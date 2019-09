Berlin (ots) -Anmoderation:Klimaschutz ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit.Die Staatengemeinschaft hat sich in Paris verbindliche Ziele gesetzt.Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur soll bis 2050 aufhöchstens 2°C limitiert werden. Die Mobilität von morgen mussdeswegen klimaneutral sein. Was das konkret heißt, darüber wirdkontrovers diskutiert. Dass die Positionen der Automobilindustrie undder Umweltgruppen in wichtigen Bereichen gar nicht so weitauseinander liegen, zeigte sich gestern Abend bei der Veranstaltung"Klimakrise und die Mobilität der Zukunft - Eine öffentlicheDiskussion" in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin."Diese Veranstaltung ist eine Sensation", zitierte der Moderator eineTageszeitung. Eine Aussage, die sicher dem Teilnehmerkreis geschuldetist. Mit dabei, neben dem Verband der Automobilindustrie, BUND,Campact, VCD, sowie der Gesamtbetriebsrat von BMW und einVorstandsmitglied der Daimler AG. VDA-Präsident Bernhard Mattesstellte zu Beginn klar, worum es ihm bei diesem Dialog geht:O-Ton Bernhard MattesMir geht es darum, das ist meine Überzeugung, meine Erkenntnis,deswegen habe ich auch die Initiative ergriffen, alteVerhaltensmuster zu ändern, sonst werden wir diese riesige Aufgabe,die vor uns liegt nicht meistern. Und ich bin zugleich überzeugt,individuelle Mobilität, Zukunft der Mobilität und Klimaschutz, dassind zwei Seiten einer Medaille. Und die werden wir aber nur guterledigen, gut machen können, wenn alle sich daran beteiligen und wires auch gemeinsam schaffen, dass sich alle daran beteiligen. Unddeswegen habe ich auch zu diesem Dialog gebeten. Es geht mir darum,hier etwas zu beginnen. Das ist auch wichtig. Wenn wir die gesamteGesellschaft hin zu einer klimaneutralen Mobilität bringen wollen,dann müssen alle mitmachen." (0:49)Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wie lässt sich derindividuelle Verkehr nachhaltig gestalten - ökologisch, ökonomischund sozial? Das waren die Fragen, die vor 200 Zuhörern und vielenMedienvertretern diskutiert wurden. Es gilt, Wege zu finden, denMenschen in der Stadt und auf dem Land zukünftig den Zugang zu einerklimaneutralen, flexiblen, effizienten und bezahlbaren Mobilität zuermöglichen. Wie das zu schaffen ist, darüber wurde von den sechsPodiumsteilnehmern heftig diskutiert. So forderte Kerstin Haarmann,Bundesvorsitzende des ökologischen Verkehrsclub VCD endlich denCO2-Ausstoß zu besteuernO-Ton Kerstin Haarmann"Instrumente sind wesentlich wichtiger, um etwas voranzubringen.Das sehen wir an der Energiewende, denn alle Ziele haben weniggebracht. Als es Instrumente gab, erneuerbare Energien gesetzt waren,ist es vorwärts gegangen. Und deswegen ist die CO2-Bepreisungwichtig. Und deswegen ist es ganz wichtig, wie das Instrumentaussieht. Es muss schnell wirken und es muss wirklich eine hoheLenkungswirkung haben, also ein hoher Preis. Bei Mengenbesteuerungmöchte ich Ihnen widersprechen. Sicherlich muss es bürokratiearm unddurchführbar sein. Und daran werden wir als VCD auch die Regierungmessen, wenn irgendein Instrument verabschiedet wird, mit derAbsicht, Emissionshandel einführen, der ja auch schon imEnergiebereich nicht geklappt hat. Da lässt sich die Politik manchmalso ein bisschen sehr weit aus und bei den Instrumenten wird manchmalnicht so genau hingeguckt." (0:42)Wie die Mobilität der Zukunft aussehen soll, E-Autos, ÖffentlicherNahverkehr, Carsharing, in diesen Punkten war sich das Podium ingroßen Zügen einig. Umstritten dagegen die Wege, die jetzteinzuschlagen sind. Luise Neumann-Cosel, Teamleiterin derOrganisation Campact plädiert für eine radikale Verkehrswende:O-Ton Luise Neumann-Cosel"Wir müssen die Verkehrspolitik ziemlich grundlegend neu denken.Und da geht es nicht nur um die Frage: Brauchen wir vielleicht einenCO2-Preis oder einen