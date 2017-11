VDIK: Pkw-Markt im Oktober mit kräftigem Plus

Bad Homburg (ots) - Der Pkw-Markt in Deutschland wuchs im Oktober2017 mit 272.855 Pkw-Neuzulassungen um 3,9 Prozent gegenüber demVorjahresmonat. Auf die Marken der VDIK-Mitglieder entfielen davon104.167 Einheiten; sie steigerten im Vergleichsmonat ihrenMarktanteil von 36,4 auf 38,2 Prozent. Bei Pkw mit Dieselmotorstellen rund 95.400 Neuzulassungen im Oktober einen erneuten Rückgangvon 17,9 Prozent dar. Die Neuzulassungen privater Kunden lagen mitrund 102.000 Einheiten im Oktober um 10 Prozent über demVorjahresmonat.In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden insgesamt 2,885 Mio.Pkw neu zugelassen, ein Plus von 2,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die VDIK-Mitglieder steigerten mit 1,1 Mio. Pkw ihre Verkäufe vonJanuar bis Oktober mit 8,1 Prozent deutlich stärker als derGesamtmarkt und sind damit weiterhin allein für das Mehrvolumen desMarktes verantwortlich. Ihr Marktanteil kletterte um 2 Prozentpunkteauf jetzt 38,1 Prozent.Im Privatmarkt wurden von Januar bis Oktober 2017 mit 1,022 Mio.Fahrzeugen 3,2 Prozent mehr Neuzulassungen registriert als imVorjahreszeitraum. Die internationalen Hersteller konnten mit 475.000privaten Neuzulassungen, einem Plus von 10 Prozent, ihren Anteil imPrivatmarkt von 43,2 auf 46,5 Prozent steigern.Die Neuzulassungen von Pkw mit Dieselmotor sind kumuliert um 12Prozent gesunken. Mit 1,149 Mio. Pkw-Neuzulassungen bleibt ihr Anteilan den Gesamtzulassungen bei rund 40 Prozent. Im gleichen Zeitraumlegten die Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben um rund80 Prozent zu.VDIK-Präsident Reinhard Zirpel: "Die Steigerung des Gesamtmarktswird freundlicherweise von einer gesunden Entwicklung derVertriebskanäle begleitet, insbesondere einer überdurchschnittlichenSteigerung der Privatkäufe. Diese werden sicherlich unterstützt durchzahlreiche Umweltprämien am Markt."Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner:Thomas BöhmLeiter Referat Presse/PR/MesseTelefon: 06172/98 75 35Telefax: 06172/98 75 46E-Mail: boehm@vdik.deOriginal-Content von: Verband d. Int. Kraftfahrzeughersteller e.V. (VDIK), übermittelt durch news aktuell