EXKLUSIV-INTERVIEW MIT VDA-PRÄSIDENT MATTHIAS WISSMANN

Anmoderation:
In drei Wochen (Eröffnung Donnerstag, 14.09.) beginnt in Frankfurt die Internationale Automobil-Ausstellung Pkw. Die IAA gilt als Marktplatz für Marken und Neuheiten, sie zeigt als einzige große Messe weltweit die gesamte Wertschöpfungskette. Seit 2015 wird die IAA ergänzt durch die New Mobility World, die sich mit den Themen der Mobilität von morgen befasst. Heute (31.08., 14 Uhr) hatten Journalisten aus der ganzen Welt Gelegenheit, VDA-Präsident Matthias Wissmann bei einer weltweiten Web-Pressekonferenz ihre Fragen zu Trends und Highlights der IAA sowie zu den aktuellen Marktzahlen zu stellen. Nach der Web-PK haben wir uns mit VDA-Präsident Matthias Wissmann unterhalten: Frage: Herr Wissmann, über 500 Journalisten aus Nord- undSüdamerika, China, Japan, Australien, Südafrika sowie viele aus West-und Osteuropa und natürlich aus Deutschland haben an derWeb-Pressekonferenz heute teilgenommen. Das zeigt, wie groß dasInteresse an der IAA in diesem Jahr ist?Wir haben eine enorme internationale Präsenz, es sind neben denen,die aus Nordamerika, Südamerika und Europa präsent sind, unheimlichviele asiatische Hersteller und Zulieferer, gerade auch chinesische,zum Beispiel Chery ist das erste Mal bei der IAA. Wir haben auchAussteller aus Australien, also quer durch die Welt. Das freut uns,weil das den internationalen Charakter der IAA deutlich macht, diehalt doch eine weltweite Leitmesse ist. (0'30)2. Frage: Ein Journalist wollte von Ihnen die drei wichtigstenThemen in drei Sätzen. Eine schwere Aufgabe bei einem so breitenAngebot?Thema 1: digitale Entwicklung. Die bestimmt den Kurs jederIndustrie, auch unserer. Jeder Kunde erwartet vom Auto, dass es eineVerbindung ist von Smartphone und modernen automobilenFahrfunktionen. Die Teilautomatisierungs-, Hochautomatisierungs-,Vollautomatisierungschritte sind in vollem Gange in unsererIndustrie. Und das spiegelt sich in der IAA wider. Das sehen Sie aberauch an der Teilnahme von Unternehmen wie Google, Facebook undQualcomm, SAP und Siemens. Die wären vor 20 Jahren nicht bei der IAAgewesen. (0'35)3. Frage: Thema 2, gleich mehrmals nachgefragt, wie sieht derAntrieb der Zukunft aus?Elektromobilität, Brennstoffzelle, wo in großem Maße in unserergesamten Industrie investiert wird in die Zukunft. Nehmen Sie diedeutschen Hersteller, heute 30 Elektromodelle im Markt, im Jahr 2020hundert Modelle. Und viel von diesem Zukunftspanorama sieht man beider IAA. Und drittens die Zukunft des Verbrennungsmotors, dass derimmer effizienter wird, immer besser, die verbliebenen Probleme inden Griff bekommt, zum Beispiel der Diesel die Stickoxidthemen. Daswird auch bei dieser IAA deutlich. Mit diesen drei Themen haben wirwirklich herausragende Leitpfosten. (0'40)4. Frage: Ein weiteres Thema war das automatisierte Fahren und wasdavon die IAA zeigen wird?Für den Besucher, der bei der IAA auch immer stärker ein Erlebnishaben wird, wo er Dinge sieht, die er sonst nie sehen kann, zumBeispiel wenn er auf dem Open-Air-Parcours im Mittelpunkt der Messeautomatisch fahrende Fahrzeuge sieht und in das eine oder anderesogar einsteigen kann, dann ist das natürlich ein super Erlebnis.Dann kann man das, was man erahnt, auch einmal selber spüren. (0:27)5. Frage: Ist die IAA auch eine Chance für die Automobilindustrie,mit der Öffentlichkeit und der Politik in einen Dialog zu treten?Ja klar. Wir werden viele politische Repräsentanten aus der ganzenWelt zu Gast haben. Wir freuen uns natürlich, dass dieBundeskanzlerin Frau Dr. Merkel die Messe eröffnet. Und diesen Dialogzu betreiben ist im Interesse aller, denn wir müssen die großenMobilitätsthemen, zum Beispiel in den großen Städten dieser Welt, mitPolitik und Industrie gemeinsam angehen. Wir müssenverkehrsträgerübergreifende Konzepte entwickeln. Wir müssen allestun, um Klimaschutz einerseits und Begrenzung der Luftschadstoffeandererseits im Griff zu haben bei wachsendem Verkehr. Und deshalbfreuen wir uns, dass die IAA auch ein großes Dialogforum ist. (0:45)6. Frage: Besonders spektakulär wird die New Mobility World aufdem IAA-Gelände, die es dieses Jahr zum zweiten Mal gibt. Und sie istdeutlich gewachsen...Wir haben dort 250 beteiligte Unternehmen, mehr als wir erwartethaben. Nicht nur die großen Spieler Google, Facebook, Samsung undSAP, sondern auch viele Startups. Das ist die Zukunft der Messe. Ich nenne immer das amerikanische Beispiel: Wenn Sie im Januar nach Detroit kommen, dann haben Sie eigentlich viele innovative Botschaften eine Woche vorher in Las Vegas bei der Consumer Electronics Show gesehen. Und in Frankfurt haben wir beides zusammen. Nicht hier Detroit, dort Las Vegas sondern beides auf der Messe zusammen. Und ich glaube, das ist die Zukunft des Messekonzepts Frankfurt. (0:37)

Abmoderation:
VDA-Präsident Matthias Wissmann im Exklusiv-Interview. Die 67. IAA Pkw beginnt am Donnerstag, 14. September.