Emissionshandel? Sondern wir brauchen eine ganzandere Verkehrspolitik und wir brauchen auch ganz andere drastischeMaßnahmen." (0:13)Was die Industrie heute schon für die Mobilität der Zukunft aufden Weg gebracht hat, das zeigte Daimler-Vertriebsvorstand BrittaSeeger auf. Sie konterte souverän den Einwand einesPodiumsteilnehmers, die deutschen Hersteller hätten den Kunden nichtsanzubieten:O-Ton Britta SeegerDie Ziele sind gesetzt. Es ist jetzt an uns, über unseren HebelInnovation, die richtigen Produkte für den Kunden zur Verfügung zustellen, die seinen Bedürfnissen entspricht. Also das kannvollelektrisch sein, ein Plug-In-Hybrid sein oder elektrifizierteFahrzeuge. Wir bieten jetzt die Produktpalette in unterschiedlichenPreisklassen an, sodass der Kunde in der Position ist, wählen zukönnen. Weil am Ende des Tages all das, was wir mit Klimaschutzerreichen wollen, viele Millionen Menschen mit uns teilen müssen undsich gemeinsam mit uns dorthin auf den Weg machen. (0:33)Für eine radikale Reduzierung des Autobestandes plädierteErnst-Christoph Stolper, Stellvertretender Bundesvorsitzender vomBund für Umwelt und Naturschutz. Die über 45 Millionen Autos inDeutschland sind ihm zu viel...O-Ton Ernst-Christoph StolperHier in Berlin brauche ich kein Auto. Da ist kein Restbedarf. Wennich bei mir auf dem Land bin, dann gibt es schon noch einenRestbedarf für bestimmte Wege, aber dafür brauchen wir keinen SUV,der 600 Kilometer fährt und zwei Tonnen schwer ist, auch wenn er mitElektromotor fährt. Da brauchen wir kleine Mobile und die bieten sienicht an. (0:19)Manfred Schoch, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von BMW ist einüberzeugter Befürworter einer konsequentenElektromobilitäts-Strategie. Er forderte die deutsche Politik auf,diese auch vernünftig zu fördern:O-Ton Manfred SchochWenn Sie heute auf die Internetseiten gehen, was kostet dasKilowatt für ein Elektromobil? Da finden Sie in München 55 Cent undin Norwegen kostet das elektrische Fahren gar nichts. Warum fördernwir nicht diese umweltfreundliche Technologie? Was haben wirerreicht, wenn wir das Benzin teurer machen und mein Kollege am Bandzu mir sagt: 'Jetzt muss ich fürs Benzin mehr zahlen. Jetzt habe ichschon zweimal kein Geld mehr fürs Elektroauto. (0:27)Zwei Stunden wurde fair, aber durchaus kontrovers diskutiert. Undnatürlich gab es auch nach zwei Stunden noch genügendunterschiedliche Positionen. VDA-Präsident Bernhard Mattesargumentierte überzeugend und unterstrich: Klimaschutz undnachhaltige individuelle Mobilität müssen zusammen betrachtet werden.Beides ist notwendig:O-Ton Bernhard MattesIch möchte das nochmal zusammenfassen: Die deutscheAutomobilindustrie, und das sind alle Unternehmen und nicht nur dieHersteller, sondern auch die Zulieferer, wir reden ja nicht nurdavon, dass wir in einer Transformation sind, sondern wir veränderntatsächlich das Geschäftsmodell der Vergangenheit in ein zukünftigesGeschäftsmodell. Das Eine ist, dass die Elektromobilität sicherlichder größte Hebel und jetzt ein großer Fokus ist. Das Zweite ist, wirgucken aber auch nach weiteren Alternativen, klimaneutralen Antriebenund auch klimaneutralen Kraftstoffen wie zum Beispiel synthetischenKraftstoffen. Und drittens die Vernetzung des Verkehrs, dieVermeidung von unnötigem Verkehr, gerne auch mal die breitere Spurfür das Rad anstatt für das Auto. Selbstverständlich da wo es Sinnmacht, da wo es vom Verkehrssystem her die richtige Alternative ist.Für uns ist nachhaltige, individuelle Mobilität nicht nur das Auto,sondern die Vernetzung aller möglichen Verkehrsträger bis hin zurVernetzung zum öffentlichen Nahverkehr, gar keine Frage. Und daranarbeiten wir auch." (0:58)Abmoderation"Klimakrise und die Mobilität der Zukunft - Eine öffentlicheDiskussion" gestern Abend in der Landesvertretung Baden-Württembergin Berlin gezeigt. Mit dabei waren neben dem Verband derAutomobilindustrie, Vertreter von Daimler und BMW sowie der BUND,Campact, und der VCD.