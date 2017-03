VDE|FNN zur Zuverlässigkeit elektronischer Stromzähler

Frankfurt am Main (ots) -- VDE|FNN hat bekannte Störeffekte, die zu Fehlmessungen führenkönnen, in Lastenheften für Basiszähler berücksichtigt.- Bisher sind keine Fehlmessungen an Geräten, die nachFNN-Empfehlungen zur Zuverlässigkeitsbewertung geprüft wurden,bekannt.Vor dem Hintergrund aktueller Medienberichte zu fehlerhaftenMessungen digitaler Stromzähler teilt das ForumNetztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) Folgendes mit:Grundlage der Medienberichte ist eine Studie der UniversitätTwente Enschede in den Niederlanden. VDE|FNN erarbeitet fürDeutschland technische Spezifikationen für interoperable undaustauschbare Geräte als Komponenten für intelligente Messsysteme("Smart Meter"). Die Zuverlässigkeit der Zähler und Zusatzgerätestand dabei von Anfang an im Fokus, da Endverbraucher undMessstellenbetreiber auf jederzeit zuverlässige Stromzähler undZusatzgeräte angewiesen sind.Es ist bekannt, dass verschiedene Störeffekte zu Fehlmessungenführen können, so beispielsweise die zunehmende Verbreitung vonEnergiesparlampen bzw. LEDs sowie dezentrale Einspeisung erneuerbarerEnergien. Ursache dafür sind hochfrequente Ströme im Frequenzbereichvon 2 kHz bis 150 kHz, die z. B. ein Solar-Wechselrichter erzeugenkann, wenn eingebaute Filter nicht ausreichend dimensioniert sind.Vor diesem Hintergrund hat VDE|FNN im Jahr 2010 zusammen mit derVDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH umfangreicheUntersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungensind in einen FNN-Hinweis eingeflossen ("Leitfaden zur Bewertung derZuverlässigkeit und Messbeständigkeit von Elektrizitätszählern undZusatzeinrichtungen"). Die Unterlage beschreibt erweiterteAnforderungen an Prüfverfahren, die eine systematische Bewertung derZuverlässigkeit von Stromzählern ermöglichen. Konkret werden Methodenbeschrieben, die nachweisen, dass die Zähler auch in dem kritischenBereich richtig messen. Seit 2011 erleichtert dieser Leitfaden dieEntwicklung von Geräten, die im Betrieb resistent gegenüberStöreinflüssen sind.VDE|FNN hat für den anstehenden Rollout moderner Messeinrichtungenund intelligenter Messsysteme in Deutschland einen Basiszählerdefiniert und dabei Bezug auf den o. g. Leitfaden genommen. Bishersind keine Fehlmessungen an Geräten, die nach FNN-Lastenheftenentwickelt wurden, bekannt. Zähler, die gemäß FNN-Leitfaden zurZuverlässigkeitsprüfung von 2011 geprüft wurden, haben ihreFestigkeit gegenüber den genannten Störgrößen nachgewiesen.Entwicklung und Test der Geräte ist Sache der Hersteller.Die aktuelle Studie aus den Niederlanden wird jetzt auf neueErkenntnisse und Störphänomene untersucht. Weiterhin wird dieÜbertragbarkeit auf Deutschland und den deutschen Strommarkt geprüft.VDE|FNN stimmt sich hierbei eng mit der Bundesnetzagentur und derPhysikalisch-Technischen Bundesanstalt ab.Sollten neue Erkenntnisse z. B. zu bisher unbekanntenStörphänomenen gewonnen werden, fließen diese in die Entwicklung desBasiszählers ein. Die Lastenhefte und Leitfäden sind Teil derAktivitäten von VDE|FNN, innovative Technologien schnelleralltagstauglich zu machen.Download "FNN-Leitfaden zur Bewertung der Zuverlässigkeit undMessbeständigkeit von Elektrizitätszählern und Zusatzeinrichtungen":http://ots.de/ZSs3jÜber das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN):Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) entwickelt dieStromnetze vorausschauend weiter. Ziel ist der jederzeit sichereSystembetrieb bei steigender Aufnahme von Strom aus erneuerbarenEnergien. FNN macht innovative Technologien in Form vonVDE-Anwendungsregeln und technischen Hinweisen schnellalltagstauglich und systemkompatibel. Mitglieder sind über 440Netzbetreiber, Energieversorger, Hersteller, Anlagenbetreiber,Behörden und wissenschaftliche Einrichtungen.Pressekontakt:Melanie Unseld,Tel. 069 6308461,melanie.unseld@vde.comOriginal-Content von: VDE Verb. der Elektrotechnik Elektronik, übermittelt durch news aktuell