VDZ begrüßt Einführung reduzierter Mehrwertsteuer für digitale Presse

Berlin (ots) - Bundestag korrigiert Regierungsentwurf und wendet den ermäßigtenSteuersatz auch auf Apps, Websites und Datenbankangebote mit Büchern, Zeitungenund Zeitschriften anBerlin, 7. November 2019 - Der VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V.begrüßt, dass der Deutsche Bundestag heute mit dem Jahressteuergesetz diesteuerliche Gleichbehandlung von elektronischen und gedruckten Presseproduktenbei der Umsatzsteuer beschlossen hat.Erst seit Ende 2018 erlaubt es EU-Recht den Mitgliedsstaaten, den reduziertenMehrwertsteuersatz auch auf digitale Zeitungen, Zeitschriften und Bücher zuerstrecken. Während noch der Regierungsentwurf Angebote mehrerer Titel übereinen Datenbank-Zugang ausdrücklich ausschloss und auch digitale Presse in derForm von Apps oder Websites nicht sicher berücksichtigte, wird nun auch fürdiese digitalen Verlagsangebote der reduzierte Mehrwertsteuersatz in Höhe von 7Prozent gelten."Mit dieser Entscheidung stärkt der Bundestag unsere freie und vielfältigePresselandschaft. Insbesondere freuen wir uns, dass die Abgeordneten denreduzierten Mehrwertsteuersatz auch auf Apps, Websites und Datenbanken mitPressepublikationen erstreckt haben. Damit wird der Realität der digitalenPresse Rechnung getragen", erklärte VDZ-Präsident Dr. Rudolf Thiemann.Ohne das Eintreten der Staatsministerin für Kultur und Medien für eineumfassende Regelung wäre die deutsche Umsetzung aller Wahrscheinlichkeit nachweit hinter dem Erreichten zurückgeblieben. Auch die Landesregierungen, die einepositive Stellungnahme des Bundesrates bewirkt hatten, leisteten einen wichtigenBeitrag zu diesem Gesetzesbeschluss. "Das ist ein guter Tag für unsereBemühungen, freie und marktwirtschaftlich finanzierte Zeitschriften, Bücher undZeitungen auch im digitalen Zeitalter zu erhalten", so Dr. Thiemann weiter.Der reduzierte Mehrwertsteuersatz gilt nun auch für Einzelpublikationen vonZeitungen, Zeitschriften und Büchern sowohl als E-Paper als auch in der Form vonWebsites, Apps etc. Gleiches gilt für gebündelte Angebote von Büchern,Zeitschriften und Zeitungen aus Datenbanken (single-sign-on), wie sieinsbesondere im B-to-B-Bereich bereits heute Standard sind.Zur Vermeidung nachträglicher Umsatzsteuerkorrekturen und der damit verbundenenBelastung des Vertriebs von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften ist jedoch füreinen gewissen Zeitraum eine Nichtbeanstandungsregelung notwendig. Hierappelliert der VDZ an das Bundesministerium der Finanzen, ein entsprechendesSchreiben an die Finanzbehörden zu richten.