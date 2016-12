Die VELUX EHF Champions League bis 2020 live und exklusiv bei Sky Deutschland

Unterföhring (ots) -- Auch in den Spielzeiten 2017/18 bis einschließlich 2019/20überträgt Sky die Spiele der Handball-Königsklasse über alleVerbreitungswege live und exklusiv in Deutschland und Österreich- Roman Steuer: "Sky untermauert damit eindrucksvoll seinePosition als die Heimat für alle Handballfans in Deutschland undÖsterreich"Sky Deutschland bleibt auch in den nächsten drei Spielzeiten derexklusive Live-Partner der VELUX EHF Champions League in Deutschlandund Österreich. Die neue Vereinbarung mit der EHF Marketing GmbH,einer Tochtergesellschaft des Europäischen Handballverbandes (EHF),sichert Sky die exklusive Live-Übertragungsrechte am größtenVereinswettbewerb im europäischen Handball für die Spielzeiten2017/18 bis einschließlich 2019/20. Neben den exklusivenTV-Übertragungsrechten umfasst die Vereinbarung auch die Internet-,IPTV- und Mobile-Rechte für Deutschland und Österreich.Bereits seit der Saison 2014/15 überträgt Sky alle Spiele derdeutschen Mannschaften sowie das VELUX EHF FINAL4 live und exklusiv.Darüber hinaus zeigt Sky zahlreiche Spiele des Wettbewerbs im freiempfangbaren Livestream unter sky.de/handball-live. Mit der neuenVereinbarung sowie dem kürzlich vermeldeten Erwerb derLive-Übertragungsrechte an der DKB Handball-Bundesliga sichert sichSky den Status als Handball-Sender Nummer 1 in Deutschland undÖsterreich für die kommenden Jahren.Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland:"Die Verlängerung der Rechte an der VELUX EHF Champions Leagueergänzt das Sportportfolio für unsere Abonnenten um einen weiteren,hochwertigen Mosaikstein. Gemeinsam mit dem Erwerb derÜbertragungsrechte der DKB Handball-Bundesliga untermauert Sky damiteindrucksvoll seine Position als die Heimat für alle Handballfans."David Szlezak, Managing Director der EHF Marketing GmbH: "Sky hatin den letzten Jahren eine neue Qualität in dieHandball-Berichterstattung gebracht. Angesichts von bis zu dreideutschen Vertretern in der VELUX EHF Champions League istDeutschland ein sehr wichtiger Markt für die EHF Marketing GmbH. Wirfreuen uns daher auf drei weitere Jahre der Zusammenarbeit mit denhöchst professionellen Kollegen von Sky."Im Februar meldet sich die VELUX EHF Champions League auf Skyzurück aus der Winterpause. Zum Auftakt am 10. Spieltag derGruppenphase dürfen sich Sky Kunden am Donnerstag, 9.2. auf dieBegegnung zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem Titelverteidigeraus Kielce freuen.Live-Handball für alle Zuschauer gibt es bereits zum Jahresanfangauf Sky Sport News HD. Am Dienstag, 3. Januar und Montag, 9. Januarüberträgt Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender dieWM-Testspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien undÖsterreich live und frei empfangbar für alle Handballfans.Über Sky Deutschland:Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kundenin fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immerund wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).Über die EHF Marketing GmbH:Die EHF Marketing GmbH ist die Tochtergesellschaft der EuropeanHandball Federation (EHF). Das Unternehmen arbeitet eng mitMarketing- und Medienpartnern wie auch Europas Handballclubszusammen, um das Potenzial der Sportart bestmöglich auf deminternationalen Sportmarkt zu vermarkten. Die EHF Marketing GmbH istzuständig für die Vermarktungsrechte der Vereinswettbewerbeeinschließlich der VELUX EHF Champions League, der Women's EHFChampions League und dem EHF Cup.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089/ 99 58 - 68 83thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell