VDI appelliert an Bund und Länder: Digitalpakt Schule jetzt umsetzen / VDI befürwortet Grundgesetzänderung zum Wohle der Schüler

Düsseldorf (ots) - Der Bundesrat entscheidet heute über dieGrundgesetzänderung, die es dem Bund ermöglicht, die Länder durch denso genannten Digitalpakt Schule finanziell besser zu unterstützen.Nachdem sich Bund und Länder nach mehr als zwei Jahren endlich aufden Digitalpakt geeinigt hatten, kritisieren viele Bundesländer diegeplante Grundgesetzänderung wieder. Vermutlich wird der Bundesratden Vermittlungsausschuss anrufen, um das Gesetz grundlegendüberarbeiten zu lassen."Der Digitalpakt Schule muss jetzt endlich umgesetzt werden",fordert VDI-Direktor Ralph Appel. "Bund und Länder tragen auf demRücken unseres Nachwuchses seit mehr als zwei JahrenKompetenzstreitigkeiten aus. Es ist ein Armutszeugnis fürDeutschland, dass unser Bildungssystem aktuell nicht in der Lage ist,Schülerinnen und Schüler auf das digitale Zeitalter vorzubereiten",so Appel weiter.Der VDI hatte sich in der Vergangenheit bereits für eine digitaleBildungs- und Qualifizierungsoffensive ausgesprochen und denDigitalpakt Schule als längst überfällig begrüßt. "Der DigitalpaktSchule darf nicht scheitern. Bund und Länder müssen sich imVermittlungsverfahren so schnell wie möglich einigen", mahnt derVDI-Direktor.Eines der Ziele des VDI ist es, in der derzeitigen digitalenTransformation die technische Grundkompetenz von jungen Menschen zustärken. "Mit unseren Initiativen, wie dem VDIni-Club, denVDI-Zukunftspiloten oder der VDI-GaraGe wollen wir den Nachwuchs fürTechnik begeistern und fördern, um den Technikstandort Deutschlandlangfristig zu sichern", erklärt Appel.Um den Einsatz technischer Bildung maßgeblich zu unterstützen, hatder Verein darüber hinaus den VDI Technikfonds ins Leben gerufen.Dieser leistet unbürokratisch Hilfe, indem er Schulen, Lehrkräfte undBildungsinitiativen finanziell unterstützt, die sich der technischenAllgemeinbildung von Kindern und Jugendlichen widmen.