VDIK: Pkw-Markt verzeichnet stärkstes Quartal seit 18 Jahren

Bad Homburg (ots) - Der deutsche Pkw-Markt erzielte im erstenQuartal 2018 das beste Ergebnis seit dem Jahr 2000. Mit 878.611Einheiten wurden in den ersten drei Monaten 4 Prozent mehr Pkw neuzugelassen als im Vorjahreszeitraum. Die InternationalenKraftfahrzeughersteller steigerten die Verkäufe mit 8,3 Prozentstärker als der Gesamtmarkt und verbesserten ihren Marktanteil von37,4 auf aktuell 39 Prozent.Die Zulassungen von Pkw mit Dieselmotor sanken im Quartal um 21Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 283.800 Fahrzeuge. DieNeuzulassungen von Pkw mit Benzinmotor legten um 20 Prozent auf553.500 Einheiten zu, die Zulassungen alternativer Antriebesteigerten sich um 73 Prozent auf gut 41.000 Einheiten.Die Verkäufe an Privatkunden entwickelten sich deutlich besser alsder Gesamtmarkt. Mit einer Steigerung um 16 Prozent erhöhte sich vonJanuar bis März der Anteil der privaten Zulassungen am Gesamtmarktauf 37 Prozent. Die internationalen Kraftfahrzeugherstellererreichten hier einen Anteil von 46,6 Prozent.Allein im März 2018 erreichte der deutsche Pkw-Markt 347.433Pkw-Neuzulassungen und schloss bedingt durch zwei fehlendeArbeitstage mit 3,4 Prozent unter dem Vorjahresmonat.VDIK-Präsident Reinhard Zirpel: "Das starke erste Quartal trägt zueiner deutlichen Verjüngung des Fahrzeugbestands bei und sorgt damitfür eine weitere Reduzierung der Emissionen. Die erfolgreichenProgramme der internationalen Kraftfahrzeughersteller zum Austauschalter gegen neue emissionsarme Fahrzeuge unterstützen dieseEntwicklung und führen zu einer Steigerung des Marktanteils derVDIK-Mitglieder auf ein Langzeithoch von 39 Prozent."