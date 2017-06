VCD startet Verbraucher-Portal »Sicher E-Radfahren« / Projekt »Pedelec statt Auto - aber sicher!« gibt über Portal Tipps zum verkehrssicheren Radeln mit dem Elektro-Rad

Berlin (ots) - Kann ich mein Pedelec als Trainingsgerät verwenden?Darf ich mit dem E-Rad auf dem Radweg fahren? Und welche Risikenbirgt das Fahren mit dem Pedelec eigentlich? Fragen wie diesebeantwortet der ökologische Verkehrsclub VCD ab sofort auf seinemneuen Online-Service-Portal »e-radfahren.vcd.org«. Zudem gibt esTipps rund um das Thema Pedelec und Gesundheit sowie Informationen zuE-Dreirädern. Für all diejenigen, die das E-Radfahren ausprobierenmöchten oder sich auf dem E-Rad unsicher fühlen, bietet das Portaleine Karte, auf der Verbraucher bundesweit Pedelec-Kurse fürErwachsene in ihrer Nähe suchen und finden können.Das Online-Service-Portal ist Teil des VCD-Projekts »Pedelec stattAuto - aber sicher!«. Ziel des Vorhabens ist es, das Elektro-Fahrradbzw. Pedelec als umweltverträgliche, gesundheitsfördernde und sichereAlternative zum (eigenen) Auto zu etablieren. Besonderes Augenmerkliegt dabei auf den Aspekten Verkehrssicherheit sowie Fitness undGesundheit. Im Rahmen von Aktionen und Veranstaltungen gibt dasProjektteam zudem vor Ort Anregungen und Tipps, wie E-Räder stärkerfür die eigene Alltags-Mobilität zu nutzen sind.Rainer Hauck, Projektleiter von »Pedelec statt Auto - abersicher!«: "E-Räder kombinieren die positiven Eigenschaften desFahrrades - umweltverträglich, flexibel, Steigerung der Fitness undBeweglichkeit, geringe Kosten - mit dem Vorteil des »eingebautenRückenwindes«. Das wollen wir noch breiter bekannt machen undzugleich für den sicheren Umgang mit dem neuen Verkehrsmittelsorgen." Mit Hilfe des Elektromotors profitieren Radelnde vor allemin Situationen, die mit einem herkömmlichen Fahrrad nicht oder nurunter Anstrengungen zu bewältigen sind. Zudem können durch dieElektrounterstützung beispielsweise altersbedingte Einschränkungenausgeglichen werden.Leider sind noch immer die vom herkömmlichen Fahrrad abweichendenFahr-Eigenschaften des E Rades nicht bekannt oder werden nichtrichtig eingeschätzt. Das gilt vor allem für Menschen, die langenicht Fahrrad gefahren sind und jetzt aufs Pedelec umsteigen wollen.Hier können neben Informationen zum sicheren E-RadfahrenPedelec-Kurse Abhilfe schaffen, in denen unter Anleitung vonerfahrenen Trainern sicheres Fahren mit dem E-Rad geübt wird. DamitVerbraucher diese Kurse leicht auffinden können, hat das Projekterstmals das bundesweite Angebot zu Pedelec-Kursen in einerOnline-Übersichtskarte gebündelt. In Kooperation mit externenExperten entwickelt das Projektteam zudem spezielle E-Rad-Kursmodule,die von Radfahrlehrern genutzt werden können, um E-Rad-Besitzer imsicheren Umgang mit ihrem Gefährt zu schulen.»Pedelec statt Auto - aber sicher!« wird vom Bundesministerium fürVerkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) aus Mitteln des NationalenRadverkehrsplans gefördert.Für Rückfragen:Anja Smetanin, VCD-Pressesprecherin, Fon: 030-280 351-12,presse@vcd.orgOriginal-Content von: Verkehrsclub Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell