VAUNET sieht sich durch Gutachten von Professor Matthias Cornils zu einer Vollindexierung des Rundfunkbeitrags bestätigt:

Berlin (ots) - "Es gibt keinen einfachen Deal für eine Indexierung- die Anforderungen sind hoch"VAUNET-Vorstand appelliert an die Länder, die Werbefreiheit vonARD und ZDF wieder in die Finanzierungsdiskussion einzubeziehenDer Vorstand des VAUNET - Verband Privater Medien hat auf seinerVorstandssitzung am 05. April in Berlin ausdrücklich das von Prof.Dr. Matthias Cornils vorgelegte Rechtsgutachten im Auftrag derStaatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz zu den "Verfassungs- undunionsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Vollindexierung desRundfunkbeitrags" begrüßt. Er sieht sich in seiner Auffassungbestätigt, dass sich jede pauschale Vereinfachung der Festlegung derHöhe des Rundfunkbeitrags, gepaart mit einer Flexibilisierung desAuftrags, an hohen verfassungs- und europarechtlichen Anforderungenmessen lassen muss. Im März hatte im Auftrag des VAUNET Prof. Dr.Thomas Hirschle in einem Kurzgutachten die Zweckmäßigkeit undrechtliche Zulässigkeit möglicher Indexierungsmodelle bewertet. Erkam zu dem Ergebnis, dass eine Vollindexierung des Rundfunkbeitragsverfassungs- und europarechtlich nicht zulässig sei.Hans Demmel: "Das Gutachten von Prof. Cornils birgt Sprengstoff.Es zeigt, dass eine pauschale Indexierung nicht möglich ist. Damitist der schnelle Deal für ein simples Finanzierungsmodell derRundfunkanstalten vom Tisch."Der Vorstand des VAUNET appelliert an die Länder, eine qualitativeund quantitative Definition des Auftrags der Anstalten vorzunehmen.Dabei sollte der Schwerpunkt des Programms auf den Bereichen Kultur,Bildung und Information festgeschrieben und die Programmanzahlbegrenzt werden.Demmel: "Nur auf einer solchen Basis können dann konkreteBedarfsanmeldungen geprüft werden. Anderenfalls würde sich derWettbewerb zu Lasten der Privaten auf Grund fehlender Transparenz undMaßgaben zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit weiter verschärfen.Die beiden differenzierten und in ihren Aussagen klaren Gutachtenbieten die Chance, diese Auftragsbestimmung vorzunehmen. Damit könnendie Länder die Weichen für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkstellen, der einer konkreten Auftragsdefinition verpflichtet ist undsich daran messen lassen muss."Gleichzeitig appelliert der Vorstand des VAUNET an die Länder, dievor Einführung des neuen Rundfunkbeitrags zurückgestellte Diskussionum die Reduzierung und Abschaffung der Werbung bei ARD und ZDF wiederaufzunehmen.Hans Demmel: Es gab bereits einen breiten politischen Konsens,dieses Thema konsequent anzugehen. Es wurde lediglich zurückgestellt,um die Erfahrungen mit dem neuen Rundfunkbeitrag zu evaluieren. Esist ein wichtiger Bestandteil der Gesamtthematik der Finanzierung vonARD und ZDF und sollte deshalb wieder auf die Tagesordnung genommenwerden." Der VAUNET fordert werbefreie TV-Programme von ARD und ZDFund eine Harmonisierung der Radiowerbung aller Rundfunkanstalten mitdem beim NDR bewährten Modell mit täglich 60 Minuten Werbung in einemProgramm.Hans Demmel: "Die Umsetzung dieser Forderung würde zu einemklareren Profil des öffentlich-rechtliche Rundfunks beitragen, seineAkzeptanz in der Bevölkerung steigern und eine klare Abgrenzung derSysteme des werbefinanzierten privaten und beitragsfinanziertenöffentlich-rechtlichen Rundfunks schaffen."Über VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sichan der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medienaus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene dieRahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel,Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen deraudiovisuellen Medien zu schaffen sowie die großegesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche imdigitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.