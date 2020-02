Frankfurt am Main (ots) - Die Technologieorganisation VDE begrüßt dieÜberlegungen der EU-Kommission, die laut ihrem gestern veröffentlichten KI(Künstliche Intelligenz)-Whitepaper Verbraucher vor Nachteilen durchautomatisierte Systeme und KI schützen will. Der VDE ist in der Diskussion umKI-Ethik einen Schritt weiter und hat ein Modell entwickelt, mit dem sich Ethikfür KI transparent und differenziert abbilden lässt. "Ethik wird genauso wie dasThema Nachhaltigkeit zum Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die transparentaufzeigen, wie sich ihre KI-Systeme ethisch verhalten, bringen ihre Produkteleichter in den Markt. Mit dem Modell fördern wir das Vertrauen der Bürger inKI-Systeme, die direkt mit Menschen zu tun haben oder mit deren Daten umgehen",erklärt Dr. Sebastian Hallensleben, KI-Experte im VDE und Initiator des Modells."Gleichzeitig räumen wir Ängste in der Industrie vor überbordenden neuenVorschriften aus."Das Ziel: KI-Ethik messbar machenDas VDE-Modell zu einer Ethik-Kennzeichnung lehnt sich an die leichtverständliche und bereits bei Haushaltsprodukten bewährteEnergieeffizienzkennzeichnung an. Ähnlich der Energieeffizienzklassen macht dasModell die Eigenschaften von KI-Systemen, wie beispielsweise Schutz derPrivatsphäre, Transparenz oder Diskriminierungsfreiheit, sichtbar. Es geht dabeibewusst nicht um ein Ja/Nein-Gütesiegel, sondern eine abgestufte Kennzeichnungwichtiger Eigenschaften. "Wir machen KI-Ethik messbar und schaffen damit einentransparenten Wettbewerb, ermöglichen regionale Mindeststandards für bestimmteAnwendungen und geben Kunden Transparenz", erläutert KI-Experte Hallensleben dasModell. Der Schlüssel ist dabei die Messbarkeit, damit die Kennzeichnung auchtatsächlich aussagekräftig ist. Hierzu leitet der VDE mit Unterstützung derBertelsmann Stiftung ein Konsortium von Wissenschaftlern von der TUKaiserslautern, dem KIT in Karlsruhe, dem IZEW in Tübingen, dem HLRZ Stuttgart,iRights.Lab sowie Algorithmwatch. Die Ergebnisse werden am 17. März Vertreternder EU-Kommission und des EU-Parlaments in Brüssel vorgestellt.Resonanz auf internationalem Parkett positivNational wie international sind die ersten Reaktionen auf den Vorstoß des VDEpositiv. So begrüßten Mitglieder der Enquetekommission Künstliche Intelligenzdes Deutschen Bundestages den Vorschlag. International stieß der Vorschlag inder Normung bei IEC (Internationale Kommission Elektrotechnik) aufgrundsätzliche Zustimmung. Dr. Sebastian Hallensleben, der sich mit der ChinesinTangli Liu den Vorsitz in dem IEC-Gremium "Ethics in Autonomous Systems andArtificial Intelligence Applications" teilt, erklärt das Interesse Chinas amVDE-Modell: "Gerade für China ist eine weltweit einheitliche Ethik-Kennzeichnungessenziell, um seine Produkte global vermarkten zu können." Noch sei dasGestaltungsfeld bei KI weit offen. Im internationalen Wettrennen um KI habeDeutschland gute Chancen mit ethischer und transparenter KI "Made in Germany"Ethik, vorne mitzumischen.Über den VDE:Der VDE, eine der größten Technologie-Organisationen Europas, steht seit mehrals 125 Jahren für Wissen, Fortschritt und Sicherheit. Seine Themenschwerpunktereichen von der Energiewende über Industrie 4.0, Digitale Technologien, FutureMobility und Smart Living bis hin zur Digitalen Sicherheit. Als einzigeOrganisation weltweit vereint der VDE dabei Wissenschaft, Standardisierung,Prüfung und Zertifizierung sowie Anwendungsberatung unter einem Dach. BesonderesHerzblut steckt der VDE in die Forschungs- und Nachwuchsförderung sowie in denVerbraucherschutz. Das VDE-Zeichen gilt als Synonym für höchsteSicherheitsstandards. 2.000 Mitarbeiter, mehr als 100.000 ehrenamtliche Expertenund fast 1.500 Unternehmen gestalten im Netzwerk VDE eine lebenswerte Zukunft:vernetzt, digital, e-lektrisch. Wir gestalten die e-diale Zukunft. Hauptsitz desVDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e.V.) istFrankfurt am Main.www.vde.comPressekontakt:Melanie Unseld, Tel. 069 6308461, 0175 1874333,melanie.unseld@vde.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9158/4525681OTS: VDE Verb. der Elektrotechnik Elektronik InformationstechnikOriginal-Content von: VDE Verb. der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, übermittelt durch news aktuell