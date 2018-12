Berlin (ots) - Repräsentative Umfrage zum DB Fernverkehr:Fahrgäste wollen bei verspäteten Zügen besser informiert sowie früherund einfacher entschädigt werden. VCD fordert Deutsche Bahn auf,Kunden bereits ab 30 Minuten Verspätung Geld zurückzuerstatten. Bundmuss in die Infrastruktur investieren.Mehr als die Hälfte der Bahnkunden in Deutschland will beiZugverspätungen im Fernverkehr früher und einfacher entschädigtwerden als bislang. Das zeigt der heute veröffentlichte VCD Bahntest2018/19 "Pünktlich mit der Bahn? Fahrgastrechte verbessern!". EineErstattung von 25 Prozent des Fahrtpreises halten 55 Prozent derBahnkunden ab einer Verspätung von 30 Minuten oder früher fürangemessen. Eine knappe Mehrheit ist zudem dafür, die Hälfte derFahrtkosten ab einer Stunde Verspätung oder früher zurückerstattet zubekommen. Laut der vom ökologischen Verkehrsclub VCD beimMarktforschungsinstitut Quotas in Auftrag gegebenen repräsentativenUmfrage wollen rund 60 Prozent der Fahrgäste bei Verspätungen von derDeutschen Bahn (DB) besser über Anschlusszüge informiert werden. ImSchnitt geben die Bahnkunden dem Fernverkehrsangebot sowie derPünktlichkeit der Züge im Fernverkehr die Schulnote "befriedigend".Kerstin Haarmann, VCD-Bundesvorsitzende: "Ein attraktivesBahnangebot ist zwingend erforderlich, wenn die Verkehrswendegelingen soll. Im Moment schneidet die Bahn bei Pünktlichkeit undKundenzufriedenheit im Fernverkehr leider nicht gut ab. Wir brauchenjetzt sofortiges Handeln, damit Fahrgäste trotz unpünktlicher Zügegerne mit der Bahn fahren. Wir fordern die Deutsche Bahn auf,umgehend die Fahrgastrechte zu stärken und ihre Informationspolitikbei Verspätungen zu verbessern."Derzeit steht Bahnkunden im Fernverkehr eine Rückerstattung von 25Prozent des Fahrtpreises nach 60 Minuten Verspätung zu sowie dieHälfte der Ticketkosten ab 120 Minuten. Fast 40 Prozent der Befragtengeben an, im Fall einer Verspätung nicht versucht zu haben, ihr Geldzurückerstattet zu bekommen. Als häufigsten Grund nennen sie, ihreFahrgastrechte nicht zu kennen. Auch das zeitintensive Ausfüllen undaufwendige Beschaffen des Fahrgastrechte-Formulars sind Gründe, warumKunden die ihnen zustehende Entschädigung nicht einfordern. Knapp 40Prozent der Fahrgäste wünschen sich, Ticketkosten per Appzurückerstattet zu bekommen.Nur rund drei Viertel aller Fernverkehrszüge der DB kamen diesesJahr pünktlich ans Ziel. Eine Besserung ist kurzfristig aufgrundanstehender, notwendiger Ausbaumaßnahmen im Schienennetz nicht inSicht. Der VCD wollte deshalb in seinem Bahntest 2018/19 von denFahrgästen wissen, was sie sich im Falle einer Verspätung wünschenund ob sie ihre Rechte als Bahnkunden kennen und wahrnehmen.Philipp Kosok, VCD-Referent für Bahnpolitik: "Die Fahrgästebrauchen eine unkomplizierte und frühere Erstattung ihrer Tickets beiverspäteten Zügen. Kundenfreundliche Fahrgastrechte sind wichtig, umdem Frust der Bahnkunden entgegenzuwirken. Statt eineszeitaufwendigen Fahrgastrechte-Formulars, müssen Ticketkosten miteinem Klick per App am Handy rückerstattbar sein. Und das bereits abeiner Verspätung von 30 Minuten."Der VCD fordert, dass sich die Pünktlichkeitswerte der Bahndeutlich verbessern müssen, indem in den kommenden Jahren Engpässe imSchienennetz beseitigt werden. Der Aufsichtsrat der DB hatte erstEnde November zusätzliche Investitionen "auf Rekordniveau"angekündigt, um Pünktlichkeit und Kapazitäten zu erhöhen. Unklar istjedoch, wieweit sich der Bund an diesen zusätzlichen Investitionenbeteiligen wird.Kosok: "Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030die Fahrgastzahlen bei der Bahn zu verdoppeln. Nimmt sie dieses Zielernst, muss sie deutlich mehr in den Neu- und Ausbau desSchienennetzes investieren als bislang geplant. Die Bahn brauchtjetzt kräftigen Rückenwind. Verkehrsminister Andreas Scheuer istgefragt, für mehr Verkehr auf der Schiene zu sorgen."Mehr Informationen:Den vollständigen VCD Bahntest 2018/19 sowie die Rohdaten derUmfrage erhalten Sie zum Download unter: www.vcd.org/BahntestGrafiken vom VCD Bahntest 2018/19 finden Sie zum Download unter:www.vcd.org/service/presse/bildmaterial/aktionsfotosDer ökologische Verkehrsclub VCD ist ein gemeinnützigerUmweltverband, der sich für eine umweltverträgliche, sichere undgesunde Mobilität einsetzt. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch mitseinen Bedürfnissen und Wünschen für ein mobiles Leben. Seit 1986kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinanderzwischen allen Menschen auf der Straße - egal, ob sie zu Fuß, auf demRad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. Dafür arbeitet ervor Ort mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden undOrtsgruppen, bundesweit und europaweit vernetzt. Rund 55.000Mitglieder, Spender und Aktivistinnen unterstützen die Arbeit des VCDfür eine zukunftsfähige Mobilität.