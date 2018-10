VARTA Storage und Porsche Holding Salzburg kooperieren

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nördlingen (ots) -- VARTA flex storage Gewerbespeicher erhöhen Ladeleistung fürE-Autos- Autos "tanken" auch nachts SonnenstromDie Elektromobilität nimmt immer mehr Fahrt auf. Daraus ergebensich auch für den Autohandel und Werkstätten neue Herausforderungen.Künftig werden daher die VARTA Storage GmbH, eine Tochter der VARTAAG und die Porsche Holding Salzburg (PHS) kooperieren. Ab sofortnimmt die PHS die Gewerbespeicher der Serie VARTA flex storage insPortfolio auf. Herbert Schein, CEO der VARTA AG: "Die Kooperation mitder Porsche Holding Salzburg freut uns sehr und bestätigt unsereFirmenstrategie. Nach dem bisher erfolgreichsten Jahr für unsereHeimspeicher setzen wir nun auch Maßstäbe im Gewerbespeichermarkt."Die Porsche Holding Salzburg, eine hundertprozentige Tochter derVolkswagen AG, ist das größte Automobilhandelsunternehmen in Europaund weltweit in 27 Ländern tätig. Mit der Marke MOON bietet diePorsche Holding Salzburg Komplettlösungen im Bereich derLadeinfrastruktur an. Künftig wird MOON bei Speichersystemen unteranderem auch auf die innovative Batterietechnologie von VARTAzurückgreifen.Für Reiko Stutz, General Manager Commercial Storage Solutions beiVARTA Storage, steht die Kooperation mit der PHS exemplarisch für diewirtschaftliche Nutzung von Gewerbespeichern: "Die zunehmende Zahlvon Elektrofahrzeugen erhöht die elektrischen Leistungsanforderungenam Netzanschlusspunkt. Der VARTA flex storage Gewerbespeicher puffertLastspitzen und vermeidet somit hohe Investitionen in dieNetzinfrastruktur. Unser ,elektrischer Turbolader' optimiert dieLadeleistung im Autohaus."Die PHS kann mit dem hoch flexiblen Gewerbespeichersystem VARTAflex storage auf unterschiedlichste Kundenanforderungen reagieren.Durch die Zusammenarbeit mit VARTA Storage erhält der Kunde,beispielsweise ein Autohaus, eine seinen Bedürfnissen angepassteLösung aus Erzeugung, Verteilung und Speicherung vonPhotovoltaikstrom. Das schlüsselfertige, an das 400Volt-Drehstromnetz anschließbare Stromspeichersystem VARTA flexstorage gewährleistet hohe Verfügbarkeit und Qualität beigleichzeitiger Systemflexiblität."Es geht darum, Autohäuser fit zu machen für die Energiezukunftund die Elektromobilität", erkärt Stutz. "Denn der Siegeszug derElektromobilität wird auch den Autohandel, die Autohäuser und dieAutowerkstätten vor Herausforderungen stellen." Wenn mehrereleistungsstarke E-Autos gleichzeitig laden, ist der Bedarf anelektrischer Leistung groß. Eine Situation, die in Autohäusernregelmäßig vorkommen wird. Eine weitere Herausforderung bestehtdarin, regenerativen Sonnenstrom vom Dach auch in der Nacht zurVerfügung zu stellen und somit nachhaltige Mobiltität gewährleistenzu können. Diese Möglichkeit eröffnet sich der PHS mit demGewerbespeichersystem VARTA flex storage.Je nach Bedarf kann das flexible System Leistung bereitstellen undzudem noch alle Verbräuche am Netzanschluss optimieren. Auch derlukrative Eigenverbrauch erhöht sich. Auf diese Weise ist für einoptimales Energiemanagement im Autohaus gesorgt, und dieEnergiekosten sinken spürbar.Über die VARTA AGDie VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihreTochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbHin den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutionstätig. VARTA Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer imBereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterienund strebt die markt-führende Position auch für Lithium-IonenBatterien im Bereich Wearables, insbesondere bei Hearables, an. DieVARTA Storage GmbH fokussiert sich auf das Design, dieSystem-integration und die Montage von stationären Lithium-IonenEnergiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle Anwendungensowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden.Mit vier Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowieVertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativenTochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweittätig.Über die Porsche Holding SalzburgDie Porsche Holding GmbH mit Sitz in Salzburg ist seit 1. März2011 eine 100 Prozent Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und inden Geschäftsfeldern Großhandel, Einzelhandel, Finanzdienstleistungenund IT-Systementwicklungen tätig. Das Salzburger Handelsunternehmenwurde 1949 gegründet und war mit Ende 2017 in 27 Ländern inÖsterreich, West- und Südosteuropa sowie in Kolumbien, Chile, China,Malaysia, Singapur und Brunei tätig.Pressekontakt:VARTA AGCorinna HilssPressesprecherinDaimlerstraße 173479 EllwangenDeutschlandTel.: +49 7961 921-221E-Mail: corinna.hilss@varta-ag.comOriginal-Content von: VARTA Storage GmbH, übermittelt durch news aktuell