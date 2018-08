VDE und State Grid China beschließen enge Zusammenarbeit bei Energie und Mobilität / Der weltweit größte Arbeitgeber und der Technologieverband unterzeichnen Memorandum of Understanding (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Dr. SHU Yinbiao, CEO von State Grid China, und Ansgar Hinz, CEOdes Technologieverbands VDE, werden die Zusammenarbeit beiderOrganisationen weiter intensivieren und haben dazu heute in Pekingein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Ziel des MoU istes, in den Schwerpunktbereichen Wissenschaft, Bildung, Prüfung undAnwendung gemeinsame Ziele zu fördern und die deutsch-chinesischeZusammenarbeit in zukunftsweisenden Technologien, wie Smart Energy,Cybersecurity oder Smart Mobility, auszubauen. Hierzu streben diebeiden Vertragspartner einen regelmäßigen Austausch und die engeZusammenarbeit von Expertenteams an.Digitale Zukunftstechnologien im VisierStarten werden State Grid China und der VDE mit Projekten imBereich Smart Energy und Smart Mobility. Beide Vertragspartner setzendazu auf ihre Expertise in der Integration und Standardisierung vonErneuerbaren Energien, Grid Codes, Netzregelung und Speichersystemen.Der VDE berät zusätzlich bei Aspekten der Bankability undInsurabiltiy von Produkten im Bereich Erneuerbare Energien undSpeichersystemen. In der Elektromobilität bringt sich der VDE mitseinem Know-how in der Standardisierung, dem Testen und Zertifizierenvon Energiespeichersystemen (ESS), Ladeinfrastruktur und derEvaluation von Abrechnungssystemen in die Partnerschaft mit ein."State Grid China verfügt über mehr als 120.000 Experten in Forschungund Entwicklung. Der VDE greift auf ein umfassendes Expertenwissenvon über 30.000 namhaften Know how-Trägern in Wissenschaft, Normung,Prüfen und Zertifizieren sowie der Anwendungsberatung zurück. Zudempflegen wir enge Beziehungen zu über 300 Hochschulen weltweit.Zusammen ergänzen wir uns ideal in vielen Bereichen der digitalenZukunftstechnologien", sagte Ansgar Hinz heute in Peking.Über den VDE:Der VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik undInformationstechnik ist mit 36.000 Mitgliedern (davon 1.300Unternehmen) und 1.600 Mitarbeitern einer der großentechnisch-wissenschaftlichen Verbände Europas. Der VDE vereintWissenschaft, Normung und Produktprüfung unter einem Dach. DieThemenschwerpunkte des Verbandes reichen von der Energiewende überIndustrie 4.0, Smart Traffic und Smart Living bis hin zurIT-Sicherheit. Der VDE setzt sich insbesondere für die Forschungs-und Nachwuchsförderung sowie den Verbraucherschutz ein. DasVDE-Zeichen, das 67 Prozent der Bundesbürger kennen, gilt als Synonymfür höchste Sicherheitsstandards. Hauptsitz des VDE ist Frankfurt amMain.www.vde.comÜber State Grid China:Die State Grid Corporation of China (SGCC) ist das größteöffentliche Versorgungsunternehmen der Welt. Das Kerngeschäft derSGCC ist der Bau und Betrieb von Stromnetzen und die sichere,zuverlässige, wirtschaftliche, saubere und nachhaltigeEnergieversorgung für die Entwicklung der Gesellschaft. IhrVersorgungsgebiet umfasst 26 Provinzen, autonome Regionen undGemeinden, deren Fläche 88 Prozent der Landesfläche ausmacht. SGCCbeschäftigt 1,6 Millionen Mitarbeiter und betreut eine Bevölkerungvon über 1,1 Milliarden Menschen.Pressekontakt:Melanie Unseld, Tel.: 069 6308-461, E-Mail: melanie.unseld@vde.comOriginal-Content von: VDE Verb. der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, übermittelt durch news aktuell