VDI: Mehr Klimaschutz nur mit schrittweisem Kohleausstieg möglich

Düsseldorf (ots) - Anlässlich der heute in Bonn beginnenden 23.Weltklimakonferenz und den Berliner Sondierungsgesprächen zuEnergiethemen plädiert der VDI für eine deutliche Reduktion desAnteils fossiler Energieträger an der Stromerzeugung. "Die neueBundesregierung sollte in den kommenden vier Jahren mit denKraftwerksbetreibern zeitliche Perspektiven für den Strukturwandel inder konventionellen Stromerzeugung vereinbaren", erklärt ProfessorHarald Bradke, Vorsitzender der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt.Die Bundesregierung will die Emission von Treibhausgasen bis 2050zwischen 80 und 95 Prozent reduzieren. Aus Sicht des VDI wird diesnur gelingen, wenn mit dem Ausbau der regenerativen Energien derEinsatz konventioneller Kraftwerke weiter abnimmt. Der VDI empfiehltder zukünftigen Bundesregierung daher, mit den Betreibernkonventioneller Kraftwerke in dieser Legislaturperiode zeitlichePerspektiven für einen Strukturwandel zu vereinbaren. Nur so könnenverlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die aus demStrukturwandel resultierenden Folgen in den kommenden Jahren undJahrzehnten sozialverträglich zu gestalten. "Nur wenn wir jetzt denschrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung sorgfältig planen,können wir ihn zukünftig sozialverträglich umsetzen und unsereKlimaschutzziele erreichen", betont Energieexperte Bradke.Aufgrund der fluktuierenden Stromerzeugung durch Sonne und Windmüssen die für eine Übergangszeit noch erforderlichen konventionellenKraftwerke schnell regelbar sein. Bestandskraftwerke neuerer Baujahresind hierzu zum Teil in der Lage. Der Betrieb dieser"Reservekraftwerke" muss für den Investor nach Auffassung des VDItrotz der niedrigen Betriebsstunden wirtschaftlich darstellbar sein.Diese disponible Leistung muss auf der Angebots- wie Nachfrageseitevergütet werden. Hierfür ist das Strommarktgesetz entsprechend zunovellieren.Parallel dazu empfiehlt der VDI der Bundesregierung, sich für eineVerknappung der EU-Emissionszertifikate einzusetzen, um denStrukturwandel bei der Stromerzeugung zu unterstützen.