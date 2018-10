München/Berlin (ots) -- Medienstaatsvertrag mit der neuen Plattformregulierung sollte"zügig beschlossen werden"- Der Regulierungsansatz für Intermediäre greift zu kurz, hiermuss dringend nachgebessert werdenPlattformen, Suchmaschinen und Empfehlungssysteme haben einengroßen Einfluss auf Auswahlentscheidungen für TV-Programme. Siebündeln, selektieren vor und highlighten bestimmte Programme. Mitihrem neuen Medienstaatsvertrag wollen die Bundesländer derzeit dierechtlichen Rahmenbedingungen für dieses komplementäre Verhältnisüberarbeiten. Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VAUNET - VerbandPrivater Medien und Geschäftsführer von n-tv, bewertet denvorliegenden Entwurf des Medienstaatsvertrags als "Weg in dierichtige Richtung". Gleichzeitig forderte er aber: "Die Politik mussin allen Bereichen mit dem Tempo der technischen Entwicklung Schritthalten". Der Medienstaatsvertrag sollte "zügig beschlossen werden,damit die Regelungen zum Zeitpunkt der Verabschiedung nicht schonwieder überholt sind", so Demmel auf dem VAUNET-Panel "Die TV-Agenda:Fernbedienung ade? Was sieht der Zuschauer, wenn Algorithmen dieProgrammauswahl steuern? Intermediäre und Plattformen als Gatekeeperzum Publikum" auf dem Medientagen München am 25. Oktober.Neben der Geschwindigkeit der Ausarbeitung kritisierte Demmelinsbesondere die vorgeschlagene Regulierung von Intermediären. Danachsollen Intermediäre weniger reguliert werden als Medienplattformen,obwohl sie meist marktmächtiger sind und mindestens genausovielfaltsgefährdend für den Rundfunk. "Der jetzige Entwurf desMedienstaatsvertrags macht es schwer, Einzelfallkonstellationen wiezum Beispiel Sprachassistenten klar einer Kategorie zuzuordnen", soDemmel. Positiv bewertete Demmel die Frequenz und Anzahl derGespräche der am Medienstaatsvertrag beteiligten Parteien. Aber vorallem eins sei jetzt wichtig: "Tempo, Tempo, Tempo."Cornelia Holsten, Vorsitzende der Direktorenkonferenz derLandesmedienanstalten und Direktorin der BremischenLandesmedienanstalt, kritisierte: "Im Medienstaatsvertrag fehlt beiMedienintermediären bislang die Regelung, dass Landesmedienanstaltenbei einem Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot auch von Amtswegen tätig werden können. Wenn die GAFAs in die Regulierungeinbezogen werden sollen, muss hier dringend nachgebessert werden.Welcher Inhalteanbieter kann sich schon leisten, eine Diskriminierunganzuzeigen, wenn er zugleich vom Intermediär abhängig ist?"Für Susanne Krian, Leiterin Content Partnering, Telekom, gibt esnur eine Möglichkeit, auf den sich rasant verändernden Markt zureagieren: "Wir müssen die Herausforderung gemeinsam gestalten. Sonstgewöhnt sich der Kunde an Angebote, die er in einem nicht reguliertenMarkt erhält und andere machen das Geschäft. Das darf nichtpassieren."Dr. Michael Müller, Chief Distribution Officer - Legal &Regulatory der ProSiebenSat.1 Media SE, warnte vor einem entstehenden"Plattformkapitalismus". Die Plattform habe aber die Funktion,Anbieter und Endkunden zusammenzubringen und davon alle profitierenzu lassen."Die Zukunft braucht Regeln", sagte Dr. Matthias Kirschenhofer,Geschäftsführer Entertainment der Sport1 Media GmbH und VorstandRecht und Finanzen der Constantin Medien AG. "Es gehe um Transparenz,Zugang und die Notwendigkeit von Beteiligungsrechten der Sender beider Belegung und Auffindbarkeit." Grundprinzipien wieChancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit seien dabeiunabdingbare Voraussetzungen für den Erhalt der Vielfalt, bilanzierteDr. Kirschenhofer.Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sichan der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medienaus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene dieRahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel,Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen deraudiovisuellen Medien zu schaffen sowie die großegesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche imdigitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e. V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell