VDMA R+A und Startup-Plattform GO2automation vereinbaren Zukunftspartnerschaft

Frankfurt am Main (ots) - +++Neues Exzellenz-Netzwerk der Industrie+++KI hilft beim Einstieg in Automation+++ Wettbewerbsfähigkeit im Mittelstand stärken+++Der VDMA-Fachverband Robotik + Automation hat mit der Startup-Plattform "GO2automation" von andugo eine Kooperation vereinbart. Gemeinsames Ziel ist, Unternehmen bei der Automation datengestützt zu begleiten. Kleine, mittelständische und große Firmen profitieren von einer KI-gestützten Plattform-Vernetzung."Wir sind als Wissens- und Expertendatenbank darauf spezialisiert, die Automation von Fertigungsprozessen deutlich effektiver zu gestalten", sagt Dirk Engelbrecht, CEO der andugo GmbH. "Interessierte Unternehmen kommen auf der GO2automation-Plattform passgenauer, kostengünstiger und schneller zum Projekterfolg als mit traditionellen Ansätzen.""Wir nehmen Firmen auf dem Weg zur smarten Produktion der Zukunft an die Hand", sagt Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer VDMA Robotik + Automation. "Wir bieten insbesondere auch kleinen und mittelgroßen Unternehmen eine praxisnahe Möglichkeit, die Chancen der Automation Schritt für Schritt zu erschließen. Die hier registrierten Fachanbieter gehören sowohl in Deutschland als auch international zur Top-Liga der Robotik und Automation."Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein, die Plattformökonomie im Bereich "Business-to-Business" aktiv zu gestalten: Gemeinsam unterstützen VDMA Robotik + Automation und die Startup-Plattform "GO2automation" die Wettbewerbsfähigkeit der Marktteilnehmer aller Unternehmensgrößen in verschiedensten Branchen - Anwender, Anbieter und Systemintegratoren.Haben Sie noch Fragen? Patrick Schwarzkopf, VDMA Robotik + Automation, Telefon 069 6603 1590, patrick.schwarzkopf@vdma.org, beantwortet sie gerne.Der VDMA vertritt rund 3300 deutsche und europäische Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus. Die Industrie steht für Innovation, Exportorientierung, Mittelstand und beschäftigt rund vier Millionen Menschen in Europa, davon mehr als eine Million allein in Deutschland.VDMA Robotik + Automation bildet einen eigenen Fachverband mit mehr als 340 Mitgliedsunternehmen: Anbieter von Komponenten und Systemen aus den Bereichen Robotik, Integrated Assembly Solutions sowie Machine Vision (Industrielle Bildverarbeitung). Ziel dieser industriegetriebenen Plattform ist es, die Robotik und Automation durch ein breites Spektrum von Aktivitäten und Dienstleistungen zu unterstützen. Arbeitsschwerpunkte sind statistische Analysen und Marktbefragungen, Marketingaktivitäten, Normung, Öffentlichkeitsarbeit, Zukunftsstudien, Messepolitik sowie Networking-Veranstaltungen und Konferenzen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.vdma.org/robotik-automationPressekontakt:VDMA Robotik + AutomationPatrick Schwarzkopf, Geschäftsführer VDMA Robotik + AutomationTel. (+49 69) 6603 - 1590Email: patrick.schwarzkopf@vdma.org; http://rua.vdma.org/econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.de