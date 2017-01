Detroit (ots) -Deutsche Hersteller sind gespannt, welchen Stellenwert der neueUS-Präsident künftig der Globalisierung beimisst MANUSKRIPT MITO-TÖNENAnmoderation:In Detroit hat heute (Montag, 09.01.2017) die North AmericanInternational Auto Show begonnen, die wichtigste Automobilmesse fürdie USA. Die deutsche Automobilindustrie ist mit "good news" nachMichigan gekommen: Der Verband der Automobilindustrie rechnet damit,dass der Pkw-Weltmarkt 2017 um 2 Prozent zulegen wird. Für Westeuropaerwartet der VDA mit 14 Millionen Pkw eine stabile Entwicklung. Undin China wird der Markt um 5 Prozent steigen. Diese Zahlen gab derVDA auf der schon traditionellen Pressekonferenz in Detroit bekannt.VDA-Präsident Matthias Wissmann betonte die Bedeutung des US-Marktesfür die deutschen Automobilhersteller:O-Ton Matthias WissmannWenn Sie daran denken, dass wir über 500.000 Fahrzeuge ausDeutschland in die USA exportieren, dann kann man sagen: NebenGroßbritannien ist der Markt der USA der wichtigste Markt für denExport von Fahrzeugen aus Deutschland und Europa. Und insofern einsehr wichtiger Markt. (0:20)Eine Erfolgsgeschichte der deutschen Hersteller ist dieElektromobilität in den Vereinigten Staaten. 2016 konnten sie denAbsatz auf diesem, nach China zweitgrößten E-Markt, um fast einViertel steigern.O-Ton Matthias WissmannBei dem einen oder anderen Deutschen, auch in der Politik,herrscht ja immer noch das Vorurteil, die deutsche Automobilindustriesei beim Elektroauto langsamer als andere. Das Beispiel USA ist dasklassische Gegenbeispiel. Hier haben wir mit unseren deutschenElektroautos - reine Elektroautos und Plugin-Hybride - einenMarktanteil von 20 Prozent. Das ist höher als der Anteil in anderenAutosegmenten. Und das zeigt, wir sind in der Weltklasse derElektroauto-Hersteller. Wir sind nicht die einzigen, klar es gibteinen Wettbewerb. Aber wir sind sehr erfolgreich. Übrigens beim amweitesten entwickelten Elektromarkt der Welt, in Norwegen, haben wireinen Marktanteil mit E-Autos deutscher Hersteller von fast 50Prozent. Das zeigt: Wir müssen jetzt nicht von der Politikaufgefordert werden, schneller zu werden sondern wir sind schon sehrschnell. Und wir werden die Elektroautoentwicklung weiter betreiben.Wir haben heute 30 Modelle im Markt, 2020 werden wir 100 Modelle imMarkt haben. (1:05)In wenigen Tagen wird Donald Trump US-Präsident sein. Er hat derIndustrie Infrastrukturprogramme und Steuererleichterungenangekündigt. Für die deutsche Automobilindustrie wird wichtig sein,welchen Stellenwert Washington künftig der Globalisierung beimisst.VDA-Präsident Matthias Wissmann:O-Ton Matthias WissmannDas Thema Trump hat zwei Seiten. Ich versuche mich jetzt mal vonallen rein politischen Themen zu lösen und nur die wirtschaftlichenzu betrachten. Erstens: Er wird wohl, so hat er angekündigt, aufbreiter Front Steuerentlastungen zu realisieren versuchen. Das wirdeine wirtschaftlich belebende Wirkung haben. Und er beabsichtigt eingroßes Infrastrukturerneuerungsprogramm. Wenn man den schlechtenZustand der amerikanischen Straßen und Schienen sieht, ahnt man, dassdas auch notwendig sein könnte. Und beides zusammen dürfte dieKonjunktur in den USA beflügeln. Und wenn die Konjunktur beflügeltwird, dann dürfte auch der Automarkt nicht schlecht laufen. Also dasist die positive Seite der Erwartungen. Die herausfordernde Seiteist: Wie wird er mit der Handelspolitik umgehen? Wird er akzeptieren,dass offene Märkte am Ende für alle Beteiligten besser sind als neueHandelsschranken? Und deswegen habe ich auch hier öffentlich gesagt:die deutsche Automobilindustrie exportiert nicht nur in die USAsondern sie produziert auch in den USA in nennenswertem Umfang, über800.000 Fahrzeuge. Und davon gehen viele in den Export, tragen alsozur Handelsbilanz der USA positiv bei. Und ich hoffe, dass diesesArgument in der neuen Administration ein starkes Argument sein wird.Und dass man dort versteht, dass zwischen Europa und Amerika offeneHandelsgrenzen beiden mehr nützen als irgendeine Art vonProtektionismus. (1:35)Abmoderation:Pressekonferenz des VDA heute Morgen auf der North AmericanInternational Auto Show. Das Jahr 2016 war auf dem US-Markt ein Jahrmit besonderen Herausforderungen. Dafür fiel der Absatzrückgang mitrund 4 Prozent moderat aus. Bei Premium-Pkw sind die deutschenHersteller besonders stark, hier liegt ihr Marktanteil bei über 40Prozent.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:VDA, Eckehart Rotter, 030 8978420all4radio, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Original-Content von: VDA Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell