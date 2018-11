VDIK: Pkw-Markt im Oktober rückläufig

Bad Homburg (ots) - Mit 252.628 Neuzulassungen bleibt der Oktobererwartungsgemäß unter dem Ergebnis des Vorjahresmonats. Der Rückgangentspricht einem Minus von 7,4 Prozent. Mit 2,93 Millionen neuzugelassenen Pkw liegt der Markt in den ersten zehn Monaten immernoch um 1,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.Der Privatmarkt kann sich dem Trend nicht entziehen undverzeichnet im Oktober mit rund 91.500 Neuzulassungen ein Minus von10 Prozent. Mit 1,076 Mio. Neuzulassungen in den ersten zehn Monatendes Jahres ist der Privatmarkt gegenüber dem Vorjahreszeitraum umüber 50.000 Pkw gewachsen. Das entspricht einem Plus von 5,3 Prozent.Die Neuzulassungen von Diesel-Pkw gehen im Oktober um 16 Prozentzurück. Auch in der kumulierten Betrachtung über zehn Monate sind dieDieselneuzulassungen rückläufig. Gut 935.600 Zulassungen stelleneinen Rückgang von 19 Prozent dar. Der Anteil der Diesel-Pkw amGesamtmarkt liegt jetzt bei 32 Prozent (Vorjahr 40 Prozent).Die Neuzulassungen der VDIK-Mitgliedsunternehmen wachsen imZeitraum von Januar bis Oktober mit 3,8 Prozent deutlich stärker alsder Gesamtmarkt. Dadurch steigern sie ihren Marktanteil auf 39,0Prozent (Vorjahr 38,1 Prozent).VDIK-Präsident Reinhard Zirpel: "Die Auswirkungen des"WLTP-Effektes" sind im Markt weiterhin deutlich zu spüren. Durch dievon fast allen Marken angebotenen Umstiegsprämien wird sich der Marktstabilisieren. Die VDIK-Mitgliedsunternehmen bieten neben einerVielzahl von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben attraktive Modellemit Verbrennungsmotor. Bereits im Oktober 2018 erfüllen rund 60Prozent ihrer neu zugelassenen Diesel-Pkw die EURO6d-Temp-Norm undtragen somit sofort und deutlich zur nachhaltigen Verbesserung derLuftqualität bei".Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner:Dr. Thomas AlmerothGeschäftsführerTelefon: 06172/98 75 0Telefax: 06172/98 75 20E-Mail: presse@vdik.deOriginal-Content von: Verband d. Int. Kraftfahrzeughersteller e.V. (VDIK), übermittelt durch news aktuell