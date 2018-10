VAUNET-Prognose zum Medienmarkt in Deutschland 2018 / Rekordumsatz von 12,4 Milliarden Euro für audiovisuelle Medien

Berlin (ots) -- Wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz der Radio-,Audio-, TV- und Bewegtbildangebote nimmt weiter zuDer Branchenverband VAUNET prognostiziert für die audiovisuellenMedien in Deutschland 2018 ein Umsatzplus von 725 Millionen Euro (+6,2 Prozent) auf insgesamt 12,44 Milliarden Euro. Radio-, Audio-, TV-und Bewegtbildumsätze übersteigen damit erstmals die12-Milliarden-Euro-Umsatzmarke. Im Vorjahr 2017 waren die Umsätze derBranche bereits um 738 Millionen Euro (+ 6,7 Prozent) auf 11,71Milliarden Euro gestiegen.Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Geschäftsführervon n-tv: "Die audiovisuellen Medien gehören zu den wichtigsten undwachstumsstärksten Wirtschaftszweigen in Deutschland. Gleichzeitigleisten die vielen hundert Radio-, Audio- und Bewegtbildangebote aucheinen sehr wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Es sollte daher imureigensten Interesse der deutschen Politik liegen, sich für faireWettbewerbsbedingungen der in Deutschland ansässigenMedienunternehmen einzusetzen."Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung und für den BereichMarkt- und Geschäftsentwicklung im VAUNET verantwortlich:"Audiovisuellen Medien gehört die Zukunft. Die Entwicklung auf demWeg dahin ist seit vielen Jahren nachhaltig. Auch im laufenden Jahrsteigt die Nachfrage nach audiovisuellen Medieninhalten undaudiovisuellen Werbeumfeldern über alle Segmente weiter an. Einebesondere Wachstumsdynamik sehen wir in den Segmenten der Streaming-und On-Demand-Angebote."Für die Radiowerbung rechnet VAUNET 2018 mit einemNetto-Umsatzwachstum von 2,0 Prozent auf rund 800 Millionen Euro(Vorjahreswachstum: + 2,1 Prozent). Bei der Instream-Audiowerbungwird, auf deutlich niedrigerem Niveau, ein Wachstum von 50 Prozentauf rund 44 Millionen Euro erwartet (Vorjahr: + 38 Prozent). Dabeiwird für die Radio- und Audiowerbeumsätze insgesamt (linear undnonlinear) mit einem Anstieg um 3,7 Prozent auf einen neuenHöchststand von 843 Millionen Euro gerechnet.Für die Fernsehwerbung prognostiziert VAUNET 2018 einNetto-Wachstum von ca. 0,5 Prozent auf 4,61 Milliarden Euro (Vorjahr:+ 0,7 Prozent), für den Bereich der Instream-Videowerbung einenAnstieg um 15 Prozent auf 552 Millionen Euro (2017: + 21 Prozent).Insgesamt werden die Umsätze aus Bewegtbildwerbung (linear undnonlinear) laut VAUNET-Prognose um 1,9 Prozent auf 5,17 MilliardenEuro wachsen.Damit erreichen die Audio- und audiovisuellen Werbeumsätze inDeutschland 2018 erstmalig den Rekordwert von 6 Milliarden Euro.Die Paid AV-Content-Umsätze im Bereich der audiovisuellen Medienwerden zum Jahresende 2018 voraussichtlich um 13,0 Prozent auf rund4,34 Milliarden Euro ansteigen und damit erstmals die Umsatzmarke von4 Milliarden Euro überschreiten. Das Segment Pay-TV ist hier dasumsatzstärkste mit einem Umsatzwachstum von ca. 4,0 Prozent auf 2,39Milliarden Euro (Vorjahr: + 6,0 Prozent). Die PaidVideo-on-Demand-Umsätze aus Abonnements und Einzeltransaktionenwachsen voraussichtlich um 30 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro (2017:+ 45 Prozent), ebenfalls ein neuer Rekordwert. Die Abruferlöse ausAudioangeboten steigen voraussichtlich um 22,7 Prozent auf rund 909Millionen Euro (Vorjahr: + 28 Prozent). Auch das Teleshopping wächstweiter: Hier rechnet VAUNET mit einem Umsatzwachstum von 5,0 Prozentauf 2,09 Milliarden Euro (Vorjahr: + 3,0 Prozent).Umsätze* audiovisueller Medien in DeutschlandPrognostizierte Netto-Umsätze in Mio. Euro, Veränderungen in % und inMio. EuroUmsatzsegment 2018e VÄ in % VÄ in EUR 2017in Mio in Mio EUR in Mio EUREURRadiowerbung** 800 + 2,0 % + 15,7 784Instream-Audiowerbung*** 44 + 50 % + 15,0 29Audiowerbung 843 + 3,7 % + 30,2 813Fernsehwerbung** 4.614 + 0,5 % + 23,0 4.591Instream-Videowerbung*** 552 + 15 % + 72 480Bewegtbildwerbung 5.166 + 1,9 % + 95,0 5.071AudiovisuelleWerbung **** 6.009 + 2,1 % + 125,1 5.884Pay-TV &Pay-TV-on-Demand 2.392 + 4,0 % + 92,0 2.300Paid Video-on-Demand 1.040 + 30 % + 240 800Pay-TV und Paid VoD 3.432 + 10,7 % + 332,0 3.100Paid Audio-on-Demand 909 + 22,7 % + 168,2 741Paid AV-Content 4.341 + 13,0 % + 500,2 3.841Teleshopping 2.087 + 5,0 % + 99,4 1.988AudiovisuelleMedien ***** 12.438 + 6,2 % + 724,7 11.713* Netto-Umsätze aller Anbieter im Gesamtmarkt in Deutschland; **inkl. privater und öffentlich-rechtlicher Anbieter; *** inkl.internationaler Anbieter; **** noch nicht in "Audiovisuelle Werbung"miterfasst: In-Game-, Kino- und audiovisuelle Outdoor-Werbung; *****noch nicht in "Audiovisuelle Medien" erfasst sind sonstige Umsätzeder audiovisuellen Medienunternehmen (z. B. aus Rechtehandel undLizenzen) oder Beitragseinnahmen der öffentlich-rechtlichenRundfunkanstalten. Ebenfalls noch nicht berücksichtigt sind dieUmsätze auf vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen(Produzenten, Netze, Plattformen, Geräte, Agenturen, Dienstleister,etc.).Quelle: VAUNET-Prognose 2018 (Stand: Oktober 2018)Für die Jahre 2019 bis 2023 rechnet VAUNET mit einer weitersteigenden Nachfrage nach audiovisuellen Medieninhalten undaudiovisuellen Werbeumfeldern. Zu den wichtigen Trends der kommendenJahre gehören aus Sicht der befragten Experten viele technologie- undplattformgetriebene Themen, wie Smart-TV und Smart Radio, digitaleNavigationshilfen, zum Beispiel Sprachsteuerung oder intelligenteEmpfehlungssysteme, adressierbare Werbung und andere datenbasierteGeschäftsmodelle. Damit verbunden sehen die Experten einerseits großeChancen für die Entwicklung ihrer Angebote, andererseits aber auchdie Gefahr, dass die Dominanz einzelner Plattformen dasEntwicklungspotential der Medienunternehmen beschränken kann. Dessenungeachtet investieren die Medienunternehmen mehr denn je in Inhalteund den Ausbau ihrer nonlinearen und interaktiven Angebote.Downloads: VAUNET-Publikation "Umsätze audiovisueller Medien inDeutschland 2018" https://www.vau.net/themen/publikationenGrafiken zur VAUNET-Prognose zum Medienmarkt 2018https://www.vau.net/themen/publikationen/presse/pressebilderÜber VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote.Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklungder Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationalerwie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. DerWirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen undwirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowiedie große gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung derBranche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Für Rückfragen:Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung Markt- undGeschäftsentwicklungT | +49 30 3 98 80-100, E | giersberg@vau.netPressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e. V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell