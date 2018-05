VELUX EHF FINAL4 Cashback Programm: zahlreiche Highlights für Handballfans - BILD

Graz (ots) - Der fulminante Abschluss der Handballsaison, dasVELUX EHF FINAL4 2018, steht kurz bevor: Vom 25. bis 27. Mai 2018kämpfen die besten Teams um den Titel. Mitglieder des VELUX EHFFINAL4 Cashback Programms können dabei von attraktiven Vorteilenprofitieren.Das VELUX EHF FINAL4 Cashback Programm bietet Handballbegeistertenauch in diesem Jahr wieder zahlreiche Highlights, über die sichInteressierte an Infoständen am gesamten Event-Gelände informierenkönnen. Neben Fun-Aktivitäten, wie etwa Handball-Darts, wartet aufdie Besucher auch ein Gewinnspiel, bei dem man Tickets für eineBehind-the-Scenes-Tour am Eventwochenende in der LANXESS arena sowieTickets für ein Spiel eigener Wahl in der Saison 2018/19 gewinnenkann.Ein besonderer Höhepunkt ist außerdem das "#Foto-Gewinnspiel". Wersein Foto von seinem besten VELUX EHF FINAL4 Moment mit dem Hashtag"#cashbackehffinal4" auf Facebook, Instagram oder Twitter postet, istauf der Social Wall und damit auf den Indoor-Screens bei denInfoständen zu sehen und hat die Chance, Tickets für das VELUX EHFFINAL4 2019 zu gewinnen.Zwtl.: Registrieren und profitierenIm Mittelpunkt des VELUX EHF FINAL4 Cashback Programms steht dieVELUX EHF FINAL4 Cashback Card. Damit erhalten Mitglieder desProgramms nicht nur Cashback und Shopping Points bei jedem Einkaufbei rund 90.000 Partnerunternehmen weltweit, sondern sie können beimKauf von Tickets fürs kommende Jahr auch von etlichen Vorteilenprofitieren. Wer sich direkt in der LANXESS arena registriert undMitglied des VELUX EHF FINAL4 Cashback Programms wird, erhält Zugangzur eigenen CASHBACK LANE und 4% Cashback beim Kauf eines Tickets fürdas VELUX EHF FINAL4 2019. Dieses Angebot gilt selbstverständlichauch für alle, die bereits eine VELUX EHF FINAL4 Cashback Cardbesitzen. Mehr auf cashback.ehffinal4.com.Zwtl.: Über die EHF Marketing GmbHDie EHF Marketing GmbH ist die Tochtergesellschaft der EHF. DasUnternehmen arbeitet eng mit Marketing und Medienpartnern wie auchEuropas Handballclubs zusammen, um das Potenzial der Sportartbestmöglich auf dem internationalen Sportmarkt zu vermarkten. Die EHFMarketing GmbH ist zuständig für die Vermarktungsrechte derVereinswettbewerbe einschließlich der VELUX EHF Champions League, derWOMEN?S EHF Champions League und des EHF Cup.Zwtl.: Über die Cashback WorldDie internationale Shopping Community Cashback World bietetKonsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shoppingweltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashbackund Shopping Points). Mit den Cashback Solutions werden alleUnternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendesKundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Cashback World istderzeit in 47 Märkten vertreten. 9,5 Millionen Mitglieder nutzen beirund 90.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile. DieCashback World engagiert sich bereits seit Jahren im Breitensport undhat zahlreiche Kooperationen unter anderem in den Bereichen Fußball,Motorsport, Eishockey und Handball abgeschlossen. Mehr auf[www.cashbackworld.com] (http://www.cashbackworld.com).Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Yield Public Relations Deutschland GmbHMaria Samos SanchezMobil: +49 (0)170 528 85 80E-Mail: m.samos@yieldpr.deDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30589/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: mWS myWorld Solutions AG, übermittelt durch news aktuell