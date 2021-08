VEON-Aktien: BofA stuft sie von Underperform hoch!

stufte(NASDAQ: VEON) von Underperform auf Buy hoch, mit einem Kursziel von $2,70 gegenüber $1,60, was einem Kursanstieg von 46,7% entspricht. Eine stärkere Überzeugung hinsichtlich der operativen Erholung des Unternehmens nach kumulativen Investitionen in Höhe von 5,5 Mrd. $ in den Jahren 2019-2021 führte zu der Neueinstufung. Tiron sieht als Katalysator für VEON das “signifikante” Bilanzfreigabepotenzial des Unternehmens durch die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!