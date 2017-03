VATBox, ein führendes Unternehmen im Bereich automatisierte Mehrwertsteuererstattung und Steuerverwaltung, sichert sich zusätzliche 20 Mio. US$ an Finanzierungsmitteln

Herzliya, Israel (ots/PRNewswire) -Höhe der Gesamtfinanzierungsmittel zur Beschleunigung der globalenExpansion und innovativer Steuerlösungen erreicht 50 Mio. US$VATBox, ein anerkannter Branchenführer im Bereich globaleMehrwertsteuererstattung, gab heute den erfolgreichen Abschluss einerFinanzierungsrunde in Höhe von 20 Mio. US$ bekannt. Die Investitiondurch Target Global Fund ? unter Beteiligung bisheriger Investorenwie Viola Private Equity und anderer Privatinvestoren ? lässt diegesamte Finanzausstattung auf nunmehr 50 Mio. US$ anwachsen. DieFinanzierung wird VATBoxs internationale Expansion sowie dieMarkteinführung seiner innovativen VAT-Lösungen beschleunigen.VATBox wurde 2013 von CEO Isaac Saft und seinem Partner NoamGuzman gegründet, beide erfahrene Unternehmer mit weitreichenderErfahrung im weltweiten Softwaremarkt. Gemeinsam mit einem Team ausmehr als 100 Mitarbeitern hat VATBox den weltweiten Prozess derMehrwertsteuererstattung erfolgreich rationalisiert und bietetUnternehmen somit unübertroffene Visibilität, Compliance undDatensicherheit. Mithilfe der Cloud und vollständiger Automatisierungermöglicht VATBox die komplette Kontrolle über dieMehrwertsteuerabgaben eines Unternehmens und gestaltet denErstattungsprozess effizienter bei höheren Erträgen. VATBox bedienthunderte multinationaler Unternehmen und Fortune-500-Unternehmenweltweit, einschließlich Eli Lily, Danone, 3M, Nike, Dell, Amazon undviele weitere Unternehmen, auch im deutschsprachigen Raum..Indirekte Besteuerung ist ein großer Markt, der unter begrenztenLösungen und zu wenigen Innovationen leidet. VATBox hat dort Erfolgeerzielt, wo viele renommierte Unternehmen versagt haben - dank seinereinzigartigen Technologie, die den Prozess derMehrwertsteuererstattung optimiert und eine weltweite regulatorischeCompliance sicherstellt. Damit wird Unternehmen die vollständigeKontrolle über ihre Steuerausgaben und die entsprechende Erstattungermöglicht. Während der vergangenen paar Jahre hat das FinTechUnternehmen eine große Reichweite erzielt und Anerkennung von vielenUnternehmen erhalten, darunter MasterCard, Citi Bank, Red Herring,Finovate London und weitere.Bezüglich der Finanzierungsrunde erklärte Shmuel Chafets, Partnerbei Target Global: "Vor der Ära von VATBox waren Unternehmengezwungen, auf größere Mehrwertsteuererstattungen zu verzichten, undhatten mit dem Risiko der Nichteinhaltung von Vorschriften zukämpfen. VATBoxs beeindruckende Kundenliste ist ein Beweis für dieLeistungen des Unternehmens in weniger als drei JahrenVertriebstätigkeit. Abgesehen von der direkten Wertschöpfung durchdie Automatisierung der Mehrwertsteuererstattungen ist dasUnternehmen strategisch entsprechend positioniert, um mit derzunehmenden Komplexität internationaler Besteuerung umzugehen.Investitionen in VATBox stehen im Einklang mit Target GlobalsStrategie, in Unternehmen mit dem Potenzial, Marktführer zu werden,zu investieren. Wir sind überzeugt, dass VATBoxs Dienstleistungen inwenigen Jahren ein wesentlicher Teil der finanziellen Infrastruktureines jeden internationalen Unternehmens sein werden."Isaac Saft, CEO von VATBox, fügt hinzu: "Diese Finanzierungsrundemarkiert den Abschluss eines herausfordernden und spannenden Jahresvoller Errungenschaften. Wir sind stolz auf unsere vielen neuenKunden, die finanziellen Erträge, die sie erwirtschaftet haben, undnatürlich die Qualität der Produkte und den Mehrwert, den wirgeliefert haben. Wir wissen die Gelegenheit, in einem Markt vondiesem Ausmaß zum richtigen Zeitpunkt aktiv zu sein und Innovationenim Bereich Steuern bereitstellen zu dürfen, sehr zu schätzen. Wirfreuen uns sehr über die Kooperation mit Target Global und danken denaktuellen Aktionären für ihre kontinuierliche Unterstützung desUnternehmens."Über VAT BoxVATBox ist ein globales B2B-SaaS-Unternehmen, das automatisierte,datengetriebene Mehrwertsteuererstattung und Governance-Lösungen fürmultinationale Unternehmen anbietet. Seit seiner Gründung 2013revolutioniert VATBox den Markt der automatischenMehrwertsteuer-Rückerstattung mit seiner Cloud-basierten Lösung, dieweltweit im Bereich der Rückerstattung ausländischer Mehrwertsteuerführend ist. VATBox besitzt Büros in London, Paris, München, New Yorkund Tel Aviv und ermöglicht es den Unternehmen mit seiner globalenPräsenz, die volle Kontrolle über Steuerausgaben und -erstattung zubehalten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie vatbox.com oder folgenSie uns auf Twitter (https://twitter.com/VATBox), Facebook(https://www.facebook.com/VATBox/), YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCB1xhBJmZK6Za3D-b864uLw) undLinkedIn (https://www.linkedin.com/company-beta/5003406/).Über Target GlobalTarget Global ist ein internationales VC-Unternehmen mit einemVermögen von mehr als 400 Mio. US$ und einem Geschäftssitz und Bürosin San Francisco, Berlin und Moskau. Schwerpunkt von Target Globalsind vor allem schnell wachsende digitalfähige B2C- und B2B-Unternehmen, die im Bereich e-Commerce, FinTech, Reisen, Software undMobilgeräte tätig sind. Das Unternehmen verwaltet einenWachstumsfonds, der in Serie-B- undLater-Stage-Investitionsgelegenheiten (beide primär und sekundär) 5bis 30 Mio. US$ pro Geschäft investiert, und einen Seed-Stage-Fonds,der auf Late-Seed- und frühe Serie-A-Investitionen in Höhe von200.000 bis 500.000 US$ pro Geschäft fokussiert ist.Über Viola Private EquityViola Private Equity wurde 2008 gegründet und ist einInvestmentfonds mit Fokus auf ausgereiften globalenTechnologieunternehmen, und zwar sowohl private als auch öffentlicheOrganisationen, die sich in der Wachstumsphase befinden. Der Fondsspielt eine zentrale und aktive Rolle in der Verbesserung und imWachstum seiner Portfolio-Unternehmen. Viola Private Equity stehtunter der Leitung von Harel Beit-On, Jonathan Kolber, Sami Totah undAyal Shiran, die alle umfangreiche Erfahrungen bei Investitionen undaktivem Seeding von Unternehmen, einschließlich Amiad Water Systems,MobileAccess, Matomy und Orad, haben. Das Unternehmen verfügt übereinen Fondswert in Höhe von 410 Mio. US$, aufgeteilt auf zwei Fonds.Viola Private Equity ist ein Mitglied der Viola Group, der führendentechnologieorientierten Private-Equity-Gruppe aus Israel, die einVermögen von als 2 Mrd. US$ verwaltet. Zusätzliche Informationenfinden Sie auf der Website des Fonds http://www.violape.com.Pressekontakt:Liat Arbesman-NizanVP Marketing+972-54-6233515liata@vatbox.comOriginal-Content von: VATBox, Target Global & Viola Private Equity, übermittelt durch news aktuell