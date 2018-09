Hannover (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Vollelektrische Stadtbusse, teilautonom fahrende Lkw und digitalvernetzte Transporter - auf der 67. IAA Nutzfahrzeuge in Hannoverwird deutlich, dass die Zukunft des Transportwesens bereits begonnenhat. Unter dem Motto "Driving Tomorrow" zeigen über 2.100 Aussteller435 Weltpremieren. Im Fokus der Öffentlichkeit stehen dabei meist diegroßen Hersteller wie Volkswagen, MAN oder Daimler. Doch derenHightech-Produkte wären nicht realisierbar ohne die Innovationen derZulieferbetriebe, betont Klaus Bräunig, Geschäftsführer des Verbandesder Automobilindustrie:O-Ton Klaus BräunigOhne Zulieferer geht gar nichts. Wir haben rund 1.000 Zuliefereraller Größenklassen aus aller Welt. Keine andere Automesse bieteteine solche Vielfalt. Damit meine ich nicht die Zahl allein, sondernes zeigt, dass die über 70 Prozent Wertschöpfung, die die Zuliefererin der Kette in der Automobilindustrie an Innovationen undProduktionen bieten, sich hier ausdrückt. (0:25)Und so zeigen die Zulieferbetriebe in den nächsten sieben Tagen(noch bis 27. September) in Hannover einmal mehr, wie sie denPersonen- und Gütertransport zukunftsfähig machen. Bei ZF ausFriedrichshafen dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema saubereund autonome Logistik. Zwei Jahre nach dem "Innovation Truck"präsentiert das baden-württembergische Unternehmen jetzt den"Innovation Van", der die Paketzustellung in deutschen Städtenstressfreier und emissionslos machen soll. Insbesondere die Belastungder Luft in Städten wird mit dem vollelektrischen Transporter dadurchdeutlich reduziert. ZF investiert intensiv in die Elektromobilität,sagt ZF-Geschäftsführer Wolf-Henning Scheider:O-Ton Wolf-Henning ScheiderWie elektrifizieren im Prinzip alle Fahrzeug-Kategorien, vom Pkwüber das leichte Nutzfahrzeug bis zum schweren Lastwagen. ZumBeispiel im Lieferverkehr für Supermärkte in der Innenstadt, also mitmittleren Lkws und vor allem im Stadtbus-Bereich. Die ganzen Busse,die in unseren Städten fahren, die elektrifizieren wir. Da haben wirauch schon Aufträge für über 1.000 elektrische Achsen, die in Busseeingebaut werden. Das haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir dortwomöglich auch die Nutzfahrzeuge konsequent elektrisch ausstatten. Indiesem Feld wollen wir auch marktführend sein. (0:35)Das Thema Logistik ist auch die Kernkompetenz der Firma Dako ausJena. Das Unternehmen stellt Hard- und Software-Lösungen, alsoBordcomputer und Apps her. Die Technik soll Logistikunternehmen beider komplizierten Tourenplanung helfen und die Fahrt zu jedemZeitpunkt optimieren. Tina Gersuni von Dako:O-Ton Tina GersuniMan stelle sich vor, man hat als Spedition 50 Standorte, man hat120 Fahrzeuge, man hat 50 bis 70 Fahrer und ein Dutzend Aufträge, dieman jetzt mit Lieferzeitfenster - 'just in time' ist ein großes Thema- beliefern muss. Es ist gar nicht mehr menschenmöglich, das Optimumrauszufinden. Es ist leider auch nicht einfach zu sagen: 'Okay, wirhalten jetzt in Erfurt, Halle, Chemnitz und fahren dann zurück nachJena'. Es gibt ja die Lieferzeitfenster, kann ja sein, dass Leipzigviel früher beliefert werden muss als Gera, Erfurt und dann wird esschon extrem schwierig. (0:39)Um diese logistischen Herausforderungen in Zukunft meistern zukönnen, spielt Vernetzung die entscheidende Rolle. Sie ist der Hebel,um mehr Effizienz, aber auch Sicherheit ins Transportsystem zubringen. So beliefert Bosch die Lkw-Hersteller mit intelligentenTelematik-Plattformen, die vorausschauende Diagnosen ermöglichen.Schon jetzt überwachen Service-Center des Unternehmens mithilfeentsprechender Sensorik den Zustand besonders kritischer oder sogarlebenswichtiger Gütertransporte, etwa von Blutplasma - und das rundum die Uhr. Rolf Bulander, Mobilitätschef bei Bosch:O-Ton Rolf BulanderMobilität in Zukunft wird vernetzte Mobilität sein. Wir werdennicht mehr nur von Autos sprechen oder nur Lkw. Wir werden von einerPersonenmobilität, die alle Verkehrsträger beinhaltet, sprechen. Weilwir sonst das Volumen an Menschen, die transportiert werden müssen,gar nicht beherrschen können und bei den Gütern wird es haargenaudasselbe sein. Wenn Sie sich vorstellen, wie viele Päckchen ankommenund wie viele Päckchen einzeln angeliefert werden - das schreit nachgesteuerten Lösungen, um Transportfahrten nach unten zu bekommen.Dazu brauchen wir Internet, dazu brauchen wir Vernetzung. (0:38)Natürlich spielt in Hannover auch das Thema Sicherheit eine großeRolle. Continental beispielsweise präsentiert einen Blick in dieZukunft des Rechtsabbiegeassistenten für Lkw. In den nächsten Jahrenwerden diese Assistenzsysteme durch die gemeinsame Nutzung von Radar-und Kameradaten noch zuverlässiger und damit wirkungsvoller,prognostiziert Nikolai Setzer, Continental-Vorstandsmitglied:O-Ton Nikolai SetzerWir haben ja sehr viele Sicherheitsleistungen, diezugegebenermaßen häufig von der Pkw-Seite entwickelt wurden, weildort die Nachfrage in größeren Stückzahlen früher da ist. Und daswird jetzt auf die Lkw-Welt appliziert. Und der Abbiegeassistent, derSpiegel, der nach innen digitalisiert ist, all das sind Lösungen, umdem Fahrer die Möglichkeit zu geben, dass er nicht in den Spiegelreingucken muss, sondern der Spiegel ihm das sagt, was er draußensehen würde, wenn er hingucken würde. Und das sind natürlich tolleMöglichkeiten für die Zukunft. Und wir haben dafür auch vieleLösungen im Angebot. (0:30)Es lohnt sich also, in Hannover nicht nur die Hallen der großenHersteller zu besuchen. Mindestens genauso faszinierend sind dieProdukte und Innovationen der Zulieferer, empfiehltVDA-Geschäftsführer Klaus Bräunig:O-Ton Klaus BräunigDie größte Ausstellergruppe sind die Zulieferer. Und das zeigt,dass sie hier voll teilnehmen und man sieht manchmal bei denZuliefererständen die technologische Entwicklung noch besser, bevorsie im Endprodukt verbaut ist oder zur Anwendung kommt. Das findenSie nur auf einer realen Messe und nicht nur digital. Und deswegenist das, glaube ich, eine gute Chance und ich kann nur jedeneinladen, sich diese 67. IAA Nutzfahrzeuge nicht entgehen zu lassen.(0:29)Abmoderation:Was die deutschen Zulieferer zu bieten haben, das können Sie biszum 27. September auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover sehen. 