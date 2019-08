VAUNET zu ANGA-Position zur Plattformregulierung

Berlin (ots) - "Neue Freiheiten für Gatekeeper auf Kosten vonInhalteanbietern und ein Freifahrtschein für kommerzielleAdressierungen von Nutzern durch Plattformbetreiber sollten nicht imInteresse der Politik liegen"Der VAUNET - Verband Privater Medien widerspricht der Kritik desVerbundes von ANGA, Bitkom, eco und ZVEI an derMedienplattformregulierung in dem aktuellen Entwurf desMedienstaatsvertrags und weist die Forderung nach einer weiterenBeschränkung der Rechte der Verbraucher und Inhalteanbieter zuGunsten von Plattformbetreibern zurück.Dr. Harald Flemming: "Gatekeeper-Freiheiten auf Kosten derjenigen,die die Inhalte mit hohen Investitionen produzieren, und einFreifahrtschein für eine kommerzielle Nutzeransprache durch diePlattformbetreiber auf Kosten der Inhalte, die die Plattform erstwerthaltig machen, sollten nicht im Interesse der Politik liegen. Daseinseitige Aufzeigen maximaler Bedrohungsszenarien für diePlattformbetreiber hilft hier niemandem, zumal wenn diese Szenariennicht korrekt sind. Der aktuelle Entwurf des Medienstaatsvertragsberücksichtigt schon heute die Hoheit der Nutzer, die zum BeispielBild-in-Bild-Einblendungen oder Split Screen eigens aktivierenkönnen. In unserem Verständnis muss die Gestaltungsfreiheit derAnbieter von Medienplattformen dort enden, wo sie die Nutzung undRefinanzierung der Inhalteanbieter beeinträchtigt und sie denSchutzzweck einer Gesetzgebung gegenüber dem Nutzer konterkariert.Eine 'Bevormundung der Verbraucher' - wie sie ANGA & Co. behaupten -tritt doch eher gerade dadurch ein, dass die Plattformen ungefragtüber die Auffindbarkeit der eigenen Angebote, Apps, überFernbedienungen und auf Benutzeroberflächen selbst entscheiden undsie vorgeben können. Dass diese Empfehlungen sich an kommerziellenInteressen und nicht denen der Nutzer orientieren dürften, liegt aufder Hand. Damit würde aber gerade eine neutrale Nutzerauswahlkonterkariert. Der VAUNET sieht in den aktuellen Forderungen der ANGAu. a. überholte Maximalpositionen, die im aktuellen Prozess nichtzielführend sind. Stattdessen appelliert er dafür, an vernünftigenZielen zu arbeiten, die die Vielfalt der Inhalte und Anbieterrespektieren und schützen und den in diesem Sinne guten Weg desLänderentwurfs weiter stärken."Über VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sichan der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medienaus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene dieRahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel,Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen deraudiovisuellen Medien zu schaffen sowie die großegesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche imdigitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Pressekontakt:Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell