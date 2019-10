VAE und UNESCO verlängern Partnerschaft und erweitern Bemühungen zur Restaurierung historischer Kirchen in Mossul

VAE wird erste Land der Welt, das christliche Kirchen im IrakwiederaufbautAbu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Die VAEund die UNESCO erneuern ihre Zusammenarbeit mit der LeitinitiativeDen Geist von Mossul wiederbeleben und erweitern ihre Partnerschaftzur Restaurierung in Mossul, Irak.In Gegenwart Seiner Exzellenz Abdulrahman Hamid al-Husseini, IraksBotschafter in Frankreich, Seiner Exzellenz Dr. Mohamed Ali Al Hakim,Untergeneralsekretär und Chefsekretär der Wirtschafts- undSozialkommission der Vereinten Nationen für Westasien (ESCWA), BruderNicolas Tixier, Provinzial der Provinz Frankreichs desDominikanischer Ordens, Bruder Olivier Poquillon, Generalsekretär derKommission der Bischöflichen Konferenzen der EU, Ihrer ExzellenzNoura Al Kaabi, VAE-Ministerin für Culture and Knowledge Developmentund Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO, wurde eine neueVereinbarung im UNESCO-Hauptquartier in Paris unterzeichnet, mit derdie Restaurierungsarbeiten von zwei zerstörten Kulturstätten - derKirchen Al-Tahera und Al-Al-Saa'a - wieder aufgenommen werden.Dieser Vertrag kommt im Zusammenhang mit dem Beschluss der VAEzustande, das Jahr 2019 als das Jahr der Toleranz zu feiern undToleranz als Universalkonzept und ein nachhaltiges institutionellesUnterfangen zu betonen.Das Projekt ist eine Erweiterung der Vereinbarung, die im Apri2018 unterzeichnet wurde und in der sich die Emirate mit 50,4 Mio.USD für den Wiederaufbau der Kulturstätten in Mossul verpflichteten.Das Projekt betraf zunächst die Sanierung der Al-Nouri-Moschee unddes Al-Hadba-Minaretts.Die erneuten Anstrengungen werden den Bau eines Museums und einerGedenkstätte einschließen, wo die Überreste der Stätten ausgestelltund erhalten werden; dort wird es auch Gemeinschafts- undAusbildungsräume geben und es werden Arbeitsplätze für über 1.000Moslawis geschaffen. Die neuen Gebäude werden die Entwicklungnachhaltiger Kompetenzen für die Beschäftigten in diesem Projektsowie den Beitrag für die lokale Wirtschaft durch Kulturtourismus fürden Irak unterstützen. Bis heute hat das Projekt 27 Iraker angestelltund 4 irakische Unternehmen beauftragt, weiterhin dieses Wachstum zustärken, während das Projekt voranschreitet. Die VAE haben sich auchmit lokalen Irakern engagiert, um deren Feedback in Bezug auf ihrePerspektive zum Restaurierungsprojekt zu erhalten.In ihrer Rede bei der Unterzeichnung bemerkte Ihre Exzellenz NouraAl Kaabi: "Wir fühlen uns geehrt, diese Partnerschaft mit der UNESCOund dem Irak zu unterzeichnen. Unsere Arbeit mit der UNESCO ist einBeweis für das Engagement der VAE zur Förderung des Mandats derOrganisation. Die heutige Unterzeichnung ist eine bahnbrechendePartnerschaft und sendet eine Botschaft des Lichts in scheinbardunkleren Zeiten. Indem wir den Grundstein zum Wiederaufbau legen,werden die VAE das erste Land der Welt, das christliche Kirchen imIrak wiederaufbaut."Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1010007/UAE_UNESCO_Partnership.jpgPressekontakt:Aamna IqbalMCKD@edelman.com+971-52-408-3854Original-Content von: UAE Ministry of Culture and Knowledge, übermittelt durch news aktuell