür die Vergabe des Projektes war, dass sich VisoTechs Lösung in dasbestehende System integrieren lässt.Zwtl.: Erneuerbare Energien verändern IntradaymarktDurch den konstant steigenden Anteil erneuerbarer Energien wird esimmer wichtiger für Energieunternehmen, auf das fluktuierende Angebotvon Wind- und Sonnenenergie zu reagieren.Diese Situation erfordert von Marktakteuren eine flexiblereVermarktung, ermöglicht aber auch eine immer kurzfristigereBeschaffung. Dank schneller Reaktionszeiten nimmt der Intradayhandelim Bereich der Direktvermarktung von erneuerbaren Energien inzwischeneine Schlüsselrolle ein. So können Kraftwerksbetreiber kurzfristigreagieren, wenn sich beispielsweise eine Wetterprognose ändert unddies eine nicht eingeplante Über- oder Unterproduktion vonWindkraftwerken zur Folge hat."Unser Autotrader unterstützt die VERBUND Trading GmbH dabei, diegesteigerte Flexibilität am Markt voll auszunutzen. Er versetzt dieTrader in die Lage, schnell auf ungeplante und unvorhersehbareÄnderungen in der Stromproduktion bzw. -nachfrage zu reagieren" sagtJohannes Püller, Geschäftsführer von VisoTech.Der Stromhandel wird durch die Volatilität der erneuerbarenEnergien stetig schneller und anspruchsvoller. Die effizienteEinhaltung von Risikolimits ist heute ohne Hilfsmittel nahezuunmöglich. Die Zahl der zu überblickenden Preise und Positionen wirdzunehmend unübersichtlicher, während Entscheidungen immerkurzfristiger getroffen werden müssen."Der Autotrader reduziert die Komplexität des Marktes für dieTrader, indem er viele Faktoren wie Beschränkungen und Limitsautomatisch berücksichtigt und nach vorgegebenen Strategien am Markthandelt" so Püller.Zwtl.: Autotrader eröffnen Marktakteuren neue MöglichkeitenVisoTechs Autotrader ermöglicht einen vollautomatischen IntradayStromhandel an der Epex Spot und Nord Pool. Somit lassen sichKraftwerksparks bzw. Energiespeicher optimal vermarkten oder offeneKundenpositionen möglichst effizient nach den eigenen Vorgabendecken.Unternehmen können mit Hilfe automatisierter Handelslösungen auchaußerhalb ihrer regulären Geschäftszeiten am Intradaymarkt handeln.Auch im untertägigen Handel liegt viel ungenutztes Potenzial, dasdurch den Autotrader ausgeschöpft werden kann. Dadurch ermöglicht erTradern, noch bessere Preise zu erzielen.Ein Beispiel ist der große Geschwindigkeitsvorteil - so kannVisoTechs Lösung innerhalb weniger Millisekunden alle Positionenzeitgleich handeln. Das integrierte Limitmanagement verhindertHandelsgeschäfte bei extremen Preisstellungen oder Mengenbewegungenund berücksichtigt dabei die Order-to-Trade-Ratio (OTR). Dieproaktiven Benachrichtigungen per Mail oder SMS halten dieVerantwortlichen stets auf dem Laufenden.Verschaffen Sie sich einen eigenen Eindruck vom autoTRADER undvereinbaren Sie einfach einen unverbindlichen Demotermin unter:https://visotech.at/demoRückfragehinweis:VisoTech SoftwareentwicklungsgesmbHThomas LiederMarketing Manager0043 1 609 2290 370tli@visotech.comwww.visotech.comLemböckgasse 63/2/11230 WienÖsterreichDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7173/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: VisoTech SoftwareentwicklungsgesmbH, übermittelt durch news aktuell