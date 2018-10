VDI begrüßt Regelung zur Fachkräfteeinwanderung / Demografischer Wandel verstärkt Fachkräftemangel

Düsseldorf (ots) - Das Bundeskabinett wird in seiner heutigenSitzung Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung verabschieden. Der VDIbegrüßt diese längst überfällige Initiative der Bundesregierung, miteinem Fachkräfteeinwanderungsgesetz dringend benötigte Fachkräftenach Deutschland zu holen. "Seit vielen Jahren schon wirkt sich derFachkräfteengpass negativ auf den Wirtschaftsstandort Deutschlandaus. Eine gesteuerte Einwanderungspolitik ist daher längstüberfällig", stellt VDI-Direktor Ralph Appel fest.Nach einer aktuellen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaftführt der Fachkräftemangel bereits heute dazu, dass dieWirtschaftsleistung um 0,9 Prozent (oder 30 Mrd. Euro) geringerausfällt als möglich wäre. Es fehlen demzufolge derzeit auf demdeutschen Arbeitsmarkt 440.000 qualifizierte Arbeitskräfte. Und biszum Jahr 2029 scheiden 710.000 Ingenieurinnen und Ingenieurealtersbedingt aus."Wir gehen davon aus, dass trotz auch unserer umfangreichenBemühungen bei der Nachwuchswerbung die erwartbaren Absolventenzahlenbis 2029 den Ingenieurbedarf nicht vollständig decken, denn es werdenvorsichtig gerechnet etwa 100.000 Ingenieurinnen und Ingenieure sowieInformatiker fehlen. Eine geregelte Fachkräftezuwanderung als Teileiner breit angelegten Gesamtstrategie zur Bewältigung desFachkräftemangels ist daher aus VDI-Sicht dringend geboten", betontder VDI-Direktor.Das deutsche Zuwanderungsrecht ist im internationalen Vergleichsehr komplex und intransparent. Aktuell bestehen mehr als 40Zuwanderungsmöglichkeiten zu Erwerbszwecken, die an über 30 Kriteriengekoppelt sind. Ralph Appel mahnt: "Für qualifizierte Fachkräfte ausdem Ausland, die sich für die Aufnahme einer Tätigkeit in Deutschlandinteressieren, wirkt dieses Durch- und Nebeneinander abschreckend undbehindert eine gesteuerte Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte."Hierbei ist auch die Fortentwicklung und Vereinfachung derAnerkennungsverfahren beruflicher und akademischer Qualifikationeneine wichtige Stellschraube, um qualifizierte Zuwanderung in dendeutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Zu berücksichtigen sei, dassQualitätsstandards gewahrt bleiben und die prüfende Stelle über dieentsprechende fachliche Expertise verfügt.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerIngenieure brauchen eine starke Vereinigung, die sie bei ihrerArbeit unterstützt, fördert und vertritt. Diese Aufgabe übernimmt derVDI Verein Deutscher Ingenieure. Seit über 150 Jahren steht erIngenieurinnen und Ingenieuren zuverlässig zur Seite. Mehr als 12.000ehrenamtliche Experten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zurFörderung unseres Technikstandorts. Das überzeugt: Mit rund 150.000Mitgliedern ist der VDI die größte Ingenieurvereinigung inDeutschland. Als drittgrößter Regelsetzer ist er Partner für diedeutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Fachlicher Ansprechpartner:Christian KrauseLeitung VDI-Büro BerlinTel: +49 30 275957-13E-Mail: krause_c@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell