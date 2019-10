Berlin (ots) - Christine Lagarde, designierte EZB-Präsidentin,hält die Laudatio auf Dr. Wolfgang Schäuble auf der Publishers' Nightam 4. November 2019Mit der "Ehren-Victoria" würdigen die Zeitschriftenverleger Dr.Wolfgang Schäuble, den Präsidenten des Deutschen Bundestags, für seinkraftvolles Eintreten für ein vereintes, demokratisches Europa undeine stabile Demokratie in Deutschland. Als dienstältesterAbgeordneter des Bundestages, als Minister verschiedener Ressorts undals Bundestagspräsident setzte und setzt er sich für die politischeStabilität Deutschlands und Europas ein und sah dies immer alswesentliche Grundlage für Wachstum, Wohlstand und Pluralismus. Dr.Wolfgang Schäuble war nicht nur maßgeblich an der deutschenWiedervereinigung beteiligt, sondern auch an der Festigung einesfreiheitlichen Europas."Die Verleger im VDZ honorieren mit der "Ehren-Victoria" seineherausragenden politischen Leistungen in herausfordernden Zeiten. Dr.Wolfgang Schäuble ist ein Ausnahmepolitiker und Ideengeber fürDeutschland und Europa, der mit Leidenschaft Politik betreibt. Er istein Mahner, wenn es um die Bedrohung der Pressefreiheit geht und einexzellenter Beobachter der Globalisierung und ihrer Herausforderungenfür die demokratischen und freiheitlichen Werte Europas", begründetVDZ-Präsident Dr. Rudolf Thiemann die Auszeichnung von Schäuble.Die designierte Präsidentin der Europäischen Zentralbank ChristineLagarde überreicht die "Ehren-Victoria" an Dr. Wolfgang Schäuble undhält die Laudatio auf der Publishers' Night in Berlin. Vor ihrerNominierung durch die Staats- und Regierungschefs der EU im Julileitete sie als erste Frau in der Rolle der geschäftsführendenDirektorin seit 2011 den Internationalen Währungsfonds. "Wir freuenuns außerordentlich, dass wir Christine Lagarde für die Laudatiogewinnen konnten. Sie steht als politische Mediatorin fürKommunikation, Unabhängigkeit und ein bewährtes Krisenmanagement undhat als internationale Persönlichkeit große Gestaltungskraft", so Dr.Rudolf Thiemann.Die Wahl von Preisträger und Laudatorin setzt ein Zeichen für eingeeintes, freiheitliches Europa. Dr. Wolfgang Schäuble und ChristineLagarde repräsentieren gleichermaßen eine offene, von freiheitlichenWerten geprägte Gesellschaft.Auf der Publishers' Night 2019 verleiht der VDZ neben der"Ehren-Victoria" die "Goldene Victoria 2019 für Pressefreiheit" anherausragende Persönlichkeiten, die sich mit großem Engagement fürPressefreiheit und eine freie Berichterstattung einsetzen.Zeitschriftenverlage sind im digitalen Wandel eine unverzichtbaretragende Säule einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft.Die Publishers' Night setzt hierfür ein Zeichen.Weitere Preisträger der Ehren-Victoria in den vergangenen Jahrenwaren Helmut Kohl (2007), Henry Kissinger (2011), Shimon Peres(2013), Daniel Barenboim (2015), Hubert Burda (2016), Wolf Biermann(2017), Angela Merkel (2018).Pressekontakt:Antje JungmannTel: +49 (30) 72 62 98-110E-Mail: a.jungmann@vdz.deInternet: www.vdz.deFacebook: www.facebook.com/VDZPresseTwitter: www.twitter.com/VDZPresseOriginal-Content von: VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, übermittelt durch news aktuell