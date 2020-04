VARTA Aktie: Was ist jetzt möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta ist eine der solidesten Aktien in der noch laufenden Corona-Krise. Der Wert ist am Mittwoch mit einem Abschlag von -3,6 % gehandelt worden. Dabei ist der Wert dennoch auf einem ausgesprochen hohen und attraktiven Niveau, so die Analysten. Die Chancen, das vormalige Kursziel von 100 Euro anzugehen, stehen gut, heißt es.

Varta: Es geht bestens weiter

Das Unternehmen spürt von der allgemeinen ...



