VDE-Umfrage: Digitale Transformation bis 2025 abgeschlossen / 5G gibt frischen Rückenwind für Industrie 4.0, autonomes Fahren & Co.

Frankfurt am Main (ots) - Die aktuelle "heiße Phase" der digitalenTransformation in Deutschland wird bis 2025 abgeschlossen sein. Davonsind laut einer Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen desTechnologieverbandes VDE 64 Prozent der Befragten überzeugt. Einewesentliche Voraussetzung dafür ist der neue Kommunikationsstandard5G. 43 Prozent der befragten Unternehmen fordern, dass 5G alswichtiger Schlüssel der digitalen Transformation beschleunigteingeführt wird. Jüngsten Prognosen zufolge könnte dieser Wunscherfüllt werden. Optimistische Branchenkenner halten ein Roll-out nochvor 2020 für realistisch. Damit verbunden: eine 1.000-fach höhereDatenübertragungsrate als das LTE-Netz, bis zu zehn Gigabyte proSekunde, eine Ansprechzeit von unter einer Millisekunde und wenigerEnergieaufwand. Mit diesem Potenzial schafft 5G die technologischeBasis für das "Internet der Dinge", die engmaschige Verbindung vonMobilität, Logistik, Energie und Kommunikationsdiensten aller Art,und ermöglicht Zukunftsanwendungen von Industrie 4.0 über autonomesFahren bis hin zu Tele-Chirurgie. Eine unverzichtbare Voraussetzungdafür, dass diese Vision Realität wird, ist Cyber Security. Für 65Prozent der VDE-Unternehmen sind IT-SicherheitstechnologienVoraussetzung für die Digitalisierung.Steilvorlage für Anwendungen von Industrie 4.0 bis Tele-ChirurgieZunächst werden vor allem Privathaushalte von dem ultraschnellenBreitbandzugang ins Internet profitieren. Wirklich revolutionär wirdes mit der Vernetzung von Milliarden Objekten und Devices aus SmartHomes, Smart Cities oder autonomen Fahrzeugen, die durch 5G einenentscheidenden Sprung nach vorne machen wird. Für denIndustriestandort und das Exportschwergewicht Deutschland besonderswichtig: die Möglichkeit zur Kontrolle und Steuerung viaKommunikationsnetzwerke in Echtzeit für Zukunftsanwendungen wieIndustrie 4.0, Automation und Automotive. So lernen beispielsweisehumanoide Roboter, die Bewegungen von mit Sensoren ausgestattetenMenschen eins zu eins zu kopieren. Umgekehrt können aber auchMenschen von Robotern angelernt werden. Die Kombination vonTechnologien, Robotern und virtueller Realität wird dabei nicht nurindustrielle Anwendungen oder die Tele-Chirurgie vorantreiben. Fürdie Baustelle 4.0 oder besonders gefährliche Szenarien nachKatastrophenfällen eröffnen sich ebenfalls völlig neue Optionen. Dennmit 5G können Roboter über sehr große Distanzen mit hoher Präzisionund minimalen Latenzen nahezu in Echtzeit gesteuert werden.Königsmacher Standardisierung und IT-SicherheitKlar ist aber auch: 5G und digitale "Eisbrecher" wie Industrie4.0, autonomes Fahren und Smart Living werden nur dann erfolgreichsein, wenn - wie etwa im Bereich Industrie 4.0 zwischenAutomatisierungstechnik und IT - eine gemeinsame Sprache zwischen denbeteiligten Disziplinen und Branchen gefunden wird. Insbesondere giltes, Schnittstellen zu harmonisieren, damit unterschiedliche Systememiteinander kommunizieren und interagieren - und das möglichst inAbstimmung mit internationalen Normen und Standards. EineVorreiterrolle bei der Bewältigung dieser Aufgabe übernehmen VDE|DKEund der hier angesiedelte, von deutschen Industrieverbänden undNormungsorganisationen gegründete "Standardization Council Industrie4.0". Ziel der Initiative ist es, Standards der digitalen Produktionzu initiieren sowie national und international zu koordinieren, umStandardisierungsprozesse zu beschleunigen und damit dieinternationale Wettbewerbsfähigkeit des IndustriestandortsDeutschland zu stärken.Deutschland verfügt gerade bei den "Dingen" des Internets derDinge, also zum Beispiel in der Automation, im Automobil-, Maschinen-und Anlagenbau, im Energiebereich und bei Smart Home und SmartCities, über hervorragende Positionen. Es bleibt eigentlich nur nocheins: Chancen besser verwerten. Denn trotz seiner gutenForschungspositionen setzt Deutschland gute Ideen noch zu selten inattraktive Geschäftsmodelle à la Google, Facebook & Co. um. Dassollte sich aus VDE-Sicht schnellstens ändern.