VDZ Distribution Summit: 4 Milliarden Euro im Jahr geben Leser in Deutschland für ihre Lieblingszeitschriften aus

Berlin (ots) - Umsatz vom Leser als zentrale Säule desVerlagsgeschäfts / Innovative Services, neue Datenkonzepte, modernePOS-Strategien / FUTURUM Vertriebspreise am Abend verliehenBerlin/Hamburg, 6. September 2019 - Der VDZ Distribution Summithat mit rund 200 Teilnehmern seine Bedeutung als zentrale Plattformfür Wissenstransfer und Networking im Vertriebs- und Lesermarktdeutlich gemacht. "Journalistische Marken sind zum Anker engagierterCommunities geworden. Leser geben im Zeitschriftenland Deutschlandpro Jahr rund 4 Milliarden Euro für ihre Lieblingstitel am Kiosk undim Abo aus", so Stephan Scherzer, VDZ-Hauptgeschäftsführer. "Das sindin herausfordernden Märkten beeindruckende Leistungswerte. Umsowichtiger ist es deshalb, dass der Gesetzgeber die Bedingungen derVerlage beim Direktmarketing, bei den Abo-Laufzeiten, der digitalenMehrwertsteuer oder beim Datenschutz verbessert und denjournalistischen Marken keinesfalls Knüppel zwischen die Beinewirft", betont Scherzer.Nach einem intensiven und anregenden ersten Kongresstag starteteder zweite Tag mit einem leidenschaftlichen Appell von Dr. KarlUlrich, CEO Fachmedien im Süddeutschen Verlag, der dazu aufrief, sichimmer wieder aufs Neue auf das jeweils im eigenen Unternehmenvorhandene Wissen über die eigenen Kunden und ihre Interessen zubesinnen. Nur so könne das vorhandene Umsatzpotenzial abgeschöpftwerden. "Die Kunst besteht darin, unsere Kundenkenntnis wie auch diealten und neuen Konsumroutinen unserer Leser, Anwender, Nutzer mitData Analytics smart in Ansprache zu übersetzen und dabei balanciertund authentisch zu überzeugen. Wir verkaufen nun mal in immerlauteren Räumen - in denen jedoch nicht der gewinnt, der am lautestenschreit", erklärte er.Wertvolle Erkenntnisse zu Mehrumsatz durch gesteuerte Impuls-Käufevermittelte die Geschäftsführerin von Blue Ocean Entertainment,Sigrun Kaiser, und hielt darüber hinaus ein leidenschaftlichesPlädoyer gegen zu viel Verzagtheit und für mehr Mut zum Ausprobierenneuer Ansätze. "Seit Jahren muss die Pressebranche ob der digitalenRevolution merkliche Umsatzrückgänge verzeichnen. Unser Verlagarbeitet hier nicht nur erfolgreich gegen den Trend und verzeichnetvon Jahr zu Jahr namhafte Umsatzzuwächse. Wir haben auch viele Ideen,wie wir zukünftig noch mehr Impulse mit unseren gedruckten Mediensetzen können. Lassen Sie uns gemeinsam die Extra-Meile gehen!""Die Zeitschriftenbranche demonstriert auf dem Distribution Summiteindrucksvoll, wie sie mit innovativer Technologie und Kreativitätneue Kundenerlebnisse für wertvollen Content schafft und damit fürimmer neue Absatzimpulse sorgt", sagte Lutz Drüge, GeschäftsführerPrint und Digitale Medien im VDZ.Wie sich erfolgreich für mehr Aufmerksamkeit für das Presse- undBuchsortiment am "Point Of Sale" (POS) sorgen lässt, zeigte ThomasWiesel, Geschäftsführer von Lagardère Travel Retail, am Nachmittagdes Vortags. "Mit unserem POS-Marketing versuchen wir, potenzielleKäufer an unseren Touchpoints vor dem Schaufenster und im Shop aufunsere Angebote aufmerksam zu machen. Wir machen mit Plakaten,Bildschirmen und Sonderplatzierungen neugierig, geben Ideen undsetzen letztlich Verkaufsimpulse." Lagardère Travel Retail betreibtheute rund um das Kernsortiment Print modern und übersichtlichgestaltete One-Stop-Shopping-Märkte, deren Angebote mit effizientemInstore-Marketing unterstützt werden.Gestern Abend wurden vier Preisträger mit den in diesem Jahr zumzehnten Mal verliehenen FUTURUM Vertriebspreisen ausgezeichnet, dievom VDZ und der Fachzeitschrift DNV in drei Kategorien gemeinsamvergeben werden. Der FUTURUM Ehrenpreis wurde gleich zweiVertriebspersönlichkeiten zuteil, die sich mit ihrem großartigenEngagement und breitem Wissen um die Weiterentwicklung des Vertriebsvon Zeitschriften verdient gemacht haben. Die Preisträger sind diestellvertretende Vorsitzende des Verbands Deutscher Lesezirkel BeateBecker-Stahl und der Finanzvorstand des Bundesverbands AbonnementWilfried Paepcke. "Beide haben mit großer Beharrlichkeit undprofunder Detailkenntnis die Modernität und Effizienz ihrerjeweiligen Vertriebssparte immer im Fokus. Dafür gebührt ihnen großeAnerkennung und unser herzlicher Dank", erklärte Lutz Drüge,Geschäftsführer Print und Digitale Medien im VDZ.Den zum dritten Mal verliehenen Preis "InnovativerVertriebsmanager des Jahres" erhielt Frank Nolte, Erster Vorsitzenderdes Bundesverbands Presse-Grosso (BVPG), der mit der Gründung desGesamtverbands Pressegroßhandel (GVPG) in herausfordernden Zeiten einZeichen für Aufbruch und Erneuerung gesetzt hat. "Die Gründung desGVPG ist ein richtungweisender Meilenstein für die künftigeGestaltung und Wettbewerbsfähigkeit des Presse-Grossos", sagtDNV-Verleger Peter Strahlendorf. In der dritten Preiskategorie, diesich dem Themengebiet Aus- und Fortbildung widmet, wurde Isabell Deegvon Blue Ocean Entertainment als beste Absolventin desVDZ-Zertifikatskurses "Experte im Pressevertrieb" ausgezeichnet."Junge Talente, die sich kompetent und leidenschaftlich engagieren,bringen unsere Branche voran", so Drüge.Alle Preisträger der verschiedenen Kategorien sind unterwww.futurum-vertriebspreis.de aufgeführt.Save the Date: Der 12. Distribution Summit findet am 29. und 30.September 2020 in Hamburg statt.Weitere Informationen und Präsentation zum Download gibt es unterwww.vdz-distribution-summit.com.Pressekontakt:Antje JungmannTel: +49 (30) 72 62 98-110E-Mail: a.jungmann@vdz.deInternet: www.vdz.deFacebook: www.facebook.com/VDZPresseTwitter: www.twitter.com/VDZPresseOriginal-Content von: VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, übermittelt durch news aktuell