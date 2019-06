VBET tritt der Familie des FC Arsenal als offizieller Spiel- und Wettpartner bei (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zur Webseitehttp://ots.de/fl2ffO--------------------------------------------------------------London (ots) -Der Arsenal FC hat am Freitag, den 14. Juni 2019, VBET als seinenoffiziellen Wett- und Spielpartner bekanntgegeben.VBET ist die B2C-Marke von BetConstruct, einem preisgekröntenSoftware-Anbieter für einige der beliebtesten Marken derSpielebranche. Die Partnerschaft mit Arsenal bietet eineunvergleichliche Umgebung, um die Marke VBET zu präsentieren und deninnovativen Ansatz direkt an die Arsenal-Fans im Stadion und weltweitnäher zu bringen.Vigen Badalyan, CEO und Gründer von VBET, sagte: "Wir sind großeBewunderer der Tradition von Arsenal und die Partnerschaft mit VBETist ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Strategie. VBETwird von BetConstruct betrieben, einem Unternehmen, das wir vor 16Jahren in Armenien gegründet haben und das sich zu einem führendenAnbieter von Igaming-Technologie entwickelt hat.Indem wir unsere eigene Software selbst entwickeln und nicht aufDrittanbieter angewiesen sind, können wir VBET-Kunden eininnovatives, einfaches und sicheres Erlebnis bieten, bei demverantwortungsvolles Glücksspiel im Mittelpunkt der Marke steht. Wirfreuen uns darauf, mit leidenschaftlichen Arsenal-Fans auf der ganzenWelt zusammenzuarbeiten!"Peter Silverstone, Commercial Director von Arsenal, freut sichüber die Zusammenarbeit mit einem der führendenTechnologieunternehmen: "Wir freuen uns, VBET in unserer Familieoffizieller Partner begrüßen zu dürfen. Innovation ist einwesentlicher Faktor, der uns bei Arsenal antreibt. Daher freuen wiruns, mit einer so zukunftsorientierten, globalen Markezusammenzuarbeiten. ""Wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammen konkurrenzlose Inhaltezu erstellen und exklusive Angebote bereitzustellen, von denen wirwissen, dass sie unseren Unterstützern gefallen werden." DieArsenal-Ikone, Ray Parlour, wird die Kampagne als neuerVBET-Botschafter leiten, der maßgeschneiderte Kampagnen für die Fansbietet. Im Rahmen der Partnerschaft wird das unverwechselbareV-Zeichen-Logo von VBET im gesamten Stadion und auf den digitalenPlattformen von Arsenal verwendet.VBET verfolgt mit dem Sponsoring natürlich auch unternehmerischeZiele. Dafür bietet die Wirtschaftskraft London und die Regionausgezeichnete Möglichkeiten. Die Partnerschaft läuft vertraglichüber 3 Jahre. Zusätzlich betreibt VBET Wettannahmestellen, bei denenman Wetten auf diverse Ereignisse abschliessen kann. Seit 2018 istdie erste Niederlassung in Berlin aktiv.Pressekontakt:Gor Mnatsakanyan+4915736364142gor.mnatsakanyan@vbet.comOriginal-Content von: VBET, übermittelt durch news aktuell