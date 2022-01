VAT FEIERT DEN ERSTEN SPATENSTICH FÜR DIE DRITTE PHASE DER WERKSERWEITERUNG IN MALAYSIA

George Town, Malaysia (ots/PRNewswire) -Die in der Schweiz ansässige VAT Group AG, der weltweit führende Anbieter von Hochleistungs-Vakuumventilen, hat heute mit einem ersten Spatenstich die Erweiterung ihrer Produktionsstätte in Penang, Malaysia, in Angriff genommen. Das neue Werk wird sich über eine Fläche von etwa 39 200 Quadratmetern erstrecken und soll nach seiner Fertigstellung und bei voller Auslastung 500 Arbeitsplätze schaffen. Mit diesem Projekt wird sich die Produktionskapazität des malaysischen VAT-Betriebs mehr als verdoppeln und die Produktion auf über CHF 1 Milliarde (MYR 4,6 Milliarden[1]) erhöhen.An der Zeremonie nahmen die Botschafterin der Schweiz in Malaysia, Frau Andrea Reichlin, der stellvertretende Ministerpräsident von Penang, 1 YB Dato' IR Haji Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman, sowie Vertreter zahlreicher anderer lokaler Organisationen teil, darunter die Malaysian Investment Development Authority (MIDA), InvestPenang, die Penang Development Corporation (PDC) und andere hochrangige Gäste.Ihre Exzellenz, Frau Andrea Reichlin, der stellvertretende Ministerpräsident von Penang, 1 YB Dato' IR Haji Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman, Mike Allison, CEO von VAT, Thomas Berden, COO von VAT, Urs Gantner, Leiter der Geschäftseinheit Halbleiter von VAT und Paraveen Singham, Geschäftsführer von VAT Manufacturing Malaysia Sdn Bhd, nahmen den offiziellen Spatenstich für die erweiterte Produktionsstätte vor.Dato' Arham Abdul Rahman, Chief Executive Officer (CEO) von MIDA, beglückwünschte VAT Manufacturing Malaysia zu diesem lobenswerten Meilenstein im Land: „Die Erweiterung der Produktionsanlage für Vakuumventiltechnologie von VAT spiegelt das langfristige globale Nachfragewachstum in der Branche wider und zeigt, wie gut Malaysia positioniert ist, um diese Chancen zu nutzen. Durch die Nutzung des attraktiven industriellen Ökosystems Malaysias wird diese Anlage von strategischer Bedeutung sein, um mehr multinationale Unternehmen, insbesondere aus verschiedenen High-End-Ausrüstungsbranchen, die die Technologie des Unternehmens nutzen, für die Errichtung ihrer Anlagen in Malaysia zu gewinnen. Dies wird dazu beitragen, die Lieferkette des Landes, insbesondere für die Halbleiterindustrie, zu verbessern. Die Erweiterung wird auch neue und hochwertige Arbeitsplätze für Malaysier schaffen und den Export von Made-in-Malaysia-Produkten in die Welt beschleunigen."„Bis September 2021 hat die MIDA insgesamt 230 Produktionsprojekte aus der Schweiz im Wert von 14,0 Milliarden MYR genehmigt. Der anhaltende Zustrom von Schweizer Investitionen nach Malaysia spiegelt die anhaltende Wettbewerbsfähigkeit des Landes für Unternehmen wider. Die Tatsache, dass diese Unternehmen auch in solch schwierigen Zeiten in der Weltwirtschaft weiterhin in Malaysia investieren, ist wirklich bemerkenswert und ein Beweis für das günstige Investitionsklima in diesem Land", fügte Dato' Arham hinzu.„Getreu seinem Ruf als Silicon Valley des Ostens ist Penang nicht nur eines der wichtigsten Zentren für die Elektro- und Elektronikindustrie, auf die schätzungsweise 5 % des weltweiten Halbleiterumsatzes entfallen, sondern auch ein florierendes regionales Zentrum für Maschinen und Anlagen und medizinische Geräte. Wir sind stolz darauf, dass Penang bei der Herstellung von Front-End-Geräten, bei denen die Mehrwertsteuer eine wichtige Rolle in der Wertschöpfungskette spielt, an Dynamik gewinnt", sagte Dato' Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman, Penangs stellvertretender Chief Minister 1, der den Right Honourable Chief Minister von Penang, Herrn Chow Kon Yeow, bei der feierlichen Grundsteinlegung vertrat.Mit dem Start der dritten Ausbaustufe von VAT in Penang wird die Produktionskapazität des Unternehmens mit einer Anfangsinvestition von rund 70 Mio. CHF (321 Mio. MYR) im Zeitraum von 2022 bis 2024 weiter erhöht.„Nachdem wir eine Reihe von Optionen für die Erweiterung unserer Produktionskapazitäten gründlich geprüft hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass Penang aus einer Reihe von Gründen der beste Standort ist", erklärte Mike Allison, CEO von VAT. „Unser Team in Penang hat in den letzten Jahren bereits großartige Arbeit geleistet, um die Produktion hochzufahren und den Anforderungen unseres schnell wachsenden Marktes gerecht zu werden, und unsere Entscheidung, in Penang weiter zu expandieren, ist eine Anerkennung für ihre hervorragenden Bemühungen. Darüber hinaus haben mehrere unserer größten OEM-Kunden Niederlassungen in der Region, und die Steigerung unserer Produktion dort wird unsere Fähigkeit verbessern, effektiver mit ihnen zusammenzuarbeiten und schneller und effizienter Werte zu liefern.„MIDA, InvestPenang, PSDC und alle lokalen Behörden haben uns in den letzten Jahren hervorragend unterstützt, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen bei diesem nächsten Erweiterungsschritt", fügte er hinzu.Nach der Fertigstellung und bei voller Auslastung wird die Erweiterung voraussichtlich bis 2028 etwa 50 Prozent der gesamten weltweiten Produktionskapazität von VAT ausmachen. VAT Manufacturing Malaysia wird der Hauptlieferant für die Kunden des Unternehmens in der Republik Korea, in Japan, in der Volksrepublik China und im übrigen Asien sein. Derzeit sind in dem Werk vor Ort rund 600 Mitarbeiter beschäftigt. Da die Nachfrage durch langfristige Trends wie die globale Digitalisierung angekurbelt wird, rechnet das Unternehmen bis Ende 2027 mit einem Beschäftigungswachstum auf über 1200 Mitarbeiter.VAT begann 2012 mit dem Bau seiner Produktionsstätte in Penang und nahm im April 2013 die Produktion auf. Die erste Phase der Fabrik des Unternehmens spiegelt sich in einer Investition von über 30 Millionen Schweizer Franken (102 Millionen MYR) in eine 6.000 Quadratmeter große Fabrik wider, die für VAT einen Meilenstein darstellt, da es sich um die größte Investition des Unternehmens außerhalb der Schweiz handelt.Im September 2019 eröffnete VAT den zweiten Erweiterungsbau seiner Fabrik in Penang mit einer Investitionssumme von 40 Mio. CHF (165 Mio. MYR), der eine Fläche von 24.000 Quadratmetern umfasst, um das bedeutende Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Die Niederlassung in Malaysia spielt eine wichtige Rolle in der Strategie des Unternehmens, seine globale Markt- und Technologieführerschaft weiter auszubauen, seine Kunden in Nischen- und Zielsektoren zu bedienen, insbesondere Schlüsselkunden in Asien, sowie die Geschwindigkeit und Flexibilität der globalen Präsenz des Unternehmens zu erhöhen. Die zweite Expansion von VAT umfasste neue Ressourcen in den Bereichen Technik und Produktmanagement, die es dem Unternehmen ermöglichen, schneller auf die steigende Nachfrage in der Region zu reagieren.[1] Devisenkurs der Bank Negara vom 24. Januar 2022: 4.5779Pressekontakt:MIDA,Frau Zakiah Sajidan,Direktorin der Abteilung Maschinen- und Metalltechnologie,T: +603-2267-6769,E-Mail: zakiah@mida.gov.myOriginal-Content von: MIDA, übermittelt durch news aktuell