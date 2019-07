Berlin (ots) -Bei der Halbjahres-Pressekonferenz betont die Industrie, dass sieentschlossen ist, zum Erreichen der Klimaziele beizutragenMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Die deutschen Automobilhersteller und ihre Zulieferer investierenmassiv in Elektromobilität und alternative Antriebe, inDigitalisierung und Vernetzung. Bei der Halbjahres-Pressekonferenzdes VDA heute in Berlin betonte Verbandspräsident Bernhard Mattes denWillen dieser Leitindustrie, auch in Zukunft auf den Weltmärkten vornmitzuspielen.O-Ton Bernhard MattesDie deutsche Automobilindustrie ist entschlossen, zum Erreichender Klimaschutzziele beizutragen. Dafür arbeiten Hersteller undZulieferer an vielen neuen Produkten und Dienstleistungen, um füralle Mobilitäts- und Transportwünsche überzeugende Lösungen anbietenzu können. Richtig ist aber auch: Alternative Antriebe entfalten nurdann ihre volle CO2-Wirkung, wenn sie auf Basis regenerativerEnergien verwendet werden. Mobilitätswende auf der einen Seite undEnergiewende auf der anderen Seite sind zwei Seiten einer Medaille.(0'35)Die deutsche Automobilindustrie investiert in den kommenden dreiJahren 40 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung. Bis 2023werden die Hersteller über 150 Elektro-Modelle anbieten und damit ihrAngebot verfünffachen. Auch wenn der Schwerpunkt auf derElektromobilität liegt, wird an alternativen Antrieben undKraftstoffen gearbeitet. Dazu gehören klimaneutrale E-Fuels, CNG undWasserstoff. Mattes forderte ein koordiniertes Vorgehen auf allenEbenen und den Abbau von Hemmnissen. Er warnte die Politik aber, dieCO2-Ziele immer weiter zu verschärfen:O-Ton Bernhard MattesVon 28 EU-Ländern werden in den nächsten Jahren vier oder fünf dieHauptlast der Zielerreichung für die ganze EU tragen müssen, denn invielen anderen Staaten sind die infrastrukturellen Voraussetzungenüberhaupt nicht gegeben und die Menschen verfügen auch nicht über dieMittel, in die Elektromobilität einzusteigen, und das in großer Zahl.Deswegen: Eine zusätzliche Verschärfung der CO2-Ziele, die vor allemin Deutschland diskutiert wird, ist für uns hoch problematisch. Wirbekennen uns zum Pariser Klimaschutzziel. Wir bekennen uns und wollenentschlossen die CO2-Reduktionsziele bis 2030 umsetzen, eine weitereVerschärfung würde die Aufgabe aber sehr, sehr schwer machen. (0'40)Bis 2030 fordert die EU eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes von37,5 Prozent. Das bedeutet: Im Jahr 2030 müssen in Deutschlandzwischen 7 und 10,5 Millionen E-Autos im Bestand sein. Für denVDA-Präsident eine große Herausforderung:O-Ton Bernhard MattesDie Unternehmen brauchen Verlässlichkeit. Verlässlichkeit ist einhohes Gut. Wir haben uns auf diese Zielwerte eingerichtet, wirarbeiten intensiv daran, mit allen Anstrengungen, das zu erreichen.Und von wenigen hunderttausend Fahrzeugen auf viele Millionen in zehnJahren zu kommen zeigt, wie groß die Aufgabe ist. (0'20)Ein zentraler Punkt ist die Ladestruktur. Sie muss im öffentlichenund privaten Raum rasch, nachhaltig und flächendeckend ausgebautwerden. Momentan verfügt Deutschland über 17.400 Ladepunkte,notwendig aber sind bis zum Jahr 2030 eine Million. Um die Klimazielezu erreichen, braucht es alle Kräfte in Deutschland.O-Ton Bernhard MattesIm Transformationsprozess brauchen wir starke Partner in Politikund Gesellschaft. Notwendig sind deutlich sichtbare politischeImpulse, um die Weichen für die Mobilität von morgen zu stellen, vorallem bei der Ladeinfrastruktur. Mobilität von morgen ist einegesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das lässt sich nicht an eine Branchedelegieren. Alle Akteure - Politik, Industrie, Gesellschaft - müssenihren Teil dazu beitragen, damit die Transformation zum Erfolg wirdund wir in das Zeitalter der nachhaltigen Mobilität der Zukunfteintreten, und das erfolgreich. (0'35)Abmoderation:Die Halbjahresbilanz auf dem deutschen Pkw-Markt ist positiv: Inden ersten sechs Monaten des Jahres wurden gut 1,8 Millionen Pkw neuzugelassen. Das ist das höchste Marktvolumen in einem ersten Halbjahrin diesem Jahrzehnt.Pressekontakt:Ansprechpartner:VDA, Eckehart Rotter, 030 897842 120all4radio, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Original-Content von: VDA Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell