Berlin (ots) - Mehr Jugendliche aufs Rad! ÖkologischerVerkehrsclub VCD ruft mit Schirmherrin Regine Günther, BerlinerUmweltsenatorin, Schülerinnen und Schüler zum Fahrrad fahren auf.Bundesweite Kampagne heute in Berlin gestartet. VCD fordert Reformder Straßenverkehrsordnung, damit Kommunen das Schulumfeldfahrradfreundlich und sicher gestalten können.Zum Beginn der Fahrradsaison ruft der ökologische Verkehrsclub VCDmit seiner Kampagne "FahrRad! Fürs Klima auf Tour" bundesweitJugendliche dazu auf, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren und somitdas Klima zu schützen. Unterstützt von Regine Günther, BerlinerSenatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und Schirmherrin desProjekts in Berlin, startete der VCD die Kampagne heute mitSchülerinnen und Schülern der Evangelischen Schule Berlin Zentrum.Jugendliche in ganz Deutschland können ab sofort an der Aktionteilnehmen, ihre mit dem Rad zurückgelegten Kilometer auf der Seitewww.klima-tour.de sammeln und zum Ende des Projekts im SeptemberPreise gewinnen.Stephanie Päßler, Leiterin VCD-Projekt "FahrRad!": "Jugendliche,die mit dem Fahrrad zur Schule fahren, tun aktiv etwas für denKlimaschutz. Anstatt mit dem Elterntaxi Lärm zu verursachen, CO2 oderStickoxide auszustoßen, lernen sie, klimafreundlich mobil zu sein.Wer schon in jungen Jahren mit dem Fahrrad unterwegs ist, nutzt esauch später häufiger auf seinen Alltagswegen. Damit ist langfristigviel gewonnen - für das Klima, die eigene Gesundheit und lebenswerteStädte mit weniger Lärm, weniger Stress und besserer Luft."Damit Kinder und Jugendliche ihre Schulwege gut und sicher mit demRad zurücklegen können, müssen die Straßen und Radwege entsprechendgestaltet sein. Bislang sind die Städte jedoch nach wie vor zu sehrauf den Autoverkehr als auf die Mobilitätsbedürfnisse von Kindern undJugendlichen ausgerichtet. Aus diesem Grund fordert der VCD dieBundesregierung auf, die Straßenverkehrsverordnung zu reformieren.Die Verkehrsplanung muss so vereinfacht werden, dass Kommunen einsicheres und fahrradfreundliches Umfeld an Schulen schaffen können.Anika Meenken, VCD-Sprecherin für Fahrradpolitik: "Die Hürden zurflächendeckenden Ausweisung von Tempo 30 und von Fahrradstraßen sindfür Kommunen noch zu hoch. Hier muss die Bundesregierung dringendnachbessern, damit Jugendliche sicherer zur Schule radeln können.Auch braucht es für die Kommunen die Möglichkeit, auf einfachem Wegegenerelle Halte- und Parkverbote im direkten Schulumfeldeinzurichten. So verringert sich das Verkehrschaos und dieUnfallgefahr vor den Schulen."Mehr zur VCD-Aktion "FahrRad!":Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren können sichmit ihren Schulklassen, Jugendgruppen oder Familien ab sofort undfortlaufend bis Ende August unter www.klima-tour.de anmelden. Jedererradelte Kilometer kann auf dem Online-Portal eingetragen werden.Das bringt die teilnehmenden Gruppen gleichzeitig auf einervirtuellen Tour durch Deutschland und Europa voran. An 18 Stationenauf der Online-Tour werden Fahrrad- und Klimathemen jugendgerechtpräsentiert. Außerdem gibt es Mitmachaktionen und Quizfragen. Für dieKombination aus richtigen Antworten und gesammelten Fahrradkilometernkönnen als Hauptgewinn bis zu 500 Euro für die Gruppenkasse, eineFahrradabstellanlage und weiteres Equipment für kommende Radausflügegewonnen werden. Lehrkräfte und Jugendgruppenleiter finden auf derWebseite Unterrichtsmaterialien und Aktionsideen aus den BereichenFahrrad, Klimaschutz und Mobilitätsbildung. Das Jugendprojekt"FahrRad!" ist eine Kooperation mit der »AKTIONfahrRAD«(www.aktionfahrrad.de).Pressebilder finden Sie im Laufe des Nachmittags unter:www.vcd.org/service/presse/bildmaterial/aktionsfotosDer ökologische Verkehrsclub VCD ist ein gemeinnützigerUmweltverband, der sich für eine umweltverträgliche, sichere undgesunde Mobilität einsetzt. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch mitseinen Bedürfnissen und Wünschen für ein mobiles Leben. Seit 1986kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinanderzwischen allen Menschen auf der Straße - egal, ob sie zu Fuß, auf demRad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. Dafür arbeitet ervor Ort mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden undOrtsgruppen, bundesweit und europaweit vernetzt. Rund 55.000Mitglieder, Spender und Aktivistinnen unterstützen die Arbeit des VCDfür eine zukunftsfähige Mobilität.Pressekontakt:Stephanie Päßler, Projektleiterin »FahrRad! Fürs Klima auf Tour« -Tel 030/280351-403 - stephanie.paessler@vcd.org bzw.Almut Gaude - VCD-Pressesprecherin - Fon 030/280351-12 -presse@vcd.org - www.vcd.org - Twitter: @VCDeVOriginal-Content von: VCD Verkehrsclub Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell