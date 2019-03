Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) -Auf dem 21. Technischen Kongress des Automobilverbands in Berlinwird heute und morgen die Zukunft der Mobilität besprochenMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Der einmal im Jahr stattfindende Technische Kongress des VDA istzu dem Treffpunkt geworden, auf dem die Zukunftsfragen der Mobilitätvon Teilnehmern aus Politik und Industrie diskutiert werden. Die rund700 Teilnehmer erörtern bei der heute und morgen stattfindenden 21.Auflage dieser Veranstaltung die aktuellen und zukünftigenEntwicklungen im Bereich der Digitalisierung, dem automatisierten undautonomen Fahren, der Vernetzung, dem Klimaschutz bis hin zuMobilitätskonzepten der Zukunft. Künstliche Intelligenz,Datenmanagement und Cyber Security sind dabei Kernthemen, genauso wiedie notwendige Infrastruktur. In seiner Eröffnungsrede betonteVDA-Präsident Bernhard Mattes, welche Herausforderungen auf dieAutomobilindustrie zukommen, nachdem die EU die Ziele für dieCO2-Reduzierung für 2030 bekannt gegeben hat: minus 37,5 % wenigerCO2 bei den Pkw, 31 % bei den leichten und 30 % bei den schwerenNutzfahrzeugen:O-Ton Bernhard MattesDiese Ziele erhöhen nicht nur den Druck auf klimafreundlichenachhaltige Mobilität. Sie leiten einen Strukturwandel ein, dergestaltet werden muss. Diese Ziele stellen sich uns allen. Siestellen sich der Gesellschaft als Ganzes und sie stellen derGesellschaft als Ganzes damit auch eine Aufgabe. Es sind auch dieKunden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Wissenschaft,die Stromwirtschaft, die Telekommunikationsunternehmen, der ÖPNV,nicht zuletzt der Staat, die Kommunen, Bund, Länder und auch Europa.(0'35)40 Milliarden Euro wird die deutsche Automobilindustrie in dennächsten drei Jahren in alternative Antriebe investieren.Gleichzeitig wird sich das Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen indieser Zeit auf 100 Modelle verdreifachen. Doch die Elektrifizierungist nur eines von vier technischen Kernthemen der deutschenAutomobilindustrie:O-Ton Bernhard MattesErstens: Wir bringen alternative Antriebe, Elektromobilität, aberauch Gas oder Brennstoffzellen. Zweitens: Wir verbessern diebestehende Antriebstechnologie des Verbrennungsmotors. Drittens: Wirnutzen neue umweltfreundliche Kraftstoffe. Und viertens: Wir treibendas vernetzte und automatisierte Fahren nach vorne. (0'20)Mattes wies aber darauf hin, dass auch die Ladeinfrastrukturverbessert werden muss. Deutschland braucht deutlich mehrElektroladestationen, aber auch Lademöglichkeiten für Erdgasautosoder Wasserstofftankstellen. Und den Kunden müssen praktischeVorteile angeboten werden, damit sie umweltfreundliche Autos kaufen.Zum Beispiel besondere Parkmöglichkeiten oder eine Mautbefreiung fürLkw mit E- oder LNG-Antrieb. Dafür, so Mattes, ist es wichtig, dassPolitik und Automobilindustrie an einem Strang ziehen:O-Ton Bernhard MattesZu den Rahmenbedingungen gehört auch ein verlässlicher Rahmen fürden Klimaschutz. Und deswegen ist es richtig, dass sich Politik undWirtschaft energisch dieses Themas annehmen. Über ein Dutzendhochrangiger Experten aus unserer Industrie arbeiten auch deswegen inder Nationalen Plattform Mobilität hochengagiert mit. Dann ist esschon erstaunlich, wenn seitens des Umweltministeriums an einemGesetz gearbeitet wird, das die Grundphilosophie dieser Arbeit inFrage stellt. Wer jahresscheibenscharf und tonnengenau vorschreibenwill, was in welchem Sektor zu passieren hat, kommt notwendigerweisein Konflikt mit Innovation und wirtschaftlicher Dynamik. Der Ansatzaus dem Umweltministerium könnte einen Bergsturz auslösen. Wir müssenja auf Innovationen setzen, auf Wettbewerb, Wettbewerb der Ideen.Darum geht es und dafür braucht es Ziele, ja, aber keine kleinteiligeSteuerung, die das Wesen von Marktdynamiken ignoriert. Wir wollenKlimaschutzdynamik entfesseln, neue Fesseln lehnen wir ab. (1'00)Der zweite Redner des Technischen Kongresses, Oliver Wittke, derParlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaftund Energie, sicherte der Autoindustrie beim Klimaschutzgesetz dieHilfe seines - CDU geführten - Ministeriums zu:O-Ton Oliver WittkeWir stehen zum Klimaschutz, aber wir wollen es vernünftig machen.Der aktuelle Vorschlag für ein Klimaschutzgesetz aus demBundesumweltministerium ist hierfür nicht hilfreich und wohl auchnoch nicht zu Ende gedacht. Der wird garantiert nicht eine Mehrheitim Deutschen Bundestag finden und er ist auch im Übrigen nichtabgedeckt durch den Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD.(0'20)Staatssekretär Oliver Wittke bestärkte in seiner Rede diedeutschen Autobauer, in ihren Bestrebungen für nachhaltige Mobilitätgenauso engagiert wie bisher weiterzumachen. Beim Wettlauf um dieZukunftsthemen wie Elektroautos, automatisiertes Fahren oderDigitalisierung sieht er Deutschland als VorreiterO-Ton Oliver WittkeWir dürfen nicht nur die Herausforderungen sehen, wir müssen nichtnur die Probleme ins Auge nehmen, sondern wir können auch auf dasErreichte und auf die Stärke dieser Automobilindustrie in Deutschlandstolz sein. Sie hat in der Vergangenheit viel erreicht, sie ist inder Gegenwart Weltklasse. Und ich bin sicher: Sie wird auch dieHerausforderungen der Zukunft meistern. (0'24)Abmoderation:Über "Die Zukunft der Mobilität" diskutieren heute und morgen 700Experten aus Politik und Industrie beim 21. Technischen Kongress desVDA in Berlin.Pressekontakt:VDA, Eckehart Rotter, 030 897842 120all4radio, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Original-Content von: VDA Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell