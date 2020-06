VARTA AG Aktie: Selbst die mehrfach angehobenen Ziele wurden übertroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

VARTA hat das Jahr mit neuen Rekorden bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen und seine mehrfach angehobenen Ziele übertroffen. In allen Regionen und beiden Sparten hat der Konzern besser abgeschnitten. In Asien hat sich der Umsatz sogar mehr als verdoppelt. Trotz der starken Ergebnisse sollen die Aktionäre keine Dividende erhalten. Das Geld wird der Konzern vielmehr in künftiges Wachstum investieren. Denn das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung