VCI zur Sperrung der Rheintalstrecke bei Rastatt / Hälfte der Chemietransporte muss verlagert werden

Frankfurt/Main (ots) - Nach Angaben des Verbandes der ChemischenIndustrie (VCI) führt die Sperrung der Rheintalstrecke bei Rastattbis Anfang Oktober zu erheblichen Problemen in der Branche bei derRohstoffversorgung und der Belieferung ihrer Kunden: Etwa die Hälfteder betroffenen Transporte kann zwar über Umleitungsstrecken auf derSchiene befördert werden. Die Chemieunternehmen müssen aberversuchen, die andere Hälfte auf Binnenschiffe oder Lkw zu verlagern.Andrea Heid, Bereichsleiterin Umweltschutz, Anlagensicherheit,Verkehr im VCI, sagt: "Die Transportkosten erhöhen sich dadurch fürdie Unternehmen erheblich. Und schon heute besteht ein Engpass beiSpezial-Ausstattung wie Tankcontainern oder Kühlfahrfahrzeugen."Aufgrund der Sperrung drohe außerdem ein Akzeptanzverlust derBranche in den schienengebundenen Transport. Dadurch werde dasVerkehrsmittel Bahn weiter geschwächt, so Heid. "Es ist zubefürchten, dass Transporte nicht wieder auf die Schienezurückkommen, die einmal erfolgreich von anderen Verkehrsträgernübernommen worden sind. Das wäre aus verkehrspolitischer Sicht eineschlechte Entwicklung", betont die VCI-Logistikexpertin und erwartetvon der Deutschen Bahn eine deutlich bessere Vorbereitung aufmögliche Ereignisse, um wirtschaftlichen Schaden bei allenBeteiligten zu vermeiden. Der Chemieverband appelliert an die Bahn,auch ihre Zusammenarbeit mit europäischen Partnern zu stärken, um inKrisensituationen besser gewappnet zu sein.Im Jahr 2016 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtsallein in Deutschland rund 28 Millionen Tonnen chemische Erzeugnissemit der Bahn transportiert. Damit verantwortet die Branche knapp 8Prozent der gesamten Beförderungsmenge im Schienengüterverkehr (363,5Millionen Tonnen).