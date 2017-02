VDMA Holzbearbeitungsmaschinen: Produktion auf Rekordniveau - Digitalisierung als Wachstumstreiber

Hannover (ots) - Im abgelaufenen Jahr 2016 haben die deutschenHersteller das Rekordergebnis von 2007 übertroffen. Nach nochvorläufigen Zahlen konnte ein zweistelliges Umsatz-Plus verbucht unddamit die Prognose von 5 Prozent deutlich übertroffen werden. Auchfür das LIGNA-Jahr 2017 wird mit einem weiteren leichten Anstieggerechnet. "Damit sollte die Branche im LIGNA-Jahr 2017 einenProduktionsrekord in Höhe von rund 3,4 Milliarden Euro verzeichnenund sich deutlich besser als der Gesamtmaschinenbau entwickeln,"sagte Wolfgang Pöschl, Vorstandsvorsitzender der WEINIG AG und desVDMA Fachverbandes Holzbearbeitungsmaschinen anlässlich derLIGNA-Preview-Veranstaltung in Hannover.Digitalisierung schreitet zügig voran"Ein entscheidender Wachstumstreiber ist die in alle Sektorenvoranschreitende Digitalisierung," so Pöschl weiter. Die vom Marktgeforderte maximale Flexibilität bei der Erfüllung individuellerKundenwünsche bei Maßen und Design wird erreicht durch immer stärkereIntegration aller Produktionsschritte. Die digitale Vernetzung vonFunktionen erfasst alle Bereiche und verläuft auch überUnternehmensgrenzen hinweg. Selbst kleine Einzelmaschinen werdendigital in den Fertigungsfluss eingebunden. Industrielle Anlagen"lernen" und optimieren sich fortlaufend selbst, um denRohstoffeinsatz und andere Ressourcen zu minimieren.Werkzeuge erfassen und kommunizieren Informationen im Verbund mitder Maschine, diese stellt sich automatisch auf das Werkzeug ein(Plug and Play). Im Service wird durch eine sensorgesteuerte Wartung(Predictive Maintenance) die Verfügbarkeit gesteigert. Ein starkanwachsender Pool von Daten aus dem gesamten Produktionsprozess kannzur Optimierung vieler Parameter genutzt werden (Big Data).Zum Einsatz kommen die entsprechenden Innovationen nicht nur inden hochindustrialisierten Ländern, sondern genauso in denaufstrebenden Märkten, wo teilweise hochmoderne Fertigungskapazitätenentstehen. Die Aussteller der LIGNA 2017 zeigen diese aktuellenEntwicklungen auf einem bislang unerreichten Niveau.Exporte 2016 knapp über VorjahresniveauIn den ersten drei Quartalen 2016 erhöhte sich der Wert derExporte von deutschen Holzbearbeitungsmaschinen im Vergleich zumVorjahr um gut 2 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Mit einem Anteilvon 58 Prozent nimmt der europäische Markt den Großteil der Maschinenab. Der Wert dieser Exporte ist im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozentzurückge-gangen, wobei eine Verschiebung von Ost- nach Westeuropastattfand. Vor allem die Schwäche Russlands machte sich bemerkbar.Mit einem Plus von 11 Prozent schnitt der nordamerikanische Kontinentbesonders gut ab. Der Anteil der Exporte erhöhte sich hier von 10 auf11 Prozent. Ebenfalls sehr gut entwickelte sich Ozeanien, wo dieExporte sogar um 42 Prozent zulegen konnten. Auch die Lieferungennach Asien zeigten eine starke Steigerung: mit einem Plus von 18Prozent und einem Anteil von 20 Prozent an den Gesamtexporten belegteder Kontinent Platz zwei hinter Europa - mit besonders gutenAussichten für das Schlussquartal. Vor allem Südostasien und Ostasienlieferten hier wichtige Impulse. Negativ war hingegen die Entwicklungin Lateinamerika. Um 20 Prozent verringerten sich die vomGroßanlagenbau geprägten Ausfuhren.Top drei Länder mit Abstand führendBei der Einzellandbetrachtung zeigt sich, dass die USA in denersten drei Quartalen 2016 Exportmarkt Nummer Eins waren. Deutschlandexportierte dorthin Holzbearbeitungsmaschinen im Wert von 148Millionen Euro. Auf Platz zwei und drei folgen China inklusiveHongkong mit einem Plus von 11 Prozent sowie Polen mit einem Plus von24 Prozent. Insgesamt nahmen die Top drei Märkte rund 27 Prozentaller deutschen Ausfuhren in den ersten drei Quartalen 2016 ab. Mitdeutlichem Abstand folgen auf den weiteren Rängen Österreich (+40Prozent), Frankreich (-4 Prozent), Brasilien (+19 Prozent),Großbritan-nien (+8 Prozent) und Russland (-53 Prozent).Deutscher Markt wächst zweistelligEin besonders gutes Investitionsklima herrscht im LIGNA-Jahrweiterhin in Deutschland - sowohl kleinere Holzverarbeiter als auchdie industrielle Produktion arbeiten auf Hochtouren und sorgen fürzweistellige Bestellzuwächse für die Anbieter von Maschinen undAusrüstungen des Bereichs. Eckpfeiler des Aufschwungs sind einestarke Baukonjunktur und eine Beschäftigung auf Rekordniveau.Ausblick - LIGNA 2017 wird KonjunkturbarometerDie Branche kann also für das laufende Jahr von einer sehrgünstigen Gesamtsituation ausgehen. In Erwartung weiter anziehenderUmsätze, die auf der LIGNA abgebildet werden, fokussieren vieleAussteller ihre Messeaufwendungen auf die Leitmesse. Erstmalig seitmehreren Jahren wächst die Ausstellungsfläche signifikant. Der Besuchder Weltleitmesse gestattet damit mehr denn je einen unverzichtbarenAusblick auf die Holzverarbeitung von morgen.