VAPORESSO veröffentlicht COREX als aktuellste Kerntechnologie

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Heute veröffentlicht VAPORESSOseine aktuellste Kerntechnologie--COREX, das für wiederbefüllbareGeräte entwickelt wurde, zielt darauf ab, eine Dampferfahrung zuschaffen, die die Kunden noch nie erlebt haben.In den vergangenen Jahren konnte VAPORESSO eine große Nachfragenach nachfüllbarer Heiztechnologie auf dem Markt feststellen.Raucher, die als Alternative zu ihren alten Gewohnheiten E-Zigarettenausprobieren wollen, sind auf der Suche nach einem Gefühl, das ihnenvertrauter erscheint. Laut dem allgemeinen Feedback der Nutzer,wünschen sie sich eine stärkere Befriedigung des Nikotinbedarfs, einbesseres Geschmackserlebnis und ein haltbares Gerät.Auf dieser Grundlage hat VAPORESSO 4 Jahre damit verbracht, einebahnbrechende Technologie zu entwickeln, von der wir der Auffassungsind, dass sie die Antwort auf all diese Probleme bietet. Nach einerumfassenden Forschung, Tests und Optimierung von Prototypen bringtVAPORESSO endlich COREX, seine neue Kerntechnologie für dieÖffentlichkeit heraus.COREX ist insbesondere für nachfüllbare Geräte entwickelt wordenund bringt die Zell-Keramikkerntechnologie auf die nächste Ebene.FÜR DIE NIKOTINAUSSCHÜTTUNG PERFEKTIONIERTEines der wesentlichen Highlights von COREX ist, dass es in derLage ist, 67 % mehr Nikotinausschüttung als Ihre Standard-Coils zuerzeugen. Aufgrund der optimalen Verteilung und der Maße der Poren,zusammen mit dem Mesh-Heizelement ist es in der Lage, das Liquidvollständig zu verdampfen und so das meiste herauszuholen.HERAUSRAGENDER GESCHMACKDie gleichmäßig verteilten und proportionierten, mikroskopischkleinen Eingangslöcher machen es möglich, dass Hitze und Flüssigkeitleicht und schnell ausströmen. Des Weiteren wird durch den Einbau desMesh-Heizelements in das Zell-Keramikmaterial mehr Kontaktfläche aufallen Seiten des Coils erzeugt - daher erzeugt COREX glattereDampfwolken und stellt die Aromen verschiedener E-Juices vollständigwieder her.COREX ist außerdem ab dem ersten Zug dazu in der Lage, dieoptimale Verdampfungstemperatur innerhalb von 0,02 s herzustellen,was bedeutet, das die Dampfer keine Aufwärmphase abwarten müssen.HALTBARKEITDa es sich bei COREX nicht um ein One-Hit-Wonder handelt, verfügtdas Gerät über die Möglichkeit, länger zu halten. Nach dem ersten Zugmit idealer Erfahrung erhalten Sie vom zweiten, bis zum Letzten Zugweiterhin dasselbe Gefühl.Außerdem verfügt COREX selbst über eine bessere Haltbarkeit alsandere Coils. COREX ist mit weniger als 1/5 der thermischenLeitfähigkeit von Aluminium-Oxid-Keramiken, gemischt mit dereinzigartigen, optimierten Zellkeramik einer der langlebigsten Coilsam Markt.Mit seiner Nikotinausschüttung, dem herausragenden Geschmack undder Haltbarkeit ist COREX die ideale Wahl für zukünftig innachfüllbaren Geräten verwendete Kerntechnologien.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/998592/COREX.jpgPressekontakt:Milo+86-13802253954Original-Content von: VAPORESSO, übermittelt durch news aktuell