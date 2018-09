Hannover (ots) -Die Nutzfahrzeughersteller zeigen auf IAA, wie der Güterverkehrauf der Straße vernetzter und autonomer wird. Diesel bleibt aberweiter Thema.MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Ohne Nutzfahrzeuge würde Deutschland stillstehen: ohne Trucksleere Supermarktregale, als Reisebusse bringen sie uns von A nach B,fast 12 Millionen Mal pro Jahr fahren sie uns mit Blaulicht insKrankenhaus, 200.000 Mal pro Jahr werden Feuerwehrwagen zu einemBrand gerufen. Und nicht zu vergessen: Sie transportieren die Paketenach Hause, holen den Müll ab und bringen Bier in die Getränkemärkte,fast 100 Liter pro Kopf und Jahr. Wie der Transport von Gütern undMenschen in 10 oder 20 Jahren funktionieren wird, zeigt die IAANutzfahrzeuge in Hannover, die ab morgen (20.09.2018) mit über 400Weltpremieren aufwartet. Großes Thema nach wie vor in denMessehallen: Elektromobilität. Beim Pkw schon länger in aller Munde,aber beim Lkw geht´s jetzt so richtig los, kündigt Bernhard Mattes,Präsident des Automobilverbandes, an:O-Ton Bernhard MattesHier in Hannover können wir sehen: Die Industrialisierung derElektromobilität kommt nicht nur beim Pkw, sondern insbesondere auchim Nutzfahrzeugbereich voran und findet dort aktiv statt. Transportermit Elektroantrieb haben hier vielfach Premiere. Die IAA-Besucherwerden bei E-Transportern einen Quantensprung erleben. Die lokalemissionsfreie Antriebsart finden wir auch mehr und mehr inStadtbussen, das Angebot legt kräftig zu. E-Busse entlasten dieStädte, sie leisten einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verbesserungder Luftqualität. Selbst beim schweren Lkw bis 26 Tonnen istElektromobilität auf dem Vormarsch. (0:37)Eine spektakuläre Studie hat Mercedes-Benz Vans gezeigt: denVISION URBANETIC. Dieser visionäre Van fährt elektrisch und autonom.Der besondere Clou: Er kann auf ein- und demselben Chassis am TagPersonen transportieren und nachts als Gütertransporter und fahrendePackstation eingesetzt werden. Daimler-Vorstand Wilfried Porth:O-Ton Wilfried PorthWir haben damit eine Vision entwickelt, die für Unternehmenwirtschaftlich sinnvoll ist, mit der wir die Stadt der Zukunft fürihre Bewohner noch lebenswerter machen können. Genau diese Prinzipienmachen den VISION URBANETIC zu einem Sinnbild für zukünftigeMobilität. (0:15)Auch bei MAN stehen die Zeichen auf Elektromobilität, insbesonderewas den Einsatz im urbanen Umfeld betrifft. Neben einem vollelektrischen Verteiler-Lkw, dem MAN eTGM, zeigt das Unternehmen aucheine batterie-elektrische Transporter-Variante. Als einer der erstenHersteller stellt das Münchener Unternehmen damit vollelektrischeLösungen für den gesamten Bereich der City-Logistik zwischen 3,5 und26 Tonnen vor. Denn gerade dieses Einsatzgebiet ist prädestiniert fürelektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge, sagt Joachim Drees,Vorsitzender des Vorstands der MAN Truck & Bus AG:O-Ton Joachim DreesBei MAN ist das natürlich ein großes Thema, insbesondere imCity-Transport. Und da eben für den Warentransport, aber natürlichauch für den öffentlichen Nahverkehr mit dem Elektrobus. Sie habenhier den Einsatzzweck, wo die Reichweiten 150 bis maximal 170Kilometer sind, Sie können dann ins Depot fahren und relativ schnellladen. Sie haben also ein kontrolliertes Umfeld, in dem Sie IhrFahrzeug wieder für die nächste Fahrt fertig machen können. (0:27)Trotz des Mega-Trends "E-Mobilität": Ein Abgesang auf den vielkritisierten Diesel ist viel zu früh, meint der neue Vorstandschefder Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge, Dr. Thomas Sedran:O-Ton Dr. Thomas SedranMit Sicherheit wird ein Großteil des urbanen Verkehrs elektrischsein, aber wir haben auch im Zeitalter der Elektromobilität vieleAnwendungen, wo Dieselmotoren sehr viel besser geeignet sind alsElektroantriebe. Beispielsweise bei Überlandkurieren, bei schwierigemGelände - wo immer wir lange Strecken fahren, hohe Lastentransportierenm sind Dieselmotoren sowohl wirtschaftlich als auch ausUmweltgesichtspunkten der gebotene Antrieb. Der Diesel bleibt hierein wichtiges Rückgrat der Logistik in vielen Branchen. (0:29)Abmoderation:Der Verkehr der Zukunft aus der Sicht der Nutzfahrzeughersteller -die 67. IAA hat hier vom 20. bis 27. September jede Menge zu zeigen.Pressekontakt:AnsprechpartnerVDA, Eckehart Rotter, 030 897842120all4radio, Andreas Albrecht, 0711 3277759 0Original-Content von: VDA Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell