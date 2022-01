VARTA Aktie charttechnisch angeschlagen. Und operativ? Sieg US Patentamt. Emobility-Offensive mit grossen Batterien.

Und zufrieden kommentierte Herbert Schein, CEO der VARTA AG seinerzeit: „Die Entscheidung in den USA ist für uns ein klarer Sieg. Die Einwände sind in dem von uns erwarteten Umfang abgewiesen worden. Für die laufenden Verfahren sehen wir uns nun gestärkt und sind überzeugt, dass wir sie gewinnen werden. VARTA ist weltweit in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie einer der Weltmarktführer. Innovationen sind unsere Stärke. Wir sichern unsere Produkte daher durch starke Patente ab, um unseren Vorsprung zu halten und weiter auszubauen. Wir dulden keine Verletzung unseres geistigen Eigentums.“

Weiterhin hiess es, dass die Varta AG aus dieser Entscheidung auch einen positiven Effekt auf weitere anhängige und geplante Verletzungsklagen gegen den Wettbewerber EVE Energy Co. (Guangdong) sowie weitere Gerätehersteller erwarte.

Und dann Expansion am Sitz des Unternehmens – alle Weichen auf Wachstum gestellt

Passend zu diesem Erfolg berichtete Varta am 11.01.2022 über weitere Expansionspläne am Standort Ellwangen:Varta plane neben neuen und modernen Büroflächen auch weitere Flächen für Forschung und Entwicklung zu bauen. Geplant sei ein Neubau mit modernen Büros. Auch hier ein Kommentar von Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender der VARTA AG: „Der Neubau ist ein weiterer Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Mit dem neuen Gebäude geben wir ein klares Bekenntnis zum Standort Ellwangen als Konzernsitz der VARTA AG ab. Hier schlägt das Herz unseres Unternehmens. VARTA ist in der Welt zuhause, aber in Ellwangen daheim.“

Aber was könnte der Varta Aktie jetzt helfen?

Bis zum 31.03.2022, dem Stichtag für die 2021er-Bilanzen, sollte „nicht viel passieren“. Und die Geschäftszahlen sollten sich wohl im Rahmen der prognostizierten 900 Mio EUR Umsatz mit einer auf 30 % gesteigerten Marge bewegen. Im Durchschnitt gehen die covernden Analysten von 909,33 Mio EUR Jahresumsatz und einem EBITDA von 274,82 Mio EUR aus. Und auch bei den angekündigten 100 Mio erwarteter Umsatzsteigerung in 2022 stimmen die Analysten mit erwarteten 1,01 Mrd EUR Umsatzerwartung 2022 ein. Hier wäre natürlich die Chance einer positiven Überraschung durch das Management bei Vorlage der Zahlen. Insbesondere da wir die bisherige Kommunikation so verstehen, dass für das Bestandsgeschäft eine solche Umsatzsteigerung erwartet werde. Und was, wenn jetzt nennenswerte Umsätze aus dem Bereich E-Mobility hinzukämen? Wäre das ein „Befreiungsschlag“ für die Aktie?

Oder behalten die Analysten Recht mit ihren Zweifeln am Erfolg Varta’s im angestammten Geschäft aufgrund billigerer Nachahmerprodukte und „Aufholern“ der Konkurrenz im Bereich Technologie? Geduld bis zum 31.03. ist wohl gefragt…

Und an der Shortfront? Für die Entwicklung der Varta Aktie interessant seit dem Short Squeeze im Januar letzten Jahres.

Relativ ruhig sollte man sagen. Seit der erzwungenen Eindeckung von Shortpositionen ist hier Vorsicht eingekehrt. Zumindest im Rahmen der meldepflcihtigen Positionen von mindestens 0,5 %. Derzeit sind insgesamt meldepflichtig 3,13 % der Varta Aktien leerverkauft. Zuletzt am Mittwoch erhöhte Naya Capital Management UK Limited seine Position auf 0,82 %. Und BlackRock Investment Management (UK) Limited ist seit dem 03.01.2022 bei 1 %, Public Equity Partners Management, L.P. liegt derzeit bei 0,81 %. Und Arrowstreet Capital, Limited Partnership ist seit dem 08.10.2021 mit 0,50 % dabei.