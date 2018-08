Linz, Österreich (ots/PRNewswire) - Die Müllentsorgung undUmweltverschmutzung durch Einmalprodukte werden zu einem immergrößeren Problem. Die Vliesindustrie ist gefordert, reine,funktionale und biologisch abbaubare Materialien botanischenUrsprungs zu entwickeln. Nachhaltige Alternativen werden immerwichtiger, und vor diesem Hintergrund hat Lenzing jüngst eine neueVlies-Produktlinie VEOCEL(TM) (https://www.veocel.com/news-and-events/lenzing-leads-sustainability-dialogue-in-the-nonwoven?_cldee=bWFoQGluZHVzdHJ5ZXVyb3BlLm5ldA==&recipientid=contact-5fcc0d724865e71180d60050569b2f88-02a17864886440beaa5cc13677b236db&esid=8dd6b8de-7e91-e811-80e8-0050569b2f88&urlid=5) vorgestellt. Das Anwendungsspektrum imAlltag ist sehr breit und deckt beispielsweise Kosmetik, Babypflege,Körper- und Intimpflege und Oberflächenreinigung ab."VEOCEL(TM) ist das Produkt unserer unermüdlichen Anstrengungenfür Innovation, Nachhaltigkeit und industriellen Fortschritt. MitVEOCEL(TM) untermauert Lenzing seine Verpflichtung, Herausforderungender Branche hinsichtlich Reinheit und Bioabbaubarkeit zu überwindenund 'Purely for You' an die Verbraucher zu liefern, ohne die Umweltzu belasten. Wir werden auch in Zukunft gemeinsam mit unserengeschätzten Kunden, Partnern und der industriellenWertschöpfungskette Innovationsarbeit leisten und durch einB2Me-Modell Produkte hervorbringen, denen die Verbraucher vertrauen",sagte Robert van de Kerkhof, Chief Commercial Officer bei der LenzingAG.Die Weltpremiere von VEOCEL(TM) war im Juni im Rahmen derVliesmessen World of Wipes (WOW) in Chicago und der Asia NonwovensExhibition and Conference (ANEX) in Tokio. Eine weitereNeuvorstellung war die VEOCEL(TM) Lyocell-Faser mitQuat-Release-Technologie unter der Marke VEOCEL(TM) Surface(Quat=quaternary ammonium compound, dt. quartäre Ammoniumverbindung).Hier finden Sie Aktuelles zur Marke VEOCEL(TM):VEOCEL(TM) setzt neue Maßstäbe bei Nachhaltigkeit (https://www.veocel.com/news-and-events/veocel-ushers-in-a-new-chapter-in-sustainability)Mit VEOCEL(TM) beginnt ein neues Zeitalter für nachhaltige undumweltfreundliche Einmalprodukte. Weltweit wächst die Nachfragen nachVliesprodukten, und es besteht dringender Bedarf an Lösungen, die"Purely for you" sind und so wenig Abfall und Umweltbelastung wiemöglich verursachen. Für die Produktlinie VEOCEL(TM) werdennatürliche Materialien verarbeitet. Dies entspricht dem Trend derVerbrauchernachfrage nach Produkten mit natürlichen Inhaltsstoffen.Lenzing präsentiert VEOCEL(TM) Lyocell-Faser mit neuartiger"Quat"-Release-Technologie für Feuchttücher (https://www.veocel.com/news-and-events/as-a-leading-global-supplier-of-high-quality-fiber)Lenzing hat vor kurzem unter der Marke VEOCEL(TM) eine komplettneuartige Lyocell-Faser mit der zukunftsweisenden"Quat"-Release-Technologie herausgebracht. Diese hoch saugfähige undumweltschonende, langlebige Faser wurde speziell für die Reinigungvon harten Oberflächen und Desinfektions-Feuchttücher entwickelt.Feuchttücher mit VEOCEL(TM) Lyocell-Fasern zeichnen sich durch einebessere Produktstabilität und -performance aus. Die VEOCEL(TM)Lyocell-Faser mit "Quat"-Release-Technologie ist botanischenUrsprungs, als sauber und sicher zertifiziert und biologisch abbaubarund wird in einem umweltverträglichen Produktionsprozess hergestellt.Zeit zu zeigen, was man kann - Einblicke von Dave Rousse,Präsident von INDA (https://www.veocel.com/news-and-events/sustainability-has-gradually-become-one-of-the-top-of-mind)Eine der größten Herausforderungen der Vliesindustrie ist daswachsende Bewusstsein und Problem der Umweltbelastung durch Plastik.Nach Aussage von Dave Rousse, Präsident von INDA (US-Verband fürVliesstoffe), ist die Wertschöpfungskette von Fehlinformationengeplagt, einschließlich unzureichender Begriffsdefinitionen. Ausdiesem Grund kommt es darauf an, durch kontinuierlicheAufklärungsarbeit in der Branche Definitionen zu präzisieren undEntsorgungsfragen besser zu erklären, um Irrglauben entgegenzuwirken.Das Potenzial von Vliesprodukten auf dem japanischen Markt -Exklusivgespräch mit Ken Enomoto (https://www.veocel.com/news-and-events/the-asia-nonwovens-exhibition-and-conference-anex)Ken Enomoto, stellvertretender Geschäftsführer der SojitzCorporation - Lenzing wichtigster Vertriebspartner im Vliessektor -stellt drei Branchentrends heraus, die in der Wertschöpfungskette fürVliesprodukte beachtet werden sollten, um von Marktpotenzialen und-chancen zu profitieren. Diese drei Trends sind das starke Wachstumdes Kosmetiksegments, Transparenz und Rückverfolgbarkeit vonInhaltsstoffen sowie Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen undProduktzusammensetzung.Lyocell-Fasern der Marke VEOCEL(TM) mit Eco Disperse-Technologie,eine nachhaltige Lösung für feuchte Toilettentücher(https://www.veocel.com/news-and-events)Hochmoderne Fasertechnologie wird normalerweise nicht mitverstopften Toiletten und Abflüssen in Verbindung gebracht. Aber lautWater UK gibt es im VK jedes Jahr um die 300.000 verstopfte Abflüsse,und 93 % der problematischen Materialien sind nicht wasserlöslicheTücher. Lenzings Eco Disperse-Technologie für wasserlösliche feuchteToilettentücher findet sich in Lyocell-Fasern der Marke VEOCEL(TM),um das Problem der Wasserlöslichkeit von Vliesprodukten zubeherrschen. Die Fasern botanischen Ursprungs aus nachhaltigerProduktion eignen sich zur Herstellung wasserlöslicher Stoffe mithoher Festigkeit, die sich im Wasser schnell auflösen und vollständigbiologisch abbaubar sind.