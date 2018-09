Hannover (ots) -Mit den Pressetagen startet morgen (19.09.) die weltweitwichtigste Leitmesse für Transport, Logistik und Mobilität inHannoverMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:435 Weltpremieren und über 2.100 Aussteller aus 48 Ländern - dieIAA Nutzfahrzeuge setzt einmal mehr Maßstäbe. Morgen (19.09.) startetdiese weltweit wichtigste Leitmesse für Transport, Logistik undMobilität in Hannover mit einem Pressetag, am Donnerstag wird siedann offiziell von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eröffnet."Driving Tomorrow" - so lautet das diesjährige IAA-Motto, und auf282.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigt die Branche, wievielInnovationskraft in ihr steckt, so Bernhard Mattes, Präsident desVerbandes der Automobilindustrie:O-Ton Bernhard MattesDie 67. IAA Nutzfahrzeuge zeigt, dass sie ihrem Anspruch alsweltweit wichtigste Leitmesse für Transport, Logistik und Mobilitätgerecht wird. Die vielen Weltpremieren sind nur ein Maßstab dafür.Mindestens ebenso wichtig ist die Tatsache, dass sich hier inHannover die gesamte Nutzfahrzeugbranche trifft, dass nirgendwo sonstso intensiv und international über die Mobilität von morgen, überneue Transport- und Logistikkonzepte diskutiert wird. (0:31)Das Messemotto in diesem Jahr könnte passender nicht sein, dennHersteller und Zulieferer zeigen in den Messehallen und auf demriesigen Freigelände eindrucksvoll, wieviel Innovationskraft in derNutzfahrzeugbranche steckt. Im Mittelpunkt stehen dabei dieMegatrends Digitalisierung, Vernetzung, Automatisierung undElektromobilität. Insbesondere beim Thema E-Antrieb wird deutlich:Die gesamte Nutzfahrzeugbranche befindet sich im Aufbruch.Batteriebetriebene Antriebe gehen auf der IAA in Hannover in Serie,so der VDA-Präsident:O-Ton Bernhard MattesElektromobilität und Digitalisierung waren bereits auf der IAA2016 zentrale Themen. Heute sehen wir, dass viele dieser damaligenKonzeptfahrzeuge als Serienfahrzeuge gezeigt, vorgestellt undangeboten werden. Das zeigt auch: Diese Industrie kündigt nicht nuran, sondern sie liefert das, was sie versprochen hat - und daszeitgerecht. Anders ausgedrückt: Aus Ankündigungen wird Realität.Deshalb passt auch das Motto der IAA "Driving tomorrow" wiemaßgeschneidert. (0:28)Doch so wichtig und unverzichtbar die Elektromobilität für dieLogistikbranche ist, im schweren Fernverkehr bleibt derEuro-VI-Diesel bis auf weiteres unverzichtbar. Bernhard Mattesverwies in diesem Zusammenhang auf die Anstrengungen der Industrie,die Potentiale zu Effizienzsteigerung in vollem Umfang auszunutzen:zum Beispiel Zugfahrzeuge und Auflieger aerodynamisch zu optimieren.Gleichzeitig kritisierte der VDA-Präsident aber auch die aus seinerSicht unrealistischen CO2-Minderungsziele der EU-Kommission:O-Ton Bernhard MattesEine massive CO2-Reduktion bei schweren Nutzfahrzeugen, die fürdie gesamte EU gilt und innerhalb weniger Jahre durchgeführt werdensoll, ist alles andere als einfach umzusetzen. Damit keinMissverständnis aufkommt: Die Nutzfahrzeugindustrie nimmt dieHerausforderungen des Klimaschutzes an. Sie hat sich stets für mehrTransparenz und eine realistische Regulierung für schwere Lkwausgesprochen. Aber: Der Regulierungsentwurf berücksichtigt inwesentlichen Punkten nicht die Bedingungen des Nutzfahrzeugmarktes.Gerade schwere Lkw in Europa sind bereits Weltmeister im Spritsparen- und das bislang ohne jegliche gesetzliche Vorgaben. Das sollteBrüssel bei seinen Regulierungsplänen berücksichtigen. Und dieGespräche führen wir natürlich auch entsprechend. (0:47)Der VDA-Präsident ist zuversichtlich: Nutzfahrzeuge werdenweltweit zunehmend geordert. Das Absatzplus ist vor allen Dingen denSchwellenländern Brasilien und Indien zu verdanken. Aber auchWesteuropa, China und insbesondere die USA sind gut unterwegs:O-Ton Bernhard MattesDie Märkte geben dieser IAA Rückenwind. Hinzu kommt, dass inDeutschland und Europa durch den Online-Handel dasTransporter-Geschäft brummt. Auch das spüren die Hersteller undZulieferer positiv. (0:14)AbmoderationAm Donnerstag öffnet die 67. IAA Nutzfahrzeuge für das breitePublikum ihre Pforten. Digitalisierung, Vernetzung, automatisiertesFahren sowie die Elektromobilität stehen in diesem Jahr imMittelpunkt der Leitmesse und machen deutlich: DieNutzfahrzeugbranche - vom schweren Lkw über Busse bis hin zuTransportern - ist für die Herausforderungen der Mobilität von morgengerüstet.Pressekontakt:Ansprechpartner:VDA, Eckehart Rotter, 030 897842 120all4radio, Hannes Brühl, 0711 3277759 0Original-Content von: VDA Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell