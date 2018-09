Hannover (ots) -Interview mit dem Präsidenten des Verbands der Automobilindustriezur weltweit wichtigsten Leitmesse für Transport, Logistik undMobilität, die heute (19.09.) mit einem Pressetag startetINTERVIEWAnmoderation:Die Welt der Logistik blickt nach Hannover: Mit dem Pressetagstartet heute (19.09.) die 67. IAA Nutzfahrzeuge und einmal mehrsetzt die weltweit wichtigste Leitmesse für Transport, Logistik undMobilität Maßstäbe. Mehr Aussteller, mehr Fläche, mehr Weltpremieren- vom 20. bis zum 27. September wird auf dem Messegelände derniedersächsischen Landeshauptstadt zu erleben sein, wievielInnovationskraft in der Nutzfahrzeugbranche steckt. Im Mittelpunktstehen dabei die Megatrends Digitalisierung, Vernetzung,Automatisierung und alternative Antriebe. Wir haben uns vor demoffiziellen IAA-Start mit dem Präsidenten des Verbands derAutomobilindustrie, Bernhard Mattes, unterhalten:1. Herr Mattes, 435 Weltpremieren und über 2.100 Aussteller aus 48Ländern - was zeichnet die IAA Nutzfahrzeuge 2018 aus? Auf dieser IAAgibt es den bunten Blumenstrauß der gesamten Mobilität und derLogistikkette. Ob es alternative Antriebe sind, ob es Vernetzung ist,ob es die Digitalisierung ist, ob es das Platooning ist, ob es daselektrische Fahren ist. Man wird hier auch elektrisch ohne Fahrerfahren können in einem Fahrzeug, um all das auch zu erleben. Es gehtnicht nur darum zu zeigen, sondern auch erlebbar zu machen. Auch dasist ein großer Schwerpunkt der IAA. Und letztlich auch das Netzwerk.Miteinander zu diskutieren über die Frage der Mobilität der Zukunft.Hier insbesondere auch Themen wie wir in der Gesellschaft im urbanenRaum all die Anforderungen der Kunden auf immer schnellere undindividuellere Belieferung über die Logistikkette auch ermöglichenkönnen. Das sind Themen, die hier diskutiert werden, dazu zählen auchStartups und neue Spin-Offs, die sich Gedanken zur Mobilität machen.Das wird sicher sehr spannend. (0:50)2. Einen besonderen Schwerpunkt nehmen in diesem Jahr die beidenMegatrends Digitalisierung und Vernetzung der Logistik ein. Was machtdieses Themenfeld für die Mobilität von morgen so spannend Das, waswir aus vielen hundert Jahren aus der Logistik von Warentransportkennen, wie sich das heute in den Geschäftsmodellen überDigitalisierung noch effizienter und besser gestalten lässt, das istspannend. Und wie wir das auch weiterentwickeln. Dass zum Beispieldie Paketzustellung nicht zwei- oder dreimal erfolgt, weil der Kundenicht anzutreffen ist, sondern man das Paket im Kofferraum des Kundenhinterlegen kann, all das sind Dinge, die sind für mich spannend. Daszeigt mir, dass sind Beispiele der Transformation und trotzdem machensie das Leben leichter in einem Umfeld, das die Straßen und Städtenicht weiter belastet, sondern eher entlastet. (0:39)3. Auch das Thema Verkehrssicherheit bei Nutzfahrzeugen wird aufder IAA groß geschrieben. Was wird auf diesem Gebiet an Innovationenin Hannover zu sehen sein? Was Verkehrssicherheit, insbesondere inden Städten angeht, sind ja enorme Anstrengungen bei den Herstellernunterwegs. Ich nenne nur das Stichwort Abbiegeassistent - auch denwerden sie hier auf der Messe sehen. Den gibt es nicht nur alsAusstattung für das neue Fahrzeug, sondern mittlerweile auch alsNachrüstmöglichkeit. Das ist eine große Chance. Dann die großenSpiegel, die auf der einen Seite eine gute Sicht nach hintenermöglichen, aber die Sicht nach vorne einschränken - diese zuersetzen durch Kameras und Monitore, auch das ist ein Weg. Und wirwerden weitere Assistenzsysteme sehen, die das Miteinander von Lkw,Transportern, Pkw-Fahrern, Fußgängern und Radfahrern noch sicherermachen. (0:39)4. Auch in diesem Jahr kommen auf der New Mobility WorldTech-Firmen, die Automobilindustrie, Dienstleistungsanbieter undStartups zusammen, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Mit denEventformaten EXPO, FORUM und LIVE präsentiert die New Mobility Worlddazu ein umfangreiches Programm mit Erlebnischarakter. Was genausteckt dahinter? Nun, LIVE ist erleben. Da geht's um das Erlebnistatsächlich. Um das Fahrerlebnis, die Demonstration, aber es wirdauch bei der einen oder anderen Demonstration möglich sein, imFahrerhaus selber mitzufahren, es wirklich ganz live zu erleben. EXPO- hier werden viele Neuigkeiten ausgestellt. Seien esAssistenzsysteme, seien es neue Logistik, Ketten, Platooning undähnliches. Das Ganze wird dann eben noch ergänzt durch die Konferenz,wo wir mit über 100 Referenten in Talks, in Diskussionen, in KeyNotes alle Themen der Mobilität, insbesondere natürlich die dasNutzfahrzeug betreffend, erörtern. (0:31)5. Lassen Sie uns noch kurz auf die Nutzfahrzeugmärkte blicken.Wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Situation? Der Markt istweiter gewachsen. Da ist auf der einen Seite die gute Konjunktur invielen großen Märkten, sei es USA, sei es China, aber auch Europa.Dazu kommt, dass sich Branchen weiterentwickelt haben: Das heißt, derOnline-Handel ist gestiegen, Kundenbedürfnisse und Kundenverhaltenhaben sich verändert - und all das spiegelt sich jetzt auch dannwiederum in den Produkten wider, die wir hier sehen. (0:20)6. Inwieweit trübt in diesem Zusammenhang die protektionistischeHandelspolitik von Donald Trump die gute Stimmung? Ja, es isteigentlich schade, kann ich sagen, denn die transatlantischenHandels- und Wirtschaftsbeziehungen sind sehr, sehr stark, sie sindsehr vital. Wenn man sich nur den Handel über den Atlantik in beideRichtungen anschaut: Die Produkte werden beidseits des Atlantiks sehrstark nachgefragt, die Konjunkturen in Europa und in den USA sindsehr gut. Das zu stärken, indem man die Tarife und Zölle absenkt undgemeinsame Standards in die Welt setzt, vereinbart - das isteigentlich das Wesentliche und nicht sich gegenseitig abzuschotten.Die Geschichte zeigt: Protektionismus hat immer dazu geführt, dassMarktwirtschaften rückläufig sind und nicht weiter blühen und genaudas sollten wir vermeiden. Deswegen ist es gut, dass die EU und USAweiter miteinander reden. Ich hoffe, dass sie auch zum Erfolg kommen.(0:45)Abmoderation435 Weltpremieren und über 2.100 Aussteller aus 48 Ländern - die67. IAA Nutzfahrzeuge setzt einmal mehr Maßstäbe. 