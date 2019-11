VDZ-Präsidium fordert neutrale Zustellförderung für alle Pressepublikationen

Berlin (ots) - Jedes staatliche Konzept zur Förderung privater Pressezustellungmuss für Zeitungen und Zeitschriften gleichermaßen geltenBerlin, 29. November 2019 - "Erstmals steht heute die vielfältige Zeitschriften-und Zeitungspresse insgesamt in Frage. Dabei kommt den steigenden Zustellkostenauch für die Zeitschriften eine zunehmend existenzielle Rolle zu", appelliertdas Präsidium des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger."Umso wichtiger ist es, dass jedes staatliche Konzept zur Förderung privaterPressezustellung Zeitungen und Zeitschriften gleichermaßen zugutekommt. So wiebei der reduzierten Mehrwertsteuer, dem ehemaligen Postzeitungsdienst oder derErleichterung von Verlagskooperationen. Auch der übergangsweise reduzierteMindestlohn galt für Zusteller, die 'periodische Zeitungen oder Zeitschriften anEndkunden' zustellen.Nun bei der Umstellung auf eine direkte Förderung - erstmals in der Geschichteder Bundesrepublik - selektive Presseförderung einzuführen, wäre eine falscheund gefährliche Weichenstellung. Die neutrale Zustellförderung ist der richtigeWeg, um die Zustellung aller Pressepublikationen, inklusive der regionalenTageszeitungen, zu sichern", betont das VDZ-Präsidium.https://www.vdz.de/nachricht/artikel/vdz-praesidium-fordert-neutrale-zustellfoerderung-fuer-alle-pressepublikationen/Pressekontakt:Antje JungmannTel: +49 (30) 72 62 98-110E-Mail: a.jungmann@vdz.deInternet: www.vdz.deFacebook: www.facebook.com/VDZPresseTwitter: www.twitter.com/VDZPresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8830/4454382OTS: VDZ Verband Deutscher ZeitschriftenverlegerOriginal-Content von: VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, übermittelt durch news aktuell