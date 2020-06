VAI Trade wird Teil des Kerngeschäfts der Berliner Volksbank

Berlin (ots) -- VAI Trade bietet schnelle digitale Einkaufsfinanzierung für kleine und mittelständische Unternehmen - Kunden der Berliner Volksbank profitieren von Integration - Positive Entwicklung soll vorangetrieben werdenVAI Trade, der führende Anbieter von digitaler Wareneinkaufsfinanzierung für kleine und mittelständische Unternehmen, wird Teil des Kerngeschäfts der Berliner Volksbank. Die VAI Trade GmbH wurde 2017 von der Berliner Volksbank zusammen mit dem Company Builder Bridgemaker initiiert. Seit der Gründung hat VAI Trade die Erwartungen übertroffen und wird daher als fester Teil des Kerngeschäfts in die Berliner Volksbank integriert.Das Fintech finanziert Wareneinkäufe beim Lieferanten vor und bietet ein verlängertes Zahlungsziel. Sämtliche Prozesse (Instant Scoring und Bewilligung) werden voll digital abgebildet und ermöglichen eine größere Flexibilität der Kunden im Einkauf. Diese Vorteile sollen durch die Integration für alle Kunden der Berliner Volksbank schneller und einfacher zugänglich gemacht werden.Carsten Jung, Vorstandsvorsitzender der Berliner Volksbank eG erklärt: "Der Erfolg von VAI Trade unterstreicht unseren Ansatz zusammen mit Bridgemaker ein nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut zu haben. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt das Unternehmen in die Kernstrukturen unseres Unternehmens zu integrieren, um die weitere Skalierung voranzutreiben."Henrike Luszick, CEO und Gründerin von Bridgemaker ergänzt: "Wir freuen uns über die positive Entwicklung von VAI Trade. Die Integration zeigt die strategische Wichtigkeit des Themas digitale Wareneinkaufsfinanzierung für die Berliner Volksbank und bestätigt unser Erfolgsmodell des Company Buildings."Über die VAI Trade:VAI Trade ist ein von der Berliner Volksbank und Bridgemaker initiiertes und in Berlin ansässiges Fintech. Das Unternehmen ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Hilfe von Artificial Intelligence blitzschnelle und unkomplizierte Einkaufsfinanzierungen, sodass diese flexibler handeln können. VAI hat es sich zum Ziel gesetzt, dem Mittelstand dabei zu helfen, die Digitalisierung aktiv und besser zu meistern. VAI Trade GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, presse@vaitrade.deÜber Bridgemaker:Bridgemaker ist Europas führender, unabhängiger Corporate Company Builder. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmern und Innovatoren ermöglicht Bridgemaker es führenden Unternehmen und Hidden Champions, ihre einzigartigen Wettbewerbsvorteile zu entdecken, indem sie innovative Startups außerhalb der engen Grenzen ihres operativen Geschäfts gründen. Im Mittelpunkt des Erfolgs steht die Partnerschaft zwischen dem Team und den Experten der Unternehmensbranche. Bridgemaker wurde 2016 von Henrike Luszick gegründet und hat seitdem mehr als zehn erfolgreiche Ventures aufgebaut. Bridgemaker GmbH, Krausenstraße 9 10, 10117 Berlin, presse@brigdemaker.comÜber die Berliner Volksbank:Die Berliner Volksbank eG wurde 1946 gegründet. Mit mehr als 205.000 Mitgliedern und einer Bilanzsumme von 14,7 Mrd. Euro im Jahr 2019 ist sie die größte regionale Genossenschaftsbank in Deutschland. Zum Kern ihres Geschäftsmodells gehören die Nähe zum Kunden, die ganzheitliche genossenschaftliche Beratung und der regionale Fokus. Gemäß ihrem genossenschaftlichen Förderauftrag versteht sie sich insbesondere als Partner des gewerblichen Mittelstandes in der Region Berlin und Brandenburg. Berliner Volksbank, Wittestr. 30R, 13509 Berlin, presse@berliner volksbank.dePressekontakt:Bridgemaker GmbHHelmut KranzmaierE-Mail: helmut.kranzmaier@bridgemaker.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145721/4636961OTS: BridgemakerOriginal-Content von: Bridgemaker, übermittelt durch news aktuell