VDZ: Bezahlinhalte in Deutschland entwickeln sich nur langsam

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zeitschriftenbranche ist beim Thema Bezahlinhalte nach Einschätzung von VDZ-Chef Stephan Scherzer noch nicht da, wo sie sein will.



"Wir kommen tatsächlich langsamer voran, als sich das viele gewünscht haben, weil die Alles-ist-umsonst-Kultur so weit entwickelt ist", sagte Scherzer der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe schon viele Special-Interest-Medien mit klugen Bundle-Angeboten, also ein Abo für alles, Print, Websites, Mobile, Services. "Wir haben in Deutschland allerdings etwas, was uns von allen Ländern, auch den USA, unterscheidet, einen extrem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk", so der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger.

"Natürlich sind die "Tagesschau", das "heute-journal", und die "Sportschau" sehr starke Marken, die im Digitalen ausgesprochen presseähnliche Angebote in großem Stil anbieten", sagte Scherzer. "Die meisten privatwirtschaftlich finanzierten Medien tun sich deshalb mit einer harten Paid-Content-Strategie schwer." Die "Washington Post", die "New York Times" hätten dagegen keine öffentlich-rechtliche Konkurrenz. "Auch deshalb hat die "New York Times" mittlerweile mehr als eine Million Online-Abonnenten./ah/DP/zb