Hannover (ots) -Die Nutzfahrzeugindustrie hat in Hannover überzeugende Antwortenauf die Anforderungen des stark wachsenden Onlinehandels und dieMobilitätsanforderungen der Zukunft gezeigtMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Die IAA Nutzfahrzeuge in Hannover ist ihrem Anspruch, dieinternationale Leitmesse für Transport, Logistik und Mobilität zusein, gerecht geworden. Mit 435 Weltpremieren, 2.174 Ausstellern undeinem Ausstellungsflächenzuwachs um gut 4 Prozent auf 282.000Quadratmeter hat die IAA die hoch gesteckten Erwartungen übertroffen.In der Schlusspressekonferenz heute (27.9., 11 Uhr) konnteVDA-Präsident Bernhard Mattes auch bei den Besucherzahlen Positivesberichten:O-Ton Bernhard MattesDie Zahl der Besucher ist verglichen mit dem bereits sehr gutenErgebnis aus 2016 noch einmal leicht angestiegen auf rund 250.000,trotz Tagen mit - wir hatten ja alle alles - Hitze, Sturm und Regen.(0'15)Noch wichtiger als die guten Zahlen ist die qualitative Bewertungder Messe durch die Aussteller. Und die fällt rundum positiv aus. Dasliegt sicherlich auch daran, dass in den vergangenen acht Tagen inHannover deutlich wurde, dass die Investitionsbereitschaft derIAA-Besucher sehr hoch ist.O-Ton Bernhard MattesDie IAA Nutzfahrzeuge ist mehr denn je eine professionelleFachmesse der Entscheider des Netzwerks von Mobilität und Logistik.Der Fachbesucheranteil beträgt 86 Prozent. 60 Prozent derFachbesucher, die Einfluss auf Einkaufsentscheidungen haben, planenin den nächsten sechs bis 12 Monaten Investitionen imNutzfahrzeugbereich. Und auf dieser IAA wurden offensichtlich soviele Kaufabschlüsse getätigt wie noch nie zuvor. Ich kann hier keineFirmennamen nennen, aber eines kann ich Ihnen sagen - als einBeispiel: Ein Logistikunternehmen hat hier auf der IAA 2.500 Lkw vondrei Herstellern und zusätzlich noch 1.000 Trailer gekauft. (0'40)Mit dem Claim 'Driving tomorrow' unterstreicht diese IAA diezentrale Rolle, die das Nutzfahrzeug für die Zukunft der Mobilität,der Logistik und des Transports einnimmt. Die Aussteller habengezeigt: Themen wie Digitalisierung, Vernetzung, automatisiertesFahren und urbane Mobilität werden von der Industrie mit großemEngagement vorangetrieben. Und vieles ist schon serienreif, das zeigtsich auf der heute zu Ende gehenden IAA ganz besonders beimwichtigsten Zukunftsthema, der Elektromobilität:O-Ton Bernhard MattesDiese IAA hat gezeigt: Elektromobilität geht beim Nutzfahrzeug inSerie. Wir haben nicht nur 36 Elektromodelle für Probefahrten, dieauch sehr gut angenommen wurden, sondern auch zahlreicheWeltpremieren mit E-Transportern und auch E-Bussen. Auch dermittelschwere Lkw im Verteilverkehr wird elektrifiziert. Undbesonders bemerkenswert: Auf vielen Ständen wurden erstmals pfiffigeElektro-Lastenräder gezeigt, die eine zusätzliche neue Antwort aufdie Frage der letzten Meile geben. Sie sind flexibel, schnell undschonen die Umwelt. Und ich kann Ihnen sagen, ich weiß es: Nicht nurhier auf der Messe sind sie gezeigt worden, sie sind teilweise schonin Pilotprojekten im praktischen Einsatz in der letzten Meile. (0'40)Auch der Innovationstrend Digitalisierung ist auf der Messe beifast jedem Aussteller erlebbar: Vom Truck- oder Bushersteller überdie Trailer-Industrie bis hin zu den Zulieferern undTelematik-Anbietern wird investiert, geforscht und entwickelt.O-Ton Bernhard MattesSowohl die Elektromobilität als auch die Digitalisierung zahlenauf die urbane Logistik ein. Angesichts des stark wachsendenOnlinehandels brauchen wir überzeugende Antworten, wie die Güter undWaren gerade auf der letzten Meile bis zur Haustür des Kundengeliefert werden: vernetzt, elektrisch, schnell, emissionsfrei undleise. Ich bin davon überzeugt: Es sind die Nutzfahrzeugindustrie undihre Partner, die den Verkehr in den Städten neu definieren, mithohem Kundennutzen für das Transportgewerbe und den Konsumenten.(0'28)Abmoderation:In Hannover geht heute Abend die weltgrößte Leitmesse fürMobilität, Transport und Logistik zu Ende. Hersteller von schwerenLkw, Transportern und Bussen, von Anhängern und Aufbauten sowieZulieferunternehmen und Anbieter von Dienstleistungen haben in denvergangenen acht Tagen gezeigt, wie der Gütertransport in der Zukunftaussehen wird